Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें.पढ़ें कुंभ साप्ताहिक राशिफल.
Kumbh Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह जिम्मेदारियों और कार्यभार के साथ शुरू होगा. ऑफिस में टारगेट या प्रोजेक्ट पूरे करने के दबाव की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है.
बिज़नेस राशिफल
व्यापारियों के लिए सप्ताह मिश्रित रहने वाला है. शुरुआत में मुनाफा अच्छा रहेगा, लेकिन वीकेंड तक बाजार में मंदी या कस्टमर कम होने से सेल पर असर पड़ सकता है. इलेक्ट्रॉनिक्स, कमिशन बेस बिज़नेस, ऑटोमोबाइल और डिज़ाइनिंग क्षेत्र वालों को स्टॉक मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए. ससुराल या रिश्तेदारी के माध्यम से कोई नया ऑर्डर या लाभ मिल सकता है.
जॉब / करियर राशिफल
एम्प्लॉयड लोगों को कार्यस्थल पर कार्यभार अधिक रहेगा, लेकिन आपके प्रदर्शन से सीनियर्स प्रभावित होंगे. प्रमोशन या इंक्रीमेंट से जुड़े वार्तालाप आगे बढ़ सकते हैं. टीम वर्क में सहयोगपूर्ण व्यवहार बनाए रखें.
लव और फैमिली लाइफ
फैमिली के लिए समय निकालना कठिन रहेगा, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में स्थितियाँ बेहतर होंगी. लाइफ पार्टनर के साथ शांति और संवाद बनाए रखना जरूरी है. रिश्तेदार विशेषकर ससुराल पक्ष से आर्थिक अथवा सामाजिक लाभ मिल सकता है. प्रेम संबंध में गलतफ़हमियों से बचें.
युवा व छात्र वर्ग
न्यू जनरेशन के नए विचार और क्रिएटिव सोच करियर में नई शुरुआत करा सकती है. स्टूडेंट्स के लिए यह समय फोकस करने का है — मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को मिड वीक के बाद प्रगति का एहसास होगा.
स्वास्थ्य राशिफल
जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस या मांसपेशियों में कठोरता की समस्या बढ़ सकती है. अत्यधिक भागदौड़ से बचें और कैल्शियम / विटामिन D युक्त आहार लें. नींद पूरी रखें.
- भाग्यशाली अंक: 4
- भाग्यशाली रंग: नीला
- उपाय: शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को काला कपड़ा या उड़द की दाल दान करें. घर में सरसों के तेल का दीया जलाएँ — इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी बाधाएँ कम होंगी.
FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को धनलाभ होगा?
A1. मध्यम स्तर का धनलाभ संभव है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.
Q2. क्या प्रेम संबंधों में सुधार होगा?
A2. हाँ, ईमानदार संवाद और समय देने से रिश्तों में निकटता बढ़ेगी.
Q3. क्या नौकरी बदलने के लिए यह सप्ताह सही है?
A3. नहीं, अभी थोड़ा और इंतजार करें; जल्द ही बेहतर अवसर मिलेगा.
Q4. विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा समय?
A4. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की प्रबल संभावना है.
Q5. स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखनी चाहिए?
A5. नींद की कमी और तनाव से बचें, नियमित योग-प्राणायाम करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
