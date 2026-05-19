Aaj ka Kumbh Rashifal 19 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि फिर चतुर्थी रहेगी. आज सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी उपलब्धियों और आर्थिक सुधार का रहेगा. पूर्वजों के नाम और उनकी मार्केट में बनी साख का बिजनेसमैन को आज भरपूर लाभ मिलेगा, जिससे कोई बड़ी सरकारी डील आपके हाथ लग सकती है. पुराने बैंक लोन को समय से पहले चुकाने की बेहतरीन स्थिति बनेगी और bank अधिकारी आपके अच्छे व्यवहार और टर्नओवर (कारोबार) से प्रभावित होकर आपको विशेष सुविधाएं व नई क्रेडिट लिमिट प्रदान करेंगे. आज का दिन गणना और लाभ का है, आपके लिए खरीदारी करने के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय सर्वोत्तम है. इस दौरान कोई तकनीकी वस्तुएं या नए गैजेट्स खरीदना आपके व्यापार के लिए शुभ रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी लीडरशिप (नेतृत्व) साबित करने का है. आज आपको वर्कप्लेस (कार्यक्षेत्र) पर एक मोटिवेशनल लीडर के रूप में देखा जाएगा और आपके द्वारा दी गई सलाह से टीम के बीच चल रहे पुराने विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे. ऑफिस में को-वर्कर (सहकर्मियों) के साथ आपको किसी ऑफिशियल ट्रैवलिंग (आधिकारिक यात्रा) पर जाने के लिए कहा जा सकता है. सीनियर्स और उच्च अधिकारी आपके इस दूरदर्शी दृष्टिकोण की जमकर सराहना करेंगे और आपको कंपनी की किसी नई शाखा या महत्वपूर्ण विभाग की बड़ी जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर आज ही सौंपी जा सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने का है. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आपको एक अच्छा स्टूडेंट (विद्यार्थी) बनकर आज का दिन गुजारना चाहिए और नई चीजें सीखनी चाहिए. खेल के मैदान (ग्राउंड) पर आपकी टेक्निकल स्किल (तकनीकी कौशल) कड़े विरोधियों को भी हैरान कर देगी. आज आप अपनी कुशाग्र बुद्धि से हारी हुई बाजी को भी जीत में बदलने का दम रखेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन आपसी तालमेल बढ़ने वाला रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. समाज में आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी मांगलिक उत्सव में शामिल होने का योग बनेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. सेहत के मामले में आपको बदलते हुए मौसम को पूरी तरह ध्यान में रखना होगा, अन्यथा सर्दी-खांसी या मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं. खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज पंचम चंद्रमा के कारण अपनी संतान की उन्नति और बौद्धिक क्षमता को मजबूत करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करें.

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