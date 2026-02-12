Aaj ka makar Rashifal 12 February 2026: मकर राशि बढ़ सकते हैं फिजूलखर्च, फ्रीलांसर्स को पेमेंट में आ सकती है दिक्कत
Capricorn Horoscope 12 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?
Makar Rashifal 12 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से बारहवें भाव में होने जा रहा है, जो खर्चों और मानसिक चिंतन का संकेत दे रहा है. कल की स्पष्टता के बाद आज आपको अपनी ऊर्जा को संचित करने की आवश्यकता होगी.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
कल की एसिडिटी की समस्या में आज सुधार देखने को मिल सकता है, बशर्ते आपने खान-पान पर नियंत्रण रखा हो. हालांकि, आज नींद की कमी और आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है. ठंडे पानी से आंखों को धोना और स्क्रीन टाइम कम करना आज आपके लिए अनिवार्य है.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
वित्तीय मोर्चे पर आज आपको 'रुको और देखो' की नीति अपनानी चाहिए. कल के भारी खर्चों के बाद आज निवेश का कोई भी बड़ा फैसला न लें. विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन व्यापार से जुड़े लोगों को दोपहर के बाद कोई शुभ सूचना मिल सकती है, लेकिन लेन-देन में सावधानी बरतें.
जॉब और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र पर कल की 'अनदेखी' आज खत्म हो सकती है. बॉस या सीनियर के साथ बातचीत के दौरान अपनी बात स्पष्टता से रखें. आज आपकी एनालिटिकल स्किल्स (विश्लेषणात्मक क्षमता) की सराहना होगी. हालांकि, सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की गॉसिप से बचें, वरना छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन का है. कल की लापरवाही (रिवीजन न करना) को सुधारने का आज सुनहरा मौका है. एकाग्रता बढ़ाने के लिए शांत जगह पर बैठकर पढ़ाई करें. लाइब्रेरी जाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.
लव और फैमिली (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी. यदि जीवनसाथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था, तो आज बातचीत के जरिए उसे सुलझाया जा सकता है. शाम के समय किसी आध्यात्मिक स्थान की यात्रा या घर में पूजा-पाठ का माहौल मन को सुकून देगा.
- भाग्यशाली रंग: गहरा स्लेटी (Grey)
- भाग्यशाली अंक: 9
- अशुभ समय: दोपहर 1:30 से 3:00 बजे तक (महत्वपूर्ण कार्य टालें)
- अचूक उपाय: पक्षियों को दाना डालें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 11 बार जाप करें.
(FAQs)
1. आज मानसिक शांति के लिए क्या करें?
आज चंद्रमा 12वें भाव में है, इसलिए मेडिटेशन और कम बोलना आपके तनाव को 50% तक कम कर सकता है.
2. क्या आज नया व्यापार शुरू करना ठीक है?
आज का दिन नए निवेश के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, प्लानिंग करें लेकिन क्रियान्वयन कल पर टालें.
3. रिश्तों में सुधार कैसे होगा?
पुराने मुद्दों को कुरेदने के बजाय वर्तमान पर ध्यान दें और सुनने की आदत डालें.
