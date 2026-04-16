Aaj ka Kumbh Rashifal 16 April 2026: गुरुवार का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती और नई तकनीक सीखने का अवसर लेकर आया है. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात्रि 08.12 बजे तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या का आगमन होगा. पंचांग के अनुसार दोपहर 01.59 बजे तक उत्तराभाद्रपद और फिर रेवती नक्षत्र रहेगा.

ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, सुनफा, सर्वार्थ सिद्धि और ऐन्द्र योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो आपके कार्यों में सिद्धि दिलाएगा. हालांकि, चन्द्रमा मीन राशि में शनि के साथ युति कर रहे हैं, जिससे दूसरे भाव में 'विष दोष' का निर्माण हो रहा है. आज शुभ कार्यों के लिए शाम 05.00 से 06.00 बजे तक का समय (शुभ का चौघड़िया) श्रेष्ठ है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण लेन-देन से बचें.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ का है. चन्द्रमा के दूसरे भाव (धन भाव) में होने से निवेश और संचित धन में वृद्धि होगी. एन्सेस्ट्रल बिजनेस (पैतृक व्यापार) में परिवार के सदस्यों के बीच कार्य विभाजन स्पष्ट होने से उत्पादकता बढ़ेगी. सबसे सुखद बात यह है कि पुरानी रुकी हुई उधारी की वसूली होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. बिजनेस में अनावश्यक खर्चों में कटौती करने से आपकी कॉस्ट कटिंग रणनीति सफल होगी, जिससे आप जरूरी संसाधनों पर ध्यान दे पाएंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन महत्वपूर्ण उपलब्धियों वाला है. ऑफिस में फाइलों की जांच के दौरान आपका काम एकदम सही मिलेगा, जिससे बॉस और सीनियर आपसे बेहद खुश रहेंगे. इस खुशी के चलते आपको पदोन्नति (Promotion) या मनचाही जगह पर ट्रांसफर का तोहफा मिल सकता है. एंप्लॉयड पर्सन को आज किसी नई टेक्नोलॉजी या मशीनरी की ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जा सकता है, जो भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी. हालांकि, मल्टीटास्किंग करने वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी; अपने मुख्य प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन रोमांचक है. खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों या विदेशों में अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिल सकता है. साहसिक खेलों (Adventure Sports) में रुचि रखने वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. शिक्षा के क्षेत्र में आपकी वैचारिक स्पष्टता आपको दूसरों से आगे रखेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन राहत भरा है. यदि आप काफी समय से जांघों या कूल्हों के दर्द से परेशान थे, तो आज वह दर्द गायब हो सकता है. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी और आप खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे. फिर भी, नियमित व्यायाम और योग को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाए रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Rashifal)

लव लाइफ में आज गहराई आएगी. आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य की गंभीर योजनाओं पर चर्चा करेंगे, जो आगे चलकर सफल होंगी. सामाजिक स्तर पर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए आपकी पहल को समाज का भरपूर समर्थन मिलेगा. राजनीति से जुड़े लोगों के भाषण आज जनता के दिलों को छू लेंगे, जिससे उनका जनसमर्थन और बढ़ेगा.

आज का विशेष उपाय

धन लाभ के लिए माता लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग लगाएं.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 4

FAQs

1. क्या आज कुंभ राशि वालों को पैतृक संपत्ति से लाभ होगा?

हाँ, आज पुरानी उधारी की वसूली और बेहतर कार्य प्रबंधन से पैतृक बिजनेस में लाभ के प्रबल योग हैं.

2. आज यात्रा के लिए सबसे शुभ दिशा कौन सी है?

आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए विशेष रूप से शुभ और फलदायी रहेगा.

3. करियर के लिए आज का दिन कैसा है?

आज का दिन पदोन्नति और नई तकनीक सीखने के लिए बहुत अच्छा है. आपके बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे.

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