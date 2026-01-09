हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGrahan January 2026: जनवरी 2026 में क्या कोई ग्रहण लग रहा है?

Grahan January 2026: जनवरी 2026 में क्या कोई ग्रहण लग रहा है?

Grahan January 2026: ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं में लोगों की जिज्ञासा रहती है. साल 2026 में इस बार कुल चार ग्रहण लगेंगे. लेकिन जनवरी में ग्रहण लगने की किसी जानकारी की पुष्टि नहीं है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 09 Jan 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

Grahan January 2026: ग्रहण लगने की घटना को ज्योतिष, धर्म और विज्ञान की दृष्टि के अहम माना जाता है. हालांकि धर्म और ज्योतिष में इसे शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वैज्ञानिक और खगोलीय प्रेमियों के लिए यह अद्भुत समय होता है.

साल 2026 में इस साल कुल चार ग्रहण लगने वाला है, जिसमें दो सूर्य ग्रहण (Surya Grahan) और 2 चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse) है. साल की शुरुआत होते ही लोगों के मन में यही सवाल हैं कि, आखिर ये ग्रहण कब-कब लगेंगे और कहां दिखाई देंगे. कई लोग तो इतने उत्सुक हैं कि गूगल पर जनवरी 2026 में लगने वाले ग्रहण के बारे में भी सर्च कर रहे हैं. आइए जानते हैं क्या जनवरी 2026 में कोई ग्रहण लग रहा है या नहीं.

जनवरी में ग्रहण लगने की हकीकत

ज्योतिषीय गणना और वैज्ञानिकों के अनुसार, जनवरी 2026 में कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास ने ग्रह-नक्षत्र और पंचांग का विश्लेषण कर बताया कि, आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति इस महीने ऐसी नहीं बन रही है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आएं. इसलिए इसका सीधा अर्थ है कि जनवरी महीने में ग्रहण नहीं रहा है. ऐसे में जो लोग ग्रहण के कारण लगने वाले सूतक काल या इसके धार्मिक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए यह महीना पूरी तरह से सामान्य रहने वाला है. जनवरी की साफ रातों में आप केवल आकाश में तारों और ग्रहों की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं.

कब लगेगा साल 2026 का पहला ग्रहण (First Grahan of 2026)

खगोल प्रेमी भले ही जनवरी 2026 में ग्रहण लगने की घटना को नहीं पाएंगे, लेकिन आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 17 फरवरी 2026 को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. लेकिन पश्चिम एशिया, दक्षिण-पश्चिम एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिया दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक क्षेत्रों में नजर आएगा.

2026 में चार ग्रहण से होगा दुनिया का सामना (Eclispe List of 2026)

17 फरवरी 2026 (सूर्य ग्रहण)- यह वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse) होगा, जिसे 'रिंग ऑफ फायर' के नाम से भी जाना जाता है.

3 मार्च 2026 (चंद्र ग्रहण)- सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद और होली पर साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse) लगेगा.

12 अगस्त 2026 (सूर्य ग्रहण)- साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा. यह भी वलयाकार सूर्य ग्रहण रहेगा और भारत में दिखाई नहीं देगा.

28 अगस्त 2026 (चंद्र ग्रहण)- साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगेगा, जोकि आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा और इसे भी भारत में नहीं देखा जा सकेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 09 Jan 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Ring Of Fire Solar Eclipse 2026 Lunar Eclipse 2026 Grahan 2026
Embed widget