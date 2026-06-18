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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 18 June 2026: कुंभ राशि बुधादित्य योग से कर्मचारियों की इमेजिनेशन प्रोजेक्ट में फूंकेगी जान, बॉस करेंगे विजन की सराहना

Aaj ka Kumbh Rashifal 18 June 2026: कुंभ राशि बुधादित्य योग से कर्मचारियों की इमेजिनेशन प्रोजेक्ट में फूंकेगी जान, बॉस करेंगे विजन की सराहना

Aquarius Horoscope 18 June 2026: बुधादित्य योग से विजन और इमेजिनेशन से ऑफिस प्रोजेक्ट में फुंकेगी नई जान, क्या गुरुवार को सैलरी इंक्रीमेंट होने से विरोधियों को लगेगी मिर्ची? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 18 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 18 June 2026: आज शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि फिर पंचमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र फिर आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, व्याघात  योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह के बाद षष्ठ भाव स्वराशि कर्क में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक व शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य का समय नया काम शुरू करने के लिए शुभ फलदायी रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और स्टॉक मैनेजमेंट को मजबूत करने का है. गुरु पुष्य नक्षत्र के महासंयोग के प्रभाव से, बिजनेसमैन को आज अपने 'आफ्टर-सेल्स सपोर्ट' (After-sales Support) और 'कस्टमर सक्सेस' (Customer Success) पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए; अपनी कंपनी के सपोर्ट टिकट का रिस्पांस टाइम कम करें, क्योंकि हमेशा याद रखें एक खुश ग्राहक ही दोबारा लौटकर आपके पास आता है. बिजनेस में थोड़ा पेशेंस (धैर्य) रखें, ग्रह स्थिति पूरी तरह आपके पक्ष में होते ही भाग्य आप पर जमकर मुस्कुराएगा; बिजनेस मीटिंग को लेकर आज किसी बड़ी यात्रा की प्लानिंग अचानक बन सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन करियर में स्वर्णिम सफलता, वेतन वृद्धि और विरोधियों को शांत करने वाला महाशुभ दिन साबित होगा. आज वर्कप्लेस पर कर्मचारियों को मैनेजमेंट की तरफ से बहुप्रतीक्षित 'सैलरी इंक्रीमेंट' (वेतन वृद्धि) या बड़े बोनस की खुशखबरी अचानक मिल सकती है; जो आपके पीठ पीछे जलने वाले विरोधियों के लिए दफ्तर में भयंकर टेंशन और ईर्ष्या वाली स्थिति पैदा कर देगा. 

बुधादित्य योग से एंप्लॉयड पर्सन की 'इमेजिनेशन' (रचनात्मक सोच) आज ऑफिस के किसी बड़े प्रोजेक्ट में नई जान फूंक देगी, और कंपनी के बॉस आपके इस विजन की खुलकर सराहना करेंगे. जॉब में सुरक्षा (Job Security) को लेकर आपके मन में जो भी पुरानी शंकाएं थीं, वे आज सीनियर और बॉस के संरक्षण के कारण पूरी तरह दूर हो जाएंगी. ऑफिस की राजनीति से कोसों दूर रहें, आपका काम ही आपकी असली पहचान बनेगा और बॉस से बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है. कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह टॉप पर रहने से आपके सभी कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे; सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन सफलताओं की ओर तेजी से कदम बढ़ाने का रहेगा. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स के लिए आज का पूरा दिन बहुत बेहतर रहेगा; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि अपनी फील्ड में और ज्यादा गहराई से महारत हासिल करने के लिए, आज अपनी पढ़ाई के रूटीन में से थोड़ा और अधिक समय 'रिसर्च' (गहन अध्ययन) के लिए अनिवार्य रूप से निकालें, सफलता कदम चूमेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और आपसी एकजुटता बढ़ाने वाला रहेगा. छठे चंद्रमा के प्रभाव से शत्रुओं का नाश होगा. आज आपकी 'वाकपटुता' (बोलने की कला) बहुत शानदार रहेगी; पूरे कुटुंब और फैमिली में सभी सदस्यों को एक साथ आपसी प्रेम के धागे में बांधे रखना तो आज कोई केवल आपसे ही सीखेगा, जिससे घर का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा.

अपने लव पार्टनर के साथ बेहतरीन कम्युनिकेशन (संवाद) बनाए रखें; जिन लोगों का व्यस्त दिनचर्या के चलते मिलना-जुलना नहीं हो पाता है, वे आज फोन के माध्यम से ही सही लेकिन संपर्क अवश्य करें, जिससे रिश्ते मधुर बने रहेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज छठे भाव का चंद्रमा आज आपको किसी पुरानी शारीरिक बीमारी, कष्ट या मानसिक तनाव से हमेशा के लिए पूरी तरह 'छुटकारा' (मुक्ति) दिला देगा, जिससे आप खुद को शारीरिक रूप से बेहद हल्का, सुदृढ़ और फिट महसूस करेंगे. चेहरे पर प्रखर आत्मविश्वास दिखेगा.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, पुराने रोगों से मुक्ति और पुष्य नक्षत्र की शुभता पाने के लिए मां दुर्गा की विशेष आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं और दुर्गा अष्टक का शांत मन से श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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