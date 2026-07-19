Aaj Ka Kanya Rashifal 19 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:12 बजे तक रहेगा, इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, परिध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और योजनाबद्ध निर्णयों का रहेगा. आपकी राशि में चंद्रमा होने से आत्म-सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. कारोबार में वर्तमान कार्यप्रणाली का सही मूल्यांकन करना जरूरी होगा. यदि कहीं सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो समय रहते बदलाव करने से भविष्य में बेहतर परिणाम मिलेंगे. व्यापार विस्तार की योजनाओं पर गंभीरता से काम करें, क्योंकि आने वाले समय में पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ सकती है. सही रणनीति और धैर्य के साथ किए गए प्रयास परिस्थितियों को आपके पक्ष में मोड़ सकते हैं. अनुभवी लोगों की सलाह लेकर निवेश करने से लाभ मिलने की संभावना रहेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आपके काम करने की क्षमता और अनुशासन को देखकर वरिष्ठ अधिकारी महत्वपूर्ण कार्य सौंप सकते हैं. हालांकि मार्केटिंग या सेल्स क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को सहकर्मियों के साथ काम को लेकर मतभेद का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में संयम और पेशेवर व्यवहार बनाए रखना जरूरी होगा. करियर में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास से आप अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज भविष्य की योजना बनाना लाभदायक रहेगा. व्यापार के विस्तार के लिए निवेश की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले सभी पहलुओं का अच्छी तरह आकलन करें. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए बजट के अनुसार चलना आपके लिए बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रेमी का सहयोग मिलने से लंबे समय से रुका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. किसी पुराने मतभेद को बातचीत के जरिए सुलझाने का भी अवसर मिल सकता है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम के बढ़ते दबाव के बीच पर्याप्त आराम करना भी जरूरी है. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और एकाग्रता का रहेगा. विशेष रूप से खेल से जुड़े छात्रों और स्पोर्ट्स पर्सन्स का पूरा ध्यान अभ्यास पर रहेगा, जिससे प्रदर्शन में सुधार होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रे (Grey)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान श्री गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. गाय को हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग का दान करें. इससे व्यापार में स्थिरता, करियर में सफलता, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

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