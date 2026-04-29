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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 29 April 2026: काम का बढ़ेगा दबाव, परिवार में तनाव, मेहनत से ही बनेंगे मौके

Aaj ka Kumbh Rashifal 29 April 2026: काम का बढ़ेगा दबाव, परिवार में तनाव, मेहनत से ही बनेंगे मौके

Aquarius Horoscope: कुंभ राशिफल 29 अप्रैल 2026 बिजनेस में आज रिजल्ट आसान नहीं मिलेंगे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. र्कप्लेस पर काम का दबाव बढ़ेगा और कोवर्कर्स के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Apr 2026 04:20 AM (IST)
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  • परिवार में तनाव, प्रतिष्ठा संबंधी समस्या, सेहत पर ध्यान आवश्यक.

Aaj ka Kumbh Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, लेकिन आपके लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है.

चन्द्रमा 8वें भाव में स्थित रहेंगे, जिससे अचानक घटनाओं और तनाव की स्थिति बन सकती है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी, लेकिन यात्रा में विशेष सावधानी रखें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):
बिजनेस में आज रिजल्ट आसान नहीं मिलेंगे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. मार्केट में अपनी पहचान बनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए प्राइसिंग और क्वालिटी दोनों पर ध्यान देना जरूरी है. अगर लोगों को लगा कि आप ओवरचार्ज कर रहे हैं, तो आपकी इमेज खराब होगी. नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के संकेत हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा.

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नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
वर्कप्लेस पर काम का दबाव बढ़ेगा और कोवर्कर्स के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है. हर किसी को अपना काम ज्यादा लगेगा, जिससे माहौल खराब हो सकता है. अगर आपने अपने इमोशन्स कंट्रोल नहीं किए, तो बात बिगड़ सकती है. नकारात्मक सोच छोड़नी होगी, वरना आप खुद अपनी प्रोडक्टिविटी गिरा देंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
स्टूडेंट्स के लिए दिन आसान नहीं है सफलता पाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप आलस्य में पड़े रहे, तो मौके हाथ से निकल जाएंगे. सच ये है कि आज जो मेहनत करेगा, वही आगे बढ़ेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
परिवार में तनाव और प्रतिष्ठा से जुड़ी समस्या सामने आ सकती है. दिनभर मानसिक दबाव बना रहेगा. रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, वरना छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों में खर्च बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
खान-पान में लापरवाही और तनाव दोनों ही आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं. पेट या डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है. संयम और रूटीन का पालन जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: येलो
अशुभ अंक: 4

आज का उपाय:
आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और पीले रंग की वस्तुओं का दान करें. साथ ही अपने विचारों को सकारात्मक रखने का प्रयास करें.

FAQs

  1. क्या आज बिजनेस में फायदा होगा?
    फायदा मिलेगा, लेकिन ज्यादा मेहनत और सही रणनीति के साथ.
  2. करियर में तनाव से कैसे बचें?
    इमोशन्स कंट्रोल रखें और ऑफिस में बेवजह की बहस से दूर रहें.
  3. स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए?
    आलस्य छोड़कर मेहनत बढ़ानी होगी, तभी सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Apr 2026 04:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के लिए आज क्या ध्यान रखना चाहिए?

खान-पान में लापरवाही और तनाव से बचें. पेट या डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए संयम और रूटीन का पालन करें.

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