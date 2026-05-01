Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सेहत में सुधार, त्वचा में निखार और मानसिक शांति महसूस होगी.

Aaj ka Kumbh Rashifal 1 May 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के चंद्रमा का प्रभाव रहेगा. कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष है क्योंकि आपकी राशि में मालव्य योग का शुभ प्रभाव बना हुआ है, जो आपको भौतिक सुख और समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगा. चंद्रमा आपके नौवें भाव (भाग्य भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति और लंबी दूरी की यात्राओं के संकेत देते हैं. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान सावधानी बरतें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक क्षेत्र में आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आएगी. आपकी सूझबूझ से टीम को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, जिससे बाजार में आपके ब्रांड की वैल्यू और इमेज में जबरदस्त इजाफा होगा. सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी विकट परिस्थिति के बावजूद आपकी सप्लाई चेन प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि आपका 'बैकअप प्लान' पूरी तरह तैयार है. आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी एक नई अथॉरिटी स्थापित होगी. आपके सीनियर कर्मचारी आपके काम करने के तरीके को एक गाइड या मार्गदर्शक के रूप में देखेंगे. नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स को सीखना आज आपके लिए बहुत सहज रहेगा. इसके प्रयोग से आप ऑफिस के सबसे जटिल और कठिन कार्यों को भी बहुत सरलता से निपटा लेंगे, जिसकी हर तरफ प्रशंसा होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का माहौल रहेगा. किसी बड़े कार्य को पूरा करने में आपको भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपसी रिश्तों में प्रेम और भरोसे की एक नई मिसाल कायम होगी. जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल अच्छा रहेगा. चंद्रमा के नौवें भाव में होने से परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का मन बन सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन तकनीकी ज्ञान बढ़ाने वाला है. वहीं स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) के लिए आज का दिन 'लाइफ चेंजिंग' साबित हो सकता है. आपको किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में भाग लेने का सुनहरा मौका मिल सकता है, जो आपके करियर को एक नई दिशा और पहचान देगा. अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान दें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक है. पिछले कुछ समय से खान-पान में किए गए सुधारों का असर अब आपके शरीर पर दिखने लगेगा. आपकी त्वचा में प्राकृतिक निखार आएगा और आंखों की चमक बढ़ेगी. आप स्वयं को मानसिक रूप से भी बहुत शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे. योग को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें और मंदिर में काले तिल का दान करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करना कल्याणकारी होगा.

FAQs

1. आज कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य का साथ कैसा रहेगा?

आज चंद्रमा के नौवें भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मालव्य योग के कारण कर्म प्रधान रहना आपके लिए अधिक फलदायी होगा.

2. बिजनेस में आज कौन सी बड़ी सफलता मिल सकती है?

आपकी मैनेजमेंट स्किल्स के कारण मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और बैकअप प्लान के कारण काम में कोई रुकावट नहीं आएगी.

3. क्या आज कोई विशेष उपलब्धि मिलने के योग हैं?

जी हां, खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है और नौकरीपेशा जातकों की कार्यस्थल पर धाक जमेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.