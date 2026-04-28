Aaj ka Kumbh Rashifal 28 April 2026: मंगलवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06:52 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्र गणना के अनुसार आज रात्रि 10:36 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. कुंभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक आने वाली बाधाओं और सतर्क रहने का संकेत है. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत) का समय उपलब्ध है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सामान्य रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है. बिजनेस में आज कोई भी बड़ा बदलाव करने से बचें, क्योंकि धैर्य ही आज आपकी सफलता की असली कुंजी है. विकट परिस्थितियों और टैरिफ (Tariff) में होने वाले बदलावों का सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम पर पड़ सकता है. आर्थिक लेन-देन में बहुत अलर्ट रहें और किसी भी नए निवेश के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यभार से भरा रहेगा. ऑफिस में आज किसी भी टारगेट को अधूरा छोड़ने की गलती न करें, अन्यथा यह आपके बॉस के साथ संबंधों को बिगाड़ सकता है. ओवरटाइम और काम की अधिकता के कारण आप स्वयं को थका हुआ महसूस करेंगे. सहकर्मियों के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें और अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

कलाकारों और छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक हो सकता है. ग्रह गोचर के बदलाव के कारण आर्टिस्ट्स की कला को उचित मंच मिलने में बाधा आ सकती है. विद्यार्थियों को भी एकाग्रता की कमी महसूस होगी. यह समय खुद को निखारने का है, परिणामों की चिंता किए बिना निरंतर अभ्यास जारी रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज चन्द्रमा के आठवें भाव में होने से तनाव की स्थिति बन सकती है. ददियाल (दादा-दादी के पक्ष) में किसी से बहस होने की आशंका है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. ओवरटाइम के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे घर का माहौल थोड़ा अशांत हो सकता है. पुश्तैनी संपत्ति का विवाद आज और गहरा सकता है, बेहतर होगा कि आज ऐसे मुद्दों पर चर्चा न करें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. काम के तनाव और स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के कारण आंखों में जलन और अनिद्रा (Insomnia) की स्थिति बन सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लेने का प्रयास करें. मानसिक शांति के लिए कुछ समय ध्यान या योग में बिताएं.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय:

अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या तेल का दान करें.

FAQs

1. क्या आज व्यापार में बड़ा बदलाव करना सही है?

नहीं, आज चन्द्रमा की स्थिति प्रतिकूल है, इसलिए किसी भी बड़े बदलाव या नई शुरुआत के बजाय वर्तमान कार्यों को ही धैर्यपूर्वक जारी रखें.

2. आंखों की समस्या और अनिद्रा से कैसे बचें?

रात को जल्दी सोने की कोशिश करें और आंखों को ठंडे पानी से धोएं. सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें.

3. पारिवारिक विवादों को कैसे सुलझाएं?

आज बहस से पूरी तरह बचें. संपत्ति या पुराने पारिवारिक मुद्दों पर बात करने के लिए आज का दिन शुभ नहीं है, इसलिए मौन रहना ही बेहतर है.

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