Kumbh Rashifal 9 February 2026 in Hindi: आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा के नौवें भाव में होने से भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण या शुभ कार्यों में अचानक रुकावटें आने की आशंका है. धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये बाधाएं अस्थायी हैं.

स्वास्थ्य राशिफल सेहत के मामले में आज सितारे थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं. आपको हड्डियों से संबंधित (Bone related) दर्द या विकार परेशान कर सकते हैं. कैल्शियम युक्त आहार लें और भारी सामान उठाने से बचें. यदि पुराना दर्द उभरे, तो डॉक्टरी सलाह लेने में देरी न करें.

व्यवसाय और फाइनेंस राशिफल आर्थिक रूप से आज आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे. मैन्युफैक्चरिंग (निर्माण) से जुड़े बिजनेस में आपको विशेष उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं. आज के लिए एक विशेष सावधानी यह है कि अपनी व्यापारिक योजनाएं किसी बाहरी व्यक्ति से साझा न करें, वरना कोई उन्हें विफल करने की कोशिश कर सकता है. पूर्व में किए गए आपके कठोर परिश्रम का सुखद परिणाम अब धन लाभ के रूप में प्राप्त होगा.

नौकरी (जॉब) राशिफल नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन सकारात्मक है. वर्कप्लेस पर सीनियर्स का सहयोग और प्रशंसा आपको प्रोत्साहित करेगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन उम्मीद जगाने वाला है; अपने प्रयास जारी रखें, सफलता आपके बेहद करीब है.

प्रेम और परिवार राशिफल पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. आप घर में किसी धार्मिक प्रार्थना या पूजा का आयोजन कर सकते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और तालमेल बढ़ेगा. न्यू जनरेशन (युवाओं) के लिए सलाह है कि वे अपनों और बड़ों की बात को अनसुना न करें, उनकी सलाह वर्तमान समय में आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल लर्नर्स, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. मन में भटकाव होने के कारण अपने फील्ड में एकाग्रता (Concentration) बनाए रखना मुश्किल होगा. आज बड़े लक्ष्यों के बजाय छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

ब्राउन (भूरा) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: चींटियों को आटा डालें और शनि चालीसा का पाठ करें. इससे कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

(FAQs)

1. शुभ कार्यों में आ रही रुकावटों को कैसे दूर करें?

आज कोई भी नया या मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण करें. रुकावटें केवल आपकी परीक्षा ले रही हैं, निरंतरता बनाए रखें.

2. बिजनेस में गोपनीयता क्यों जरूरी है?

प्रतिद्वंदी आपकी रणनीतियों का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. जब तक डील फाइनल न हो जाए, तब तक अपनी योजनाओं को गुप्त रखना ही समझदारी है.

3. हड्डियों के दर्द से बचने के लिए क्या करें?

आज अपने बैठने के तरीके (Posture) पर ध्यान दें और बहुत अधिक शारीरिक थकान वाले काम न करें. सुबह की हल्की धूप लेना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

