हेल्थ राशिफल: मां की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, उनका विशेष ध्यान रखें. स्वयं के स्वास्थ्य में कंधों या गर्दन में जकड़न महसूस हो सकती है. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें. हल्का व्यायाम, स्ट्रेचिंग और पर्याप्त आराम लाभ देगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन या प्राणायाम सहायक रहेगा.
बिजनेस राशिफल: व्यापारियों को आज बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. किसी की मीठी बातों में आकर निर्णय न लें. पार्टनरशिप बिजनेस में कर्मचारियों की लापरवाही से काम प्रभावित हो सकता है, इसलिए निगरानी बढ़ाएं. नई डील या बड़ा निवेश आज टालना बेहतर रहेगा. दिन सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, पर धैर्य से काम लेंगे तो नुकसान सीमित रहेगा.
जॉब व करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए ऑफिस का माहौल थोड़ा असहज रह सकता है. काम शांतिपूर्ण ढंग से न होने के कारण मन खिन्न रहेगा. एक्स्ट्रा इनकम के लालच में किसी शॉर्टकट या जोखिम भरे रास्ते पर न जाएं, इससे मानहानि या परेशानी हो सकती है. आज फोकस सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने पर रखें.
फाइनेंस राशिफल: आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. अनावश्यक खर्चों से बचें. उधार देने या लेने में सोच-समझकर कदम उठाएं. आज सुरक्षित और सीमित वित्तीय रणनीति अपनाना ही समझदारी होगी.
लव व फैमिली राशिफल: घर-परिवार के कामों में दिन निकल सकता है. परिवार के साथ सहयोगात्मक रवैया रखें. बोलचाल में संयम रखें, आपकी कोई बात किसी को आहत कर सकती है. मां या बुजुर्गों के साथ समय बिताना शुभ रहेगा.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने मन की आवाज जरूर सुनें. यदि कोई दिशा सही न लगे तो दबाव में निर्णय न लें. आत्मविश्वास बनाए रखें, धीरे-धीरे स्थिति सुधरेगी.
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 3
अभाग्यशाली अंक: 4
उपाय: आज मां दुर्गा के मंत्र का जप करें और मां या किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें.
FAQs
Q1. क्या आज निवेश करना ठीक रहेगा?
नहीं, आज बड़े निवेश से बचना बेहतर है.
Q2. नौकरी में परेशानी क्यों महसूस होगी?
ऑफिस का माहौल और काम का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है.
Q3. छात्रों के लिए क्या सलाह है?
अपने मन की सुनें और दबाव में गलत दिशा न चुनें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.