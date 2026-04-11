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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 11 April 2026: द्वादश चंद्रमा बढ़ाएगा फालतू के खर्चे, निवेश और टैक्स ऑडिट को लेकर रहें बेहद सतर्क

Aaj ka Kumbh Rashifal 11 April 2026: द्वादश चंद्रमा बढ़ाएगा फालतू के खर्चे, निवेश और टैक्स ऑडिट को लेकर रहें बेहद सतर्क

कुंभ राशि 11 अप्रैल 2026: आज द्वादश चन्द्रमा से फालतू खर्चे बढ़ेंगे. बिजनेस और निवेश में जोखिम न लें. माइग्रेन और अनिद्रा की समस्या हो सकती है. जानें सटीक पंचांग, शुभ मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Apr 2026 01:52 AM (IST)
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  • कुंभ राशि के लिए शनि का गोचर व्यय और मानसिक तनाव बढ़ाएगा।
  • व्यापार में जोखिम भरा निवेश और सप्लाई चेन में देरी से बचें।
  • कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास की कमी और लापरवाही से प्रतिष्ठा प्रभावित होगी।
  • स्वास्थ्य में सावधानी, अनिद्रा और सिरदर्द की समस्या संभव है।

Aaj ka Kumbh Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यधिक सावधानी और धैर्य बरतने का संकेत दे रहा है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो अनावश्यक खर्चों और मानसिक तनाव में वृद्धि कर सकता है. 

आज आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, वाशि और सुनफा जैसे योगों का मिला-जुला प्रभाव मिलेगा. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा. यदि कोई अनिवार्य कार्य करना हो, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) का समय चुनें. आज पूर्व दिशा की यात्रा सुखद रहेगी, लेकिन सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल के दौरान महत्वपूर्ण निर्णयों से बचें.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. बिजनेसमैन के लिए वीकेंड पर भारी निवेश करना जोखिम भरा साबित हो सकता है. टैक्स ऑडिट की संभावनाओं के चलते मानसिक तनाव बढ़ सकता है. सप्लाई चेन में देरी होने से क्लाइंट्स के साथ आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है. इसके अलावा, मार्केटिंग और विज्ञापनों पर किया गया खर्च उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं देगा, जिससे धन की बर्बादी महसूस हो सकती है. मार्केट रिसर्च की कमी आपके बिजनेस मॉडल को निवेशकों के सामने कमजोर साबित कर सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. आत्मविश्वास की कमी के कारण आपकी प्रेजेंटेशन उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी जितनी आप उम्मीद कर रहे थे. किसी महत्वपूर्ण फाइल या प्रोजेक्ट के अटकने से काम का बोझ बढ़ेगा. सोशल मीडिया मैनेजमेंट में लापरवाही आपकी ऑनलाइन प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है. नई स्किल्स सीखने में आज मन कम लगेगा. राजनीति से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो सकते हैं; वरिष्ठ नेताओं के साथ तालमेल की कमी आपके करियर ग्राफ को नीचे ले जा सकती है.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज बाहरी लोगों या रिश्तेदारों का हस्तक्षेप कलह का कारण बन सकता है. निजी जीवन में किसी पुराने राज के खुलने से सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आने की आशंका है, इसलिए सतर्क रहें. जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें ताकि गलतफहमियां न बढ़ें. रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए धैर्य का परिचय देना आज बहुत जरूरी है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला रह सकता है. खेल के मैदान पर अनुशासन की कमी के कारण आपको अपने कोच की डांट सुननी पड़ सकती है. टीम भावना (Team Spirit) की कमी आपके प्रदर्शन को प्रभावित करेगी. यदि आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपको अपनी कमियों को पहचान कर उन पर काम करने की जरूरत है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज सावधानी बरतें. अनिद्रा और बेचैनी की समस्या आपको परेशान कर सकती है. शाम के समय माइग्रेन या सिरदर्द बढ़ने की संभावना है. स्वास्थ्य में सुधार के लिए मोबाइल और गैजेट्स का उपयोग कम करें. समय पर भोजन लें और तनाव मुक्त रहने के लिए हल्की वॉक या योग का सहारा लें.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक रूप से आज का दिन "व्यय" का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा के बारहवें भाव में होने से अचानक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं. सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें. बड़े फंड हाउस आज आपके बिजनेस से हाथ पीछे खींच सकते हैं, इसलिए नकदी के प्रवाह (Cash Flow) को संतुलित बनाए रखने का प्रयास करें.

भाग्यशाली विवरण और उपाय
 लक्की कलर: ऑरेंज (नारंगी)
 लक्की नंबर: 3
 अनलक्की नंबर: 8
 आज का विशेष उपाय: शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Apr 2026 01:52 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope

Frequently Asked Questions

कुंभ राशि के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा?

11 अप्रैल 2026 का दिन कुंभ राशि के लिए अत्यधिक सावधानी और धैर्य बरतने का संकेत दे रहा है. यह दिन मिला-जुला प्रभाव लेकर आएगा, जिसमें कुछ योग सहायक होंगे.

व्यापार में आज कुंभ राशि वालों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

आज भारी निवेश जोखिम भरा हो सकता है और टैक्स ऑडिट की संभावना से तनाव बढ़ सकता है. सप्लाई चेन में देरी और मार्केटिंग खर्चों से लाभ की उम्मीद कम है.

नौकरी और करियर के लिहाज से आज का दिन कैसा रहने वाला है?

कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास की कमी से प्रेजेंटेशन प्रभावित हो सकती है और फाइलों के अटकने से काम का बोझ बढ़ेगा. सोशल मीडिया लापरवाही से प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है.

कुंभ राशि के छात्रों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

छात्रों को एकाग्रता की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे खेल के मैदान पर अनुशासन और टीम भावना प्रभावित हो सकती है. आज अपनी कमियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है.

आज कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक रूप से आज का दिन खर्चों वाला रहेगा, जिससे अचानक बड़े खर्चे आ सकते हैं. सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए और नकदी प्रवाह संतुलित रखना होगा.

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