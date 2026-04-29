Aaj ka Kumbh Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, लेकिन आपके लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है.

चन्द्रमा 8वें भाव में स्थित रहेंगे, जिससे अचानक घटनाओं और तनाव की स्थिति बन सकती है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी, लेकिन यात्रा में विशेष सावधानी रखें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):

बिजनेस में आज रिजल्ट आसान नहीं मिलेंगे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. मार्केट में अपनी पहचान बनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए प्राइसिंग और क्वालिटी दोनों पर ध्यान देना जरूरी है. अगर लोगों को लगा कि आप ओवरचार्ज कर रहे हैं, तो आपकी इमेज खराब होगी. नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के संकेत हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा.

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नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

वर्कप्लेस पर काम का दबाव बढ़ेगा और कोवर्कर्स के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है. हर किसी को अपना काम ज्यादा लगेगा, जिससे माहौल खराब हो सकता है. अगर आपने अपने इमोशन्स कंट्रोल नहीं किए, तो बात बिगड़ सकती है. नकारात्मक सोच छोड़नी होगी, वरना आप खुद अपनी प्रोडक्टिविटी गिरा देंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

स्टूडेंट्स के लिए दिन आसान नहीं है सफलता पाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप आलस्य में पड़े रहे, तो मौके हाथ से निकल जाएंगे. सच ये है कि आज जो मेहनत करेगा, वही आगे बढ़ेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

परिवार में तनाव और प्रतिष्ठा से जुड़ी समस्या सामने आ सकती है. दिनभर मानसिक दबाव बना रहेगा. रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, वरना छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों में खर्च बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

खान-पान में लापरवाही और तनाव दोनों ही आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं. पेट या डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है. संयम और रूटीन का पालन जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: येलो

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय:

आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और पीले रंग की वस्तुओं का दान करें. साथ ही अपने विचारों को सकारात्मक रखने का प्रयास करें.

FAQs

क्या आज बिजनेस में फायदा होगा?

फायदा मिलेगा, लेकिन ज्यादा मेहनत और सही रणनीति के साथ. करियर में तनाव से कैसे बचें?

इमोशन्स कंट्रोल रखें और ऑफिस में बेवजह की बहस से दूर रहें. स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए?

आलस्य छोड़कर मेहनत बढ़ानी होगी, तभी सफलता मिलेगी.

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