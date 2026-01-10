हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिंह 11-17 जनवरी 2026 टैरो राशिफल! धैर्य और आंतरिक शक्ति से हर मुश्किल पार करें? जानें उपाय

सिंह 11-17 जनवरी 2026 टैरो राशिफल! धैर्य और आंतरिक शक्ति से हर मुश्किल पार करें? जानें उपाय

Leo Tarot Weekly Horoscope: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है. जानिए करियर, धन, नौकरी, शुभ संकेत और उपाय?

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 10 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Leo Tarot Weekly Horoscope 11 to 17 January 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है. टैरो में Strength कार्ड का प्रभाव प्रमुख रूप से दिखाई दे रहा है, जो बताता है कि इस समय बाहरी ताकत से ज्यादा आंतरिक शक्ति और संयम काम आएगा.

कोई भी मुश्किल परिस्थिति आए, उससे भागने के बजाय शांत रहकर उसका सामना करना ही सही रास्ता होगा.

सिंह टैरो साप्ताहिक रिश्ते व पारिवारिक राशिफल (11–17 जनवरी 2026)

रिश्तों के मामलों में इस सप्ताह कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. Strength कार्ड संकेत देता है कि गुस्से या अहंकार से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से हालात संभालने होंगे.

अगर किसी बात पर मतभेद है, तो उसे टालने के बजाय शांति से सुलझाने की कोशिश करें. आपका आत्मविश्वास और संयम रिश्तों को टूटने से बचा सकता है.

सिंह टैरो साप्ताहिक आत्मबल व निर्णय राशिफल (11–17 जनवरी 2026)

यह समय खुद पर भरोसा रखने का है. टैरो कहता है कि तुममें किसी भी चुनौती से बाहर निकलने की पूरी क्षमता है. घबराने या पीछे हटने की जरूरत नहीं है.

दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच के साथ लिया गया फैसला तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाएगा. किसी भी कार्यों को करने से पहले बड़ों की राय को जरूर शामिल करें. 

सिंह टैरो साप्ताहिक मार्गदर्शन

टैरो का संदेश साफ है “ताकत दिखाने की नहीं, संभालने की जरूरत है.”
शांत दिमाग और मजबूत इरादे इस सप्ताह तुम्हें हर मुश्किल से पार लगाएंगे.

टैरो उपाय: रोज़ सुबह खुद से यह affirmation दोहराओ
“मैं अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य से हर परिस्थिति का सामना करता हूँ.”

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 10 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Leo Weekly Horoscope Tarot Card Reader Tarot Weekly Horoscope Tarot Card Predictions

Frequently Asked Questions

सिंह राशि वालों के लिए टैरो का इस सप्ताह क्या मार्गदर्शन है?

ताकत दिखाने की नहीं, बल्कि संभालने की जरूरत है. शांत दिमाग और मजबूत इरादे हर मुश्किल से पार लगाएंगे. रोज़ सुबह

Embed widget