हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 28 January 2026: कुंभ राशि को कार्यस्थल पर तनाव, साझेदारी बिजनेस में सतर्कता जरूरी

Kumbh Rashifal 28 January 2026: कुंभ राशि को कार्यस्थल पर तनाव, साझेदारी बिजनेस में सतर्कता जरूरी

Aquarise Horoscope 28 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Jan 2026 02:19 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 28 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में है, जिससे घर, मां, मानसिक शांति और भावनात्मक पक्ष अधिक सक्रिय रहेंगे. दिन थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, इसलिए धैर्य और संतुलन बहुत जरूरी है.

हेल्थ राशिफल: मां की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, उनका विशेष ध्यान रखें. स्वयं के स्वास्थ्य में कंधों या गर्दन में जकड़न महसूस हो सकती है. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें. हल्का व्यायाम, स्ट्रेचिंग और पर्याप्त आराम लाभ देगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन या प्राणायाम सहायक रहेगा.

बिजनेस राशिफल: व्यापारियों को आज बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. किसी की मीठी बातों में आकर निर्णय न लें. पार्टनरशिप बिजनेस में कर्मचारियों की लापरवाही से काम प्रभावित हो सकता है, इसलिए निगरानी बढ़ाएं. नई डील या बड़ा निवेश आज टालना बेहतर रहेगा. दिन सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, पर धैर्य से काम लेंगे तो नुकसान सीमित रहेगा.

जॉब व करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए ऑफिस का माहौल थोड़ा असहज रह सकता है. काम शांतिपूर्ण ढंग से न होने के कारण मन खिन्न रहेगा. एक्स्ट्रा इनकम के लालच में किसी शॉर्टकट या जोखिम भरे रास्ते पर न जाएं, इससे मानहानि या परेशानी हो सकती है. आज फोकस सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने पर रखें.

फाइनेंस राशिफल: आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. अनावश्यक खर्चों से बचें. उधार देने या लेने में सोच-समझकर कदम उठाएं. आज सुरक्षित और सीमित वित्तीय रणनीति अपनाना ही समझदारी होगी.

लव व फैमिली राशिफल: घर-परिवार के कामों में दिन निकल सकता है. परिवार के साथ सहयोगात्मक रवैया रखें. बोलचाल में संयम रखें, आपकी कोई बात किसी को आहत कर सकती है. मां या बुजुर्गों के साथ समय बिताना शुभ रहेगा.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने मन की आवाज जरूर सुनें. यदि कोई दिशा सही न लगे तो दबाव में निर्णय न लें. आत्मविश्वास बनाए रखें, धीरे-धीरे स्थिति सुधरेगी.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 3
अभाग्यशाली अंक: 4

उपाय: आज मां दुर्गा के मंत्र का जप करें और मां या किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें.

FAQs

Q1. क्या आज निवेश करना ठीक रहेगा?
नहीं, आज बड़े निवेश से बचना बेहतर है.

Q2. नौकरी में परेशानी क्यों महसूस होगी?
ऑफिस का माहौल और काम का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है.

Q3. छात्रों के लिए क्या सलाह है?
अपने मन की सुनें और दबाव में गलत दिशा न चुनें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 28 Jan 2026 02:19 AM (IST)
Tags :
Rashifal 2026 Horoscope 2026 Aquarise Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
दिल्ली NCR
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
क्रिकेट
61वां शतक ठोक Joe Root ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
61वां शतक ठोक जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement

वीडियोज

Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
दिल्ली NCR
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
क्रिकेट
61वां शतक ठोक Joe Root ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
61वां शतक ठोक जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
विश्व
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? आसिम मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक 4 ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक चार गिरफ्तार
इंडिया
'ये DK-DK कौन चिल्ला रहा...', मंच पर भाषण दे रहे कर्नाटक CM सिद्धारमैया यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के
'ये DK-DK कौन चिल्ला रहा...', मंच पर भाषण दे रहे कर्नाटक CM सिद्धारमैया यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के
ट्रेंडिंग
Video: फिल्मी अंदाज में लूट, एसयूवी लेकर शॉप में घुसे लुटेरे और उड़ा ले गए 10 करोड़ रुपये- वीडियो वायरल
फिल्मी अंदाज में लूट, एसयूवी लेकर शॉप में घुसे लुटेरे और उड़ा ले गए 10 करोड़ रुपये
हेल्थ
Skin Cancer: सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget