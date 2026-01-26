हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kumbh Rashifal 26 January 2026: कुंभ राशि की मेहनत रंग लाएगी, नौकरी और व्यापार में तरक्की

Kumbh Rashifal 26 January 2026: कुंभ राशि की मेहनत रंग लाएगी, नौकरी और व्यापार में तरक्की

Aquarise Horoscope 26 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Jan 2026 04:20 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 26 January 2026 in Hindi: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन प्रगति, संपर्कों और समझदारी से फैसले लेने का है. चन्द्रमा तृतीय भाव में स्थित होने से साहस, पराक्रम और संवाद क्षमता में वृद्धि होगी. आज सच्चे मित्रों की पहचान करने का अवसर मिलेगा और पुराने संबंध और मजबूत हो सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक स्थिति का सीधा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ सकता है. नकारात्मक सोच और चिड़चिड़ापन आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है, इसलिए खुद को पॉजिटिव रखें. हल्का व्यायाम, वॉक और पर्याप्त नींद जरूरी है. स्क्रीन टाइम कम करें, इससे माइंड फ्रेश रहेगा.

बिजनेस राशिफल
देव गण के प्रभाव से बिजनेस में निवेशकों द्वारा किया गया निवेश लाभदायक सिद्ध होगा. पुराने नुकसान की भरपाई के संकेत मिल रहे हैं. बिजनेसमैन को केवल मेहनत ही नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति का भी पूरा इस्तेमाल करना होगा. स्टॉक, खर्च और कर्मचारियों पर पैनी नजर रखें. सूझबूझ से लिए गए निर्णय आपको प्रॉफिट की दिशा में ले जाएंगे.

करियर और जॉब राशिफल
मार्केटिंग और फाइनेंस से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के लिए नेटवर्क बढ़ाने का समय है. नए कॉन्टैक्ट भविष्य में बड़े अवसर दिला सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को केवल किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि लगातार प्रयास करते रहना जरूरी है. आज आपकी मेहनत आगे चलकर पहचान दिलाएगी.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी, लेकिन ध्यान रखें कि आपका नेगेटिव व्यवहार आपके फाइनेंशियल स्टेटस को प्रभावित कर सकता है. भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें. निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना आवश्यक है. आज धन प्रबंधन पर फोकस करना फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार और दोस्तों की उम्मीदें आपसे बढ़ेंगी और आप उन पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे. बुधादित्य योग के प्रभाव से लाइफ पार्टनर के साथ बाहर घूमने या क्वालिटी टाइम बिताने की प्लानिंग बन सकती है. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आपसी समझ बेहतर होगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
हायर एजुकेशन से जुड़े छात्रों और न्यू जनरेशन के लिए समय अनुकूल है. सफलता के चांसेज मजबूत हो रहे हैं. आर्टिस्ट, लर्नर, स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट्स को अच्छे करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिससे भविष्य की दिशा स्पष्ट होगी.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 7
अनलकी अंक: 1

उपाय

  • सुबह हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें.
  • नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं.
  • जरूरतमंद मित्र या रिश्तेदार की सहायता करें.

 (FAQs)

प्रश्न 1. क्या आज बिजनेस में निवेश से लाभ होगा?
उत्तर: हां, आज किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है.

प्रश्न 2. नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या सलाह है?
उत्तर: केवल भाग्य पर निर्भर न रहें, नेटवर्किंग और निरंतर प्रयास जरूरी है.

प्रश्न 3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
उत्तर: छात्रों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए करियर के नए अवसर मिल सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 26 Jan 2026 04:20 AM (IST)
Tags :
Rashifal 2026 Horoscope 2026 Aquarise Horoscope
और पढ़ें
Embed widget