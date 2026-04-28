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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 28 April 2026: इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में बरतें सावधानी, पुश्तैनी संपत्ति और ददियाल में विवाद के योग

Aaj ka Kumbh Rashifal 28 April 2026: इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में बरतें सावधानी, पुश्तैनी संपत्ति और ददियाल में विवाद के योग

Aquarius Horoscope: कुंभ राशिफल 28 अप्रैल 2026 आज व्यापार में बड़े बदलावों से बचें और पुश्तैनी संपत्ति विवाद में रहें सतर्क. ऑफिस और परिवार में बढ़ सकता है तनाव. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 28 Apr 2026 03:01 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 28 April 2026: मंगलवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06:52 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्र गणना के अनुसार आज रात्रि 10:36 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. कुंभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक आने वाली बाधाओं और सतर्क रहने का संकेत है. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत) का समय उपलब्ध है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सामान्य रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है. बिजनेस में आज कोई भी बड़ा बदलाव करने से बचें, क्योंकि धैर्य ही आज आपकी सफलता की असली कुंजी है. विकट परिस्थितियों और टैरिफ (Tariff) में होने वाले बदलावों का सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम पर पड़ सकता है. आर्थिक लेन-देन में बहुत अलर्ट रहें और किसी भी नए निवेश के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यभार से भरा रहेगा. ऑफिस में आज किसी भी टारगेट को अधूरा छोड़ने की गलती न करें, अन्यथा यह आपके बॉस के साथ संबंधों को बिगाड़ सकता है. ओवरटाइम और काम की अधिकता के कारण आप स्वयं को थका हुआ महसूस करेंगे. सहकर्मियों के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें और अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
कलाकारों और छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक हो सकता है. ग्रह गोचर के बदलाव के कारण आर्टिस्ट्स की कला को उचित मंच मिलने में बाधा आ सकती है. विद्यार्थियों को भी एकाग्रता की कमी महसूस होगी. यह समय खुद को निखारने का है, परिणामों की चिंता किए बिना निरंतर अभ्यास जारी रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज चन्द्रमा के आठवें भाव में होने से तनाव की स्थिति बन सकती है. ददियाल (दादा-दादी के पक्ष) में किसी से बहस होने की आशंका है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. ओवरटाइम के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे घर का माहौल थोड़ा अशांत हो सकता है. पुश्तैनी संपत्ति का विवाद आज और गहरा सकता है, बेहतर होगा कि आज ऐसे मुद्दों पर चर्चा न करें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. काम के तनाव और स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के कारण आंखों में जलन और अनिद्रा (Insomnia) की स्थिति बन सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लेने का प्रयास करें. मानसिक शांति के लिए कुछ समय ध्यान या योग में बिताएं.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
अशुभ अंक: 7

आज का उपाय:
अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या तेल का दान करें.

FAQs
1. क्या आज व्यापार में बड़ा बदलाव करना सही है?
नहीं, आज चन्द्रमा की स्थिति प्रतिकूल है, इसलिए किसी भी बड़े बदलाव या नई शुरुआत के बजाय वर्तमान कार्यों को ही धैर्यपूर्वक जारी रखें.

2. आंखों की समस्या और अनिद्रा से कैसे बचें?
रात को जल्दी सोने की कोशिश करें और आंखों को ठंडे पानी से धोएं. सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें.

3. पारिवारिक विवादों को कैसे सुलझाएं?
आज बहस से पूरी तरह बचें. संपत्ति या पुराने पारिवारिक मुद्दों पर बात करने के लिए आज का दिन शुभ नहीं है, इसलिए मौन रहना ही बेहतर है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Apr 2026 03:01 AM (IST)
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