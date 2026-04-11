Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुंभ राशि के लिए शनि का गोचर व्यय और मानसिक तनाव बढ़ाएगा।

व्यापार में जोखिम भरा निवेश और सप्लाई चेन में देरी से बचें।

कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास की कमी और लापरवाही से प्रतिष्ठा प्रभावित होगी।

स्वास्थ्य में सावधानी, अनिद्रा और सिरदर्द की समस्या संभव है।

Aaj ka Kumbh Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यधिक सावधानी और धैर्य बरतने का संकेत दे रहा है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो अनावश्यक खर्चों और मानसिक तनाव में वृद्धि कर सकता है.

आज आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, वाशि और सुनफा जैसे योगों का मिला-जुला प्रभाव मिलेगा. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा. यदि कोई अनिवार्य कार्य करना हो, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) का समय चुनें. आज पूर्व दिशा की यात्रा सुखद रहेगी, लेकिन सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल के दौरान महत्वपूर्ण निर्णयों से बचें.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. बिजनेसमैन के लिए वीकेंड पर भारी निवेश करना जोखिम भरा साबित हो सकता है. टैक्स ऑडिट की संभावनाओं के चलते मानसिक तनाव बढ़ सकता है. सप्लाई चेन में देरी होने से क्लाइंट्स के साथ आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है. इसके अलावा, मार्केटिंग और विज्ञापनों पर किया गया खर्च उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं देगा, जिससे धन की बर्बादी महसूस हो सकती है. मार्केट रिसर्च की कमी आपके बिजनेस मॉडल को निवेशकों के सामने कमजोर साबित कर सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. आत्मविश्वास की कमी के कारण आपकी प्रेजेंटेशन उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी जितनी आप उम्मीद कर रहे थे. किसी महत्वपूर्ण फाइल या प्रोजेक्ट के अटकने से काम का बोझ बढ़ेगा. सोशल मीडिया मैनेजमेंट में लापरवाही आपकी ऑनलाइन प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है. नई स्किल्स सीखने में आज मन कम लगेगा. राजनीति से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो सकते हैं; वरिष्ठ नेताओं के साथ तालमेल की कमी आपके करियर ग्राफ को नीचे ले जा सकती है.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज बाहरी लोगों या रिश्तेदारों का हस्तक्षेप कलह का कारण बन सकता है. निजी जीवन में किसी पुराने राज के खुलने से सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आने की आशंका है, इसलिए सतर्क रहें. जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें ताकि गलतफहमियां न बढ़ें. रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए धैर्य का परिचय देना आज बहुत जरूरी है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला रह सकता है. खेल के मैदान पर अनुशासन की कमी के कारण आपको अपने कोच की डांट सुननी पड़ सकती है. टीम भावना (Team Spirit) की कमी आपके प्रदर्शन को प्रभावित करेगी. यदि आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपको अपनी कमियों को पहचान कर उन पर काम करने की जरूरत है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज सावधानी बरतें. अनिद्रा और बेचैनी की समस्या आपको परेशान कर सकती है. शाम के समय माइग्रेन या सिरदर्द बढ़ने की संभावना है. स्वास्थ्य में सुधार के लिए मोबाइल और गैजेट्स का उपयोग कम करें. समय पर भोजन लें और तनाव मुक्त रहने के लिए हल्की वॉक या योग का सहारा लें.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक रूप से आज का दिन "व्यय" का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा के बारहवें भाव में होने से अचानक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं. सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें. बड़े फंड हाउस आज आपके बिजनेस से हाथ पीछे खींच सकते हैं, इसलिए नकदी के प्रवाह (Cash Flow) को संतुलित बनाए रखने का प्रयास करें.

भाग्यशाली विवरण और उपाय

लक्की कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लक्की नंबर: 3

अनलक्की नंबर: 8

आज का विशेष उपाय: शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

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