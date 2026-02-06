Aaj ka Kumbh Rashifal 6 February 2026: कुंभ राशि सरकारी नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी, खान-पान पर नियंत्रण रखें
Aquarius Horoscope 6 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?
Kumbh Rashifal 6 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (8th House) में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष में आठवां भाव रुकावटों और अनिश्चितता का माना जाता है. इसके प्रभाव से घर के जटिल मामलों में कुछ नई समस्याएं उभर सकती हैं. आज आपको अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना होगा और परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने के बजाय उनका सामना करना होगा.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मामले में आज आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. चंद्रमा की स्थिति रक्तचाप (Blood Pressure) और उदर विकार (पेट की समस्याएं) पैदा कर सकती है. अपने खान-पान में पूरा संयम रखें और अधिक तनाव लेने से बचें. नियमित रूप से प्राणायाम करना आज आपके लिए संजीवनी साबित होगा.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "सतर्कता" का है.
-
सरकारी नियम: बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी दस्तावेज़ और लेन-देन दुरुस्त रखें. छोटी सी लापरवाही आपको गवर्नमेंट रूल्स के शिकंजे में फंसा सकती है.
-
पार्टनरशिप: साझेदारी के व्यवसाय में कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय धैर्य और संयम रखें. आज आपकी एक छोटी सी असावधानी बड़े वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है.
नौकरी और करियर (Job & Career)
एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. ऑफिस के कुछ कार्यों में आपको अपेक्षाकृत कम सफलता मिल सकती है, जिससे मन थोड़ा खिन्न रहेगा.
-
कार्यस्थल का माहौल: वर्कप्लेस पर सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान रखें कि यह मतभेद 'मनभेद' में न बदले. कड़वाहट पालने के बजाय पेशेवर तरीके से अपनी बात रखें.
शिक्षा, कला और खेल (Students, Artists & Sports)
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन आत्म-मंथन का है. आपकी असफलता का कारण संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि आपकी इच्छाशक्ति (Willpower) की कमी है. अपनी क्षमताओं को पहचानें और लक्ष्य के प्रति फिर से समर्पित हों. संकल्प शक्ति ही आपको विजय दिलाएगी.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
पारिवारिक मोर्चे पर आज आपकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है. घर के किसी पुराने विवाद को सुलझाने के लिए आपको नेतृत्व संभालना पड़ेगा. आपकी निष्पक्षता और सूझबूझ ही परिवार में शांति ला सकती है. अपनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करें.
- शुभ समय (Muhurat): सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 तक. (राहुकाल में शुभ कार्य न करें)
- भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
- भाग्यशाली अंक: 8
- अशुभ अंक: 2
- आज का उपाय: आज पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें. हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें.
(FAQs)
1. कुंभ राशि वालों के लिए आज आर्थिक जोखिम लेना कैसा रहेगा?
बिल्कुल नहीं. 8वें चंद्रमा के दौरान नया निवेश या जोखिम भरा सौदा करना भारी पड़ सकता है. आज केवल रूटीन कार्यों पर ध्यान दें.
2. पेट की समस्याओं से बचने के लिए क्या करें?
आज बाहर के खाने और तले-भुने भोजन से परहेज करें. हल्का और सुपाच्य भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.
3. क्या आज कार्यस्थल पर प्रमोशन की बात करना सही है?
आज का दिन सफलताओं के मामले में थोड़ा कमजोर है, इसलिए पदोन्नति या सैलरी की बात करने के लिए कुछ दिन और रुकना ही बेहतर होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें..
