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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 19 July 2026: लग्न में चंद्रमा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर और व्यापार में मिलेगी नई जिम्मेदारी

Aaj ka Kanya Rashifal 19 July 2026: लग्न में चंद्रमा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर और व्यापार में मिलेगी नई जिम्मेदारी

Virgo Horoscope: क्या 19 जुलाई 2026 को कन्या राशि वालों को व्यापार में निवेश की योजना बनानी चाहिए, नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और प्रेम जीवन में मधुरता आएगी? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 19 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:12 बजे तक रहेगा, इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, परिध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और योजनाबद्ध निर्णयों का रहेगा. आपकी राशि में चंद्रमा होने से आत्म-सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. कारोबार में वर्तमान कार्यप्रणाली का सही मूल्यांकन करना जरूरी होगा. यदि कहीं सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो समय रहते बदलाव करने से भविष्य में बेहतर परिणाम मिलेंगे. व्यापार विस्तार की योजनाओं पर गंभीरता से काम करें, क्योंकि आने वाले समय में पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ सकती है. सही रणनीति और धैर्य के साथ किए गए प्रयास परिस्थितियों को आपके पक्ष में मोड़ सकते हैं. अनुभवी लोगों की सलाह लेकर निवेश करने से लाभ मिलने की संभावना रहेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आपके काम करने की क्षमता और अनुशासन को देखकर वरिष्ठ अधिकारी महत्वपूर्ण कार्य सौंप सकते हैं. हालांकि मार्केटिंग या सेल्स क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को सहकर्मियों के साथ काम को लेकर मतभेद का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में संयम और पेशेवर व्यवहार बनाए रखना जरूरी होगा. करियर में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास से आप अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज भविष्य की योजना बनाना लाभदायक रहेगा. व्यापार के विस्तार के लिए निवेश की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले सभी पहलुओं का अच्छी तरह आकलन करें. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए बजट के अनुसार चलना आपके लिए बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रेमी का सहयोग मिलने से लंबे समय से रुका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. किसी पुराने मतभेद को बातचीत के जरिए सुलझाने का भी अवसर मिल सकता है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम के बढ़ते दबाव के बीच पर्याप्त आराम करना भी जरूरी है. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और एकाग्रता का रहेगा. विशेष रूप से खेल से जुड़े छात्रों और स्पोर्ट्स पर्सन्स का पूरा ध्यान अभ्यास पर रहेगा, जिससे प्रदर्शन में सुधार होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रे (Grey)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान श्री गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. गाय को हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग का दान करें. इससे व्यापार में स्थिरता, करियर में सफलता, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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