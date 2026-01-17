Kumbh Tarot Card Rashifal 18-24 January 2026: अपनों का असली चेहरा सामने आएगा, बजट बिगड़ सकता है

Kumbh Tarot Card Rashifal 18-24 January 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

जनवरी के इस सप्ताह में बुध और सूर्य एक साथ मकर राशि में गोचर करेंगे जिससे बुधादित्य राजयोग प्रभावशाली होगा. व्यक्ति को धन, सुख-सुविधा और वैभव मिलता है. समाज में अच्छी पहचान और उच्च पद प्राप्त होते हैं. बुद्धि, तार्किक सोच, संचार कौशल और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाता है ऐसे में टैरो कार्ड से जानें कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह.

कुंभ राशि टैरा साप्ताहिक राशिफल - 18 से 24 जनवरी 2026

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा. किसी का असली चेहरा सामने आ सकता है जिससे मन दुखी हो सकता है. मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर हो सकती है. अपनी भावनाओं को समझें और छिपी हुई बातों का सामना करें. दूसरों से ज्यादा उम्मीद न रखें. खुद पर भरोसा रखें और खानपान का ध्यान रखें.

किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने से शारीरिक और मानसिक कष्ट हो सकता हैं. इस दौरान अपना खानपान एवं दिनचर्या सही रखें. कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह व्यक्तिगत रिश्तों में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी. सत्ता-सरकार से जुड़े कार्य मनमुताबिक तरीके से न पूरे हो पाने के कारण मन थोड़ा खिन्न रहेगा.

Magh Gupt Navratri 2026: धन, करियर, शादी की समस्या होगी दूर! माघ गुप्त नवरात्रि में कर लें ये 4 काम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.