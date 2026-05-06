Aaj ka Kumbh Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन 'मालव्य योग' और चन्द्रमा की शुभ स्थिति के कारण आर्थिक उन्नति के नए द्वार खोलने वाला है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय अत्यंत मंगलकारी है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई नया निवेश न करें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शानदार उपलब्धियां लेकर आया है. चन्द्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से आपकी इनकम बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे. मार्केट में काफी समय से फंसा हुआ पुराना पैसा आज अप्रत्याशित रूप से वापस मिल सकता है, जिससे आपकी नकदी (Cash Flow) की समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी. नए टैरिफ नियमों का बारीकी से अध्ययन करना आज बिजनेसमैन को टैक्स बेनिफिट दिलाने में मदद करेगा, जिससे आपके प्रोडक्ट्स बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी. जूनियर्स और सीनियर्स दोनों ही आज आपके विजन का समर्थन करेंगे, जिससे ऑफिस में किसी उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा. जो जातक विदेश में कार्यरत हैं, उन्हें आज स्थानीय प्रशासन या अपनी कंपनी से कोई बड़ा इंसेंटिव या बोनस मिलने की पूरी संभावना है. आपके काम की सराहना होगी और भविष्य के लिए पदोन्नति के मार्ग खुलेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष का संचार होगा. संतान की ओर से आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपके भविष्य की चिंताएं समाप्त होंगी और आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. आपकी सेवा भावना को देखकर समाज के अन्य लोग भी मदद के लिए आगे आएंगे, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज की गई गहन तैयारी आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर ले जाने का रास्ता साफ करेगी. बस अपने नोट्स को व्यवस्थित रखें और रिवीजन पर ध्यान दें. एकाग्रता के साथ किए गए प्रयास आपको निश्चित ही सफलता दिलाएंगे.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

सेहत के प्रति जागरूक रहने का आज शुभ परिणाम मिलेगा. सही खान-पान और नियमित एक्सरसाइज से आप अपने शरीर के वजन को संतुलित रखने में सफल होंगे, जो कई बीमारियों को रोकने में सहायक है. एक्टिव रहना ही आपकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनेगा. पर्याप्त पानी पिएं और बाहरी जंक फूड से दूरी बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल).

भाग्यशाली अंक: 9.

अशुभ अंक: 2.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा करना लाभदायक रहेगा. भगवान गणेश को लाल फूल अर्पित करें और 'ॐ गणाधिपतये नमः' मंत्र का जाप करें. मंदिर में हरी मूंग की दाल का दान करना शुभ रहेगा.

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