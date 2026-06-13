Aaj ka Kumbh Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में बहुत ज्यादा फूँक-फूँक कर कदम रखने और जोखिमों से बचने का संकेत दे रहा है. ग्रह स्थितियां पूरी तरह विपरीत होने के कारण, आज बिजनेस के किसी भी कार्य या डील में आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा और न ही आपका कोई व्यावसायिक कार्य आसानी से सफल हो पाएगा जिससे आप थोड़े हताश हो सकते हैं.

व्यापार में आज अचानक 'सडनली धन हानि' (आकस्मिक वित्तीय नुकसान) होने की प्रबल आशंका दिखाई दे रही है, जो आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है; इसलिए आज बाजार में कोई भी बड़ा निवेश (Investment) करना आपके लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरा और नुकसानदेह साबित होगा. सरकारी नियमों में अचानक हुआ बड़ा बदलाव आज आपके एक्सपोर्ट बिजनेस (विदेश व्यापार) को थोड़ा नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन अत्यधिक अग्निपरीक्षा, वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखने और कड़े संघर्ष का कड़ा संदेश दे रहा है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) की आज ऑफिस में किसी सहकर्मी या सीनियर अधिकारी से किसी बात को लेकर तीव्र 'झड़प' या तीखी बहस हो सकती है; इसलिए कार्यस्थल पर आज बहुत ज्यादा सावधानी बरतें क्योंकि समय आपके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं चल रहा है.

दफ्तर में आज आपको अपनी वास्तविक योग्यता और हुनर को साबित करने के लिए अधिकारियों के सामने कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा; स्थिति यह होगी कि आपके द्वारा की गई पुरानी मेहनत का पूरा श्रेय (क्रेडिट) ऑफिस का कोई कामचोर को-वर्कर धोखे से ले जाने की गंदी कोशिश कर सकता है, अपनी फाइलों के प्रति पूरी तरह मुस्तैद रहें. एंप्लॉयड पर्सन को आज विशेष सलाह दी जाती है कि वे बाजार के उन 'नेगेटिव मार्केट्स' या मंदे क्षेत्रों में बिल्कुल न घूमें जहाँ उनके प्रोडक्ट की सेल हमेशा डाउन (कम) रहती है, वरना बाजार की कोई मुख्य पार्टी आपको प्रोडक्ट की कमियों को लेकर घेर सकती है या खरी-खोटी सुना सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन सोशल मीडिया और दोस्तों के प्रति विशेष सावधानी बरतने का रहेगा. चौथा चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज ट्रैक और खेल के मैदान पर बहुत ज्यादा सजगता रखनी होगी; आज आपका कोई अपना बहुत ही करीबी या खास 'दोस्त' आपको खेल की रणनीति में बड़ा धोखा दे सकता है, जिससे आपका मनोबल टूट सकता है; इसलिए आज आँख मूंदकर किसी पर भरोसा न करें और पूरी सावधानी बरतें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने का है. चौथे चंद्रमा के प्रभाव के कारण आज घर में 'प्रॉपर्टी या पैतृक जमीन' के पुराने कागजातों को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच अचानक कोई बड़ा वैचारिक विवाद या कलह खड़ी हो सकती है, जिससे घर की सुख-शांति पूरी तरह प्रभावित होगी. प्रेम जीवन (Love Life) के लिहाज से भी आज का दिनमान बहुत कमजोर और तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है, पार्टनर संग कड़वी बातें बोलने से पूरी तरह बचें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव, घबराहट, ब्लड प्रेशर बढ़ने और भारी सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. धन हानि की चिंता और दफ्तर की झड़प मानसिक रूप से थका सकती है; खुद को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सुबह योग, प्राणायाम और शिव आराधना का सहारा अनिवार्य रूप से लें.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 4

अंशुब अंक: 6

आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के भयंकर दोषों को शांत करने, व्यापारिक धन हानि से रक्षा और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव के महाकाल स्वरूप की आराधना करें. आज शनिवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार शांति से जाप करें.

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