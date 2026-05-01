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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 1 May 2026: कुंभ राशिफल 1 मई 2026 मालव्य योग और कुशल नेतृत्व से बिजनेस में मिलेगी बड़ी कामयाबी

Aaj ka Kumbh Rashifal 1 May 2026: कुंभ राशिफल 1 मई 2026 मालव्य योग और कुशल नेतृत्व से बिजनेस में मिलेगी बड़ी कामयाबी

Aquarius Horoscope: कुंभ राशिफल 1 मई 2026 मालव्य योग और नेतृत्व क्षमता से बिजनेस में मिलेगी बड़ी जीत, स्पोर्ट्स पर्सन को मिलेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 01 May 2026 04:15 AM (IST)
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  • सेहत में सुधार, त्वचा में निखार और मानसिक शांति महसूस होगी.

Aaj ka Kumbh Rashifal 1 May 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के चंद्रमा का प्रभाव रहेगा. कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष है क्योंकि आपकी राशि में मालव्य योग का शुभ प्रभाव बना हुआ है, जो आपको भौतिक सुख और समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगा. चंद्रमा आपके नौवें भाव (भाग्य भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति और लंबी दूरी की यात्राओं के संकेत देते हैं. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान सावधानी बरतें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक क्षेत्र में आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आएगी. आपकी सूझबूझ से टीम को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, जिससे बाजार में आपके ब्रांड की वैल्यू और इमेज में जबरदस्त इजाफा होगा. सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी विकट परिस्थिति के बावजूद आपकी सप्लाई चेन प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि आपका 'बैकअप प्लान' पूरी तरह तैयार है. आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यस्थल पर आज आपकी एक नई अथॉरिटी स्थापित होगी. आपके सीनियर कर्मचारी आपके काम करने के तरीके को एक गाइड या मार्गदर्शक के रूप में देखेंगे. नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स को सीखना आज आपके लिए बहुत सहज रहेगा. इसके प्रयोग से आप ऑफिस के सबसे जटिल और कठिन कार्यों को भी बहुत सरलता से निपटा लेंगे, जिसकी हर तरफ प्रशंसा होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का माहौल रहेगा. किसी बड़े कार्य को पूरा करने में आपको भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपसी रिश्तों में प्रेम और भरोसे की एक नई मिसाल कायम होगी. जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल अच्छा रहेगा. चंद्रमा के नौवें भाव में होने से परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का मन बन सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन तकनीकी ज्ञान बढ़ाने वाला है. वहीं स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) के लिए आज का दिन 'लाइफ चेंजिंग' साबित हो सकता है. आपको किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में भाग लेने का सुनहरा मौका मिल सकता है, जो आपके करियर को एक नई दिशा और पहचान देगा. अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान दें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक है. पिछले कुछ समय से खान-पान में किए गए सुधारों का असर अब आपके शरीर पर दिखने लगेगा. आपकी त्वचा में प्राकृतिक निखार आएगा और आंखों की चमक बढ़ेगी. आप स्वयं को मानसिक रूप से भी बहुत शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे. योग को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें और मंदिर में काले तिल का दान करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करना कल्याणकारी होगा.

FAQs
1. आज कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य का साथ कैसा रहेगा?
आज चंद्रमा के नौवें भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मालव्य योग के कारण कर्म प्रधान रहना आपके लिए अधिक फलदायी होगा.

2. बिजनेस में आज कौन सी बड़ी सफलता मिल सकती है?
आपकी मैनेजमेंट स्किल्स के कारण मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और बैकअप प्लान के कारण काम में कोई रुकावट नहीं आएगी.

3. क्या आज कोई विशेष उपलब्धि मिलने के योग हैं?
जी हां, खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है और नौकरीपेशा जातकों की कार्यस्थल पर धाक जमेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 May 2026 04:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज कुंभ राशि वालों के लिए शुभ और अशुभ समय कौन सा है?

शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है। राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा।

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