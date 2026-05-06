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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 6 May 2026: कुंभ राशि डूबा हुआ पैसा अचानक आएगा वापस, 'मालव्य योग' से आर्थिक तंगी होगी हमेशा के लिए दूर

Aaj ka Kumbh Rashifal 6 May 2026: कुंभ राशि डूबा हुआ पैसा अचानक आएगा वापस, 'मालव्य योग' से आर्थिक तंगी होगी हमेशा के लिए दूर

Aquarius Horoscope: 6 मई 2026 कुंभ राशिफल आज डूबा हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक तंगी होगी दूर. विदेश में नौकरी करने वालों को मिलेगा बड़ा बोनस. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 May 2026 01:32 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन 'मालव्य योग' और चन्द्रमा की शुभ स्थिति के कारण आर्थिक उन्नति के नए द्वार खोलने वाला है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय अत्यंत मंगलकारी है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई नया निवेश न करें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शानदार उपलब्धियां लेकर आया है. चन्द्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से आपकी इनकम बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे. मार्केट में काफी समय से फंसा हुआ पुराना पैसा आज अप्रत्याशित रूप से वापस मिल सकता है, जिससे आपकी नकदी (Cash Flow) की समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी. नए टैरिफ नियमों का बारीकी से अध्ययन करना आज बिजनेसमैन को टैक्स बेनिफिट दिलाने में मदद करेगा, जिससे आपके प्रोडक्ट्स बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी. जूनियर्स और सीनियर्स दोनों ही आज आपके विजन का समर्थन करेंगे, जिससे ऑफिस में किसी उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा. जो जातक विदेश में कार्यरत हैं, उन्हें आज स्थानीय प्रशासन या अपनी कंपनी से कोई बड़ा इंसेंटिव या बोनस मिलने की पूरी संभावना है. आपके काम की सराहना होगी और भविष्य के लिए पदोन्नति के मार्ग खुलेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष का संचार होगा. संतान की ओर से आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपके भविष्य की चिंताएं समाप्त होंगी और आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. आपकी सेवा भावना को देखकर समाज के अन्य लोग भी मदद के लिए आगे आएंगे, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज की गई गहन तैयारी आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर ले जाने का रास्ता साफ करेगी. बस अपने नोट्स को व्यवस्थित रखें और रिवीजन पर ध्यान दें. एकाग्रता के साथ किए गए प्रयास आपको निश्चित ही सफलता दिलाएंगे.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
सेहत के प्रति जागरूक रहने का आज शुभ परिणाम मिलेगा. सही खान-पान और नियमित एक्सरसाइज से आप अपने शरीर के वजन को संतुलित रखने में सफल होंगे, जो कई बीमारियों को रोकने में सहायक है. एक्टिव रहना ही आपकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनेगा. पर्याप्त पानी पिएं और बाहरी जंक फूड से दूरी बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: रेड (लाल).
भाग्यशाली अंक: 9.
अशुभ अंक: 2.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा करना लाभदायक रहेगा. भगवान गणेश को लाल फूल अर्पित करें और 'ॐ गणाधिपतये नमः' मंत्र का जाप करें. मंदिर में हरी मूंग की दाल का दान करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 May 2026 01:32 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन आर्थिक उन्नति के नए द्वार खोलने वाला है. चन्द्रमा की शुभ स्थिति के कारण धन लाभ के योग बन रहे हैं और पुराने अटके पैसे वापस मिल सकते हैं.

बिजनेस और नौकरी के लिए आज क्या खास है?

बिजनेस में आर्थिक उपलब्धियां मिलेंगी और टैक्स बेनिफिट्स से उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे. नौकरीपेशा वालों के लिए कार्यक्षेत्र में सफलता और विदेश में कार्यरत लोगों को इंसेंटिव या बोनस मिलने की संभावना है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज क्या उम्मीद करें?

पारिवारिक जीवन में सुख-संतोष रहेगा. संतान से कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिससे चिंताएं समाप्त होंगी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी.

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है?

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. गहन तैयारी और रिवीजन से मेरिट लिस्ट में ऊपर आने का रास्ता साफ होगा.

स्वास्थ्य के लिहाज से क्या सलाह दी गई है?

सेहत के प्रति जागरूक रहने का शुभ परिणाम मिलेगा. सही खान-पान और एक्सरसाइज से वजन संतुलित रहेगा और बाहरी जंक फूड से दूरी बनाए रखें.

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