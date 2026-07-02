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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 2 July 2026: मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की नकल से सेल में आ सकता है डाउनफॉल, खर्चों पर लगाना होगा नियंत्रण

Kumbh Rashifal 2 July 2026: मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की नकल से सेल में आ सकता है डाउनफॉल, खर्चों पर लगाना होगा नियंत्रण

Aquarius Horoscope: गुरुवार का दिन आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी और सूझबूझ बरतने का संकेत दे रहा है. बाजार में कॉम्पिटिटर आपकी रणनीतियों की नकल कर सकते हैं. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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Kumbh Rashifal 2 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 2 जुलाई, गुरुवार को सुबह 09:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग का संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह चाल कुंभ राशि वालों को वित्तीय प्रबंधन और कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक अलर्ट रहने का इशारा कर रही है. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन मकर राशि यानी आपके 12वें भाव (व्यय भाव) में संचार करेंगे, जिससे आपको अपने खर्चों को कम करने की ठोस प्लानिंग करनी होगी.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए अनुकूल रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बाजार की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने और अपनी गोपनीयता बनाए रखने का है. बाजार में आज आपके कॉम्पिटिटर (प्रतिद्वंद्वियों) के द्वारा आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी (विपणन रणनीति) की नकल करने की आशंका है, जिसके कारण आपकी सेल में सडनली डाउनफॉल (अचानक गिरावट) आ सकता है. बिजनेसमैन को आज सलाह दी जाती है कि वे बाजार में किसी भी बाहरी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, बल्कि पहले अच्छी तरह से उसके बारे में पूरी पड़ताल कर लें. व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मार्केट में दूसरी पार्टियों के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) रखें, अन्यथा जरा सी गलतफहमी में आपका चलता हुआ काम-धंधा प्रभावित हो सकता है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद संभलकर चलने और धन संचय पर ध्यान देने का है. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से अनियंत्रित खर्चों की स्थिति बन सकती है. आपको अपने घरेलू खर्चों को बहुत सोच-समझकर ही खर्च करना होगा और फिजूलखर्ची को हर हाल में रोकना होगा, नहीं तो बेवजह धन की बर्बादी होती रहेगी. भविष्य में वित्तीय तंगी से बचने के लिए आज ही से एक बजट प्लान तैयार करें और केवल बेहद जरूरी चीजों पर ही पूंजी खर्च करें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज वर्कप्लेस पर कड़े परिश्रम और संघर्ष का दिन रहेगा. ऑफिस में आज एंप्लॉयड पर्सन को अपने टारगेट पूरे करने के लिए जमकर मेहनत करनी होगी, कार्य का दबाव इतना अधिक हो सकता है कि शायद आपको लंच करने तक का समय न मिले, लेकिन ऐसी स्थिति में परेशान होने के बजाय धैर्य से काम लें. जो लोग न्यू एंप्लॉयड पर्सन (नवनियुक्त कर्मचारी) हैं, उन्हें आज वर्कप्लेस पर अपने हिडन एनिमी (गुप्त शत्रुओं) से बेहद सावधान रहना होगा, जो पीठ पीछे आपकी प्रगति में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं. अपनी योजनाओं को किसी से साझा न करें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का समय थोड़ा कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा रह सकता है. ग्रह गोचर के विपरीत प्रभाव के कारण स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन लगाने में बाधा आ सकती है और प्रोजेक्ट्स के परिणाम उम्मीद के मुताबिक न मिलने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. कला और खेल जगत से जुड़े युवाओं को भी आज अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए सामान्य से अधिक पसीना बहाना पड़ेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी और सामाजिक व्यवहार में संतुलन बनाए रखने का है. घर में आर्थिक बजट को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच थोड़ी डिबेट हो सकती है, जिससे माहौल में कुछ समय के लिए तनाव आ सकता है. सोशल लाइफ (सामाजिक जीवन) में आज आपकी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी या किसी बाहरी मामले में अत्यधिक सक्रियता आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है, इसलिए आज केवल अपने काम और परिवार पर ही ध्यान केंद्रित रखें. लव और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत में सौम्यता बरतें.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन थोड़ा कमजोर रहने का संकेत दे रहा है. वर्कप्लेस पर वर्क लोड बहुत ज्यादा होने और मानसिक तनाव के चलते एंप्लॉयड पर्सन की सेहत थोड़ी नरम रह सकती है. शारीरिक थकान, सिरदर्द और आंखों में भारीपन जैसी समस्याएं आज आपको परेशान कर सकती हैं. भीतरी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने और खुद को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए समय पर पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप से प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: Brown (भूरा)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 3
आज का उपाय: गुरुवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाकर नारायण कवच का श्रवण करें और बुध व गुरु ग्रह की अनुकूलता के लिए गाय को गुड़ के साथ हरी घास खिलाएं, इससे गुप्त शत्रु शांत होंगे और आर्थिक नुकसान से रक्षा होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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