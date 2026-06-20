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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 20 June 2026: कुंभ राशि आज बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन पर बात करने का है बेस्ट समय; टीम वर्क से बढ़ेगा रेवेन्यू

Aaj ka Kumbh Rashifal 20 June 2026: कुंभ राशि आज बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन पर बात करने का है बेस्ट समय; टीम वर्क से बढ़ेगा रेवेन्यू

Aquarius Horoscope 20 June 2026: कुंभ राशि वाले आज बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन पर बात कर सकते हैं. जल्दबाजी में प्रोजेक्ट मिस न हो, टाइम मैनेजमेंट अपनाएं. टीम का हौसला बढ़ाएं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Jun 2026 04:40 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 20 June 2026: जून का यह तीसरा शनिवार कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर में ग्रोथ हासिल करने और अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को मजबूत करने का शानदार अवसर लेकर आया है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके 7वें भाव (Seventh House) यानी पार्टनरशिप, डेली इनकम और वैवाहिक जीवन के घर में गोचर कर रहे हैं. वहीं, सुख और वाहन के कारक मंगल आपकी राशि से चौथे भाव (वृषभ राशि) में स्थित हैं, जो कामकाजी जीवन में थोड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं.

करियर और वर्कप्लेस: सैलरी इंक्रीमेंट पर बात करने का सही मौका, लेकिन जल्दबाजी से बचें

आज का दिन नौकरीपेशा लोगों के लिए अपनी वैल्यू साबित करने और हक के लिए आवाज उठाने का है.

प्रमोशन और अप्रेजल के योग: ग्रहों की अनुकूल स्थिति को देखते हुए आज का दिन अपने बॉस या सीनियर मैनेजमेंट से सैलरी इंक्रीमेंट (Salary Increment) या प्रमोशन की बात आगे बढ़ाने के लिए बेहद अनुकूल है. अपनी पास्ट परफॉर्मेंस और अचीवमेंट्स को डेटा के साथ पेश करें, सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की पूरी संभावना है.

टाइम मैनेजमेंट पर फोकस: वर्कस्पेस पर आज अति-उत्साह या जल्दबाजी में काम करने से बचें. हड़बड़ी के कारण कोई बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपके हाथ से छूट सकता है. अपने टाइम मैनेजमेंट पर कंसंट्रेट करें और हर टास्क को पूरी डेडलाइन के साथ पूरा करें.

ऑफिशियल ट्रैवलिंग: चौथे भाव में बैठे मंगल के कारण आज आपको अचानक किसी ऑफिशियल ट्रैवलिंग (आधिकारिक यात्रा) पर जाना पड़ सकता है. यह यात्रा आपके काम के विस्तार के लिए फायदेमंद साबित होगी.

बिजनेस और फाइनेंस: टीम का बढ़ाएं हौसला, पिता की सलाह से चमकेगा भाग्य

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन एक अच्छे लीडर की तरह अपनी टीम को साथ लेकर चलने का है.

टीम वर्क से बढ़ेगा रेवेन्यू: वज्र योग के शुभ प्रभाव से आज आप अपने बिजनेस में अपनी टीम के लिए एक मजबूत पिलर और प्रेरणा स्रोत बनेंगे. जब आप अपनी टीम का हौसला बढ़ाएंगे, तो वे दोगुनी एनर्जी से काम करेंगे, जिससे आपके बिजनेस का रेवेन्यू सीधे तौर पर जनरेट होगा.

जितनी मेहनत, उतना लाभ: आज के दिन का सीधा नियम है—'नो पेन, नो गेन'. बिजनेस में आज आप जितनी ज्यादा ग्राउंड मेहनत और प्लानिंग करेंगे, मुनाफा भी उसी अनुपात में उतना ही बड़ा होगा.

मेंबर्स और मेंटर्स का सम्मान: अपने कार्यक्षेत्र में पिता समान या उम्र में बड़े अनुभवी व्यक्तियों को पूरा सम्मान दें. यदि बिजनेस में किसी भी तरह की रणनीतिक समस्या आ रही है, तो उनसे सलाह लेने में संकोच न करें; उनका अनुभव आपके लिए गाइडेंस का काम करेगा.

रिलेशनशिप और स्टूडेंट्स: पार्टनर के साथ मतभेद की आशंका, छात्र करें सेल्फ-एनालिसिस

मैरिड लाइफ में संभलकर चलें: 7वें घर का चंद्रमा लाइफ पार्टनर के साथ किसी छोटी बात पर वैचारिक मतभेद या ईगो क्लैश पैदा कर सकता है. वीकेंड का माहौल खराब न हो, इसके लिए शांत रहें और साथी के नजरिए को भी समझने की कोशिश करें.

प्रतियोगी छात्रों के लिए गुरु मंत्र: कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन आत्म-मूल्यांकन (Self-Analysis) करने का है. मॉक टेस्ट दें और देखें कि आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं. अपनी क्वालिटीज को पहचान कर ही आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): पिंक (गुलाबी - जो आपके स्वभाव में सौम्यता और आकर्षण लाएगा)
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 5

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jun 2026 04:40 AM (IST)
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