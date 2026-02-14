हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 14 February 2026: कुंभ राशि तकनीक और सोशल मीडिया से होगा बड़ा फायदा, मिल सकता है कोई इंटरनेशनल सम्मान

Aaj ka Kumbh Rashifal 14 February 2026: कुंभ राशि तकनीक और सोशल मीडिया से होगा बड़ा फायदा, मिल सकता है कोई इंटरनेशनल सम्मान

Aquarius Horoscope 14 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Feb 2026 04:06 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 14 February 2026 in Hindi: कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope): आज 14 फरवरी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का संगम है. कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभ और उपलब्धियों की नई इबारत लिखने वाला है. चंद्रमा आपके 11वें भाव (एकादश भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आय, इच्छा पूर्ति और सफलता का स्थान माना जाता है. आज का दिन आपको अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर आगे बढ़ने का है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के मोर्चे पर आज आप बहुत संतुलित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक चंचलता तेज रहेगी, जो आपको नए रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करेगी. शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आप कठिन कार्यों को भी आसानी से निपटा लेंगे. सकारात्मक सोच आपके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखेगी.

बिजनेस राशिफल (Business Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन 'इनोवेशन' का है.

  • सफल क्षेत्र: यदि आप तकनीक (Tech), सोशल मीडिया, नवीन उत्पाद, मानवीय सेवा, ज्योतिष या नेटवर्किंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो आज आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है.

  • कार्यशैली: आज अपने बिजनेस को लेकर नए और क्रांतिकारी विचारों पर काम करें. सोशल मीडिया पर आपकी सक्रियता बढ़ेगी. दोपहर के समय किसी समूह की बैठक या नेटवर्किंग मीटिंग में भाग लें और शाम को भविष्य की तकनीक (Future Tech) पर शोध करें, यह निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा.

नौकरी राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है. ऑफिस में आप तकनीकी कार्यों को इतनी बेहतरीन तरीके से लीड करेंगे कि मैनेजमेंट आपसे प्रभावित होकर आपको 'रिमोट वर्किंग' या 'वर्क फ्रॉम होम' जैसी विशेष सुविधा दे सकता है. सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आज आपको किसी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है, जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज सुख और सामंजस्य रहेगा. लाइफ पार्टनर के साथ किसी गंभीर बौद्धिक विषय पर चर्चा होगी, जिससे वैचारिक निकटता बढ़ेगी. दोस्तों के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा. बच्चों के साथ वक्त बिताएं और उन्हें नई तकनीक या गैजेट्स सिखाएं, इससे उनके प्रति आपका जुड़ाव बढ़ेगा. वेलेंटाइन डे पर मित्रों और पार्टनर के साथ बेहतरीन समय बीतेगा.

विद्यार्थी और स्पोर्ट्स राशिफल (Student & Sports)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ज्ञान के नए द्वार खोलने वाला है. वहीं, खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन रोमांचक है. आपको अचानक अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है. सितारे संकेत दे रहे हैं कि आप अपना बैग पैक रखें, क्योंकि सफलता की यात्रा कभी भी शुरू हो सकती है.

धन राशिफल (Wealth Horoscope)

आर्थिक रूप से 11वें भाव का चंद्रमा 'धन वर्षा' का संकेत है. पिछले किए गए निवेशों से लाभ होगा और आय के नए स्रोत बनेंगे. नेटवर्किंग और सोशल मीडिया के माध्यम से धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं.

भाग्यशाली रंग: वाइट

भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 7
अचूक उपाय: दोपहर में 20 मिनट की पावर नैप लें यही आपकी बची हुई दिन की ऊर्जा बचाएगी.

(FAQs)

1. चंद्रमा 10वें भाव में होने का क्या मतलब है?
आज आपकी प्रोफेशनल इमेज और जॉब पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा.

2. बिजनेस के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है?
डेटा चोरी इससे कस्टमर का भरोसा टूट सकता है.

3. फोकस और मेमोरी कैसे सुधरेगी?
मेडिटेशन, सही खाना और पूरी नींद इनके बिना कोई जादू काम नहीं करेगा.

 मकर राशि बढ़ सकते हैं फिजूलखर्च, फ्रीलांसर्स को पेमेंट में आ सकती है दिक्कत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 14 Feb 2026 04:06 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
महाराष्ट्र
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, क्यों गुस्साए सूर्या?
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
महाराष्ट्र
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, क्यों गुस्साए सूर्या?
बॉलीवुड
Box Office Update: 'ओ रोमियो' कर रही है धमाकेदार कमाई, Border का कलेक्शन घटा, Shahid Kapoor की फिल्म से Sunny Deol का बड़ा नुकसान
'बॉर्डर 2' की कमाई लाखों में सिमटी, ‘ओ रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, रात 10 बजे तक का कलेक्शन जानें
इंडिया
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
ट्रेंडिंग
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
जनरल नॉलेज
क्या दुनिया के सारे देश एक होकर भी नहीं कर सकते अमेरिका का मुकाबला, कितना ताकतवर है US?
क्या दुनिया के सारे देश एक होकर भी नहीं कर सकते अमेरिका का मुकाबला, कितना ताकतवर है US?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget