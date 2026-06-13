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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 13 June 2026: कुंभ राशि व्यापार में आज बड़ा निवेश करना होगा बेहद जोखिम भरा, सडनली धन हानि होने की है आशंका

Aaj ka Kumbh Rashifal 13 June 2026: कुंभ राशि व्यापार में आज बड़ा निवेश करना होगा बेहद जोखिम भरा, सडनली धन हानि होने की है आशंका

Aquarius Horoscope 13 June 2026: सडनली धन हानि और जोखिमपूर्ण निवेशों से रहना होगा बेहद अलर्ट, क्या शनिवार को ऑफिस में किसी से झड़प होने से बिगड़ सकते हैं बने-बनाए काम? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 13 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में बहुत ज्यादा फूँक-फूँक कर कदम रखने और जोखिमों से बचने का संकेत दे रहा है. ग्रह स्थितियां पूरी तरह विपरीत होने के कारण, आज बिजनेस के किसी भी कार्य या डील में आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा और न ही आपका कोई व्यावसायिक कार्य आसानी से सफल हो पाएगा जिससे आप थोड़े हताश हो सकते हैं. 

व्यापार में आज अचानक 'सडनली धन हानि' (आकस्मिक वित्तीय नुकसान) होने की प्रबल आशंका दिखाई दे रही है, जो आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है; इसलिए आज बाजार में कोई भी बड़ा निवेश (Investment) करना आपके लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरा और नुकसानदेह साबित होगा. सरकारी नियमों में अचानक हुआ बड़ा बदलाव आज आपके एक्सपोर्ट बिजनेस (विदेश व्यापार) को थोड़ा नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन अत्यधिक अग्निपरीक्षा, वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखने और कड़े संघर्ष का कड़ा संदेश दे रहा है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) की आज ऑफिस में किसी सहकर्मी या सीनियर अधिकारी से किसी बात को लेकर तीव्र 'झड़प' या तीखी बहस हो सकती है; इसलिए कार्यस्थल पर आज बहुत ज्यादा सावधानी बरतें क्योंकि समय आपके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं चल रहा है. 

दफ्तर में आज आपको अपनी वास्तविक योग्यता और हुनर को साबित करने के लिए अधिकारियों के सामने कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा; स्थिति यह होगी कि आपके द्वारा की गई पुरानी मेहनत का पूरा श्रेय (क्रेडिट) ऑफिस का कोई कामचोर को-वर्कर धोखे से ले जाने की गंदी कोशिश कर सकता है, अपनी फाइलों के प्रति पूरी तरह मुस्तैद रहें. एंप्लॉयड पर्सन को आज विशेष सलाह दी जाती है कि वे बाजार के उन 'नेगेटिव मार्केट्स' या मंदे क्षेत्रों में बिल्कुल न घूमें जहाँ उनके प्रोडक्ट की सेल हमेशा डाउन (कम) रहती है, वरना बाजार की कोई मुख्य पार्टी आपको प्रोडक्ट की कमियों को लेकर घेर सकती है या खरी-खोटी सुना सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन सोशल मीडिया और दोस्तों के प्रति विशेष सावधानी बरतने का रहेगा. चौथा चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज ट्रैक और खेल के मैदान पर बहुत ज्यादा सजगता रखनी होगी; आज आपका कोई अपना बहुत ही करीबी या खास 'दोस्त' आपको खेल की रणनीति में बड़ा धोखा दे सकता है, जिससे आपका मनोबल टूट सकता है; इसलिए आज आँख मूंदकर किसी पर भरोसा न करें और पूरी सावधानी बरतें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने का है. चौथे चंद्रमा के प्रभाव के कारण आज घर में 'प्रॉपर्टी या पैतृक जमीन' के पुराने कागजातों को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच अचानक कोई बड़ा वैचारिक विवाद या कलह खड़ी हो सकती है, जिससे घर की सुख-शांति पूरी तरह प्रभावित होगी. प्रेम जीवन (Love Life) के लिहाज से भी आज का दिनमान बहुत कमजोर और तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है, पार्टनर संग कड़वी बातें बोलने से पूरी तरह बचें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव, घबराहट, ब्लड प्रेशर बढ़ने और भारी सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. धन हानि की चिंता और दफ्तर की झड़प मानसिक रूप से थका सकती है; खुद को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सुबह योग, प्राणायाम और शिव आराधना का सहारा अनिवार्य रूप से लें.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 4
अंशुब अंक: 6
आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के भयंकर दोषों को शांत करने, व्यापारिक धन हानि से रक्षा और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव के महाकाल स्वरूप की आराधना करें. आज शनिवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार शांति से जाप करें. 

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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