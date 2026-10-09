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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 9 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से मनपसंद काम में रुचि, अटका हुआ धन मिलने की उम्मीद, एडवर्टाइजमेंट से दोगुनी रीच

आज का कर्क राशिफल 9 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से मनपसंद काम में रुचि, अटका हुआ धन मिलने की उम्मीद, एडवर्टाइजमेंट से दोगुनी रीच

आज का कर्क राशिफल 9 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से मनपसंद काम, अटका हुआ धन मिलने की उम्मीद, एडवर्टाइजमेंट से दोगुनी रीच! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Oct 2026 02:25 AM (IST)
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Kark Rashifal: 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) रात्रि 09:36 तक रहेगी, जिसके उपरांत सर्वपितृ अमावस्या तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ब्रह्म योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज अलसुबह 03:28 के बाद सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, मनपसंद कार्य, विज्ञापन, मार्केटिंग रीच, संचार कौशल, भाई-बहन व आत्मबल स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका मन अपनी व्यक्तिगत पसंद, कलात्मक रुचियों और मनपसंद कार्यों को करने में रमेगा; ऐसा करने से आपको मानसिक शांति और नई ऊर्जा मिलेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए फंसे हुए धन की वसूली, कर्मचारियों से दोस्ताना व्यवहार और विज्ञापन से दोगुनी रीच पाने का रहेगा.

अटका हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद: बाजार में ग्राहकों या पार्टियों के पास काफी समय से फंसा हुआ धन (Stuck Money) वापस मिलने की मजबूत संभावना बन रही है; बकायेदारों की लिस्ट निकालकर तुरंत फॉलो-अप में लग जाएं.

कर्मचारियों पर भरोसा व दोस्ताना व्यवहार: व्यापारिक कार्य नियत समय पर सुगमता से पूरे होंगे; कार्यक्षेत्र में अपने कर्मचारियों पर विश्वास जताना और उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना उनकी कार्यक्षमता और निष्ठा को कई गुना बढ़ा देगा.

विज्ञापन से दोगुनी रीच: ऑनलाइन और ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट (Digital & Print Ads) का सटीक उपयोग आज बाजार में आपके ब्रांड की रीच को दोगुना कर देगा, जिससे नए ऑर्डर्स और ग्राहकों की बाढ़ आएगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नौकरी बदलने में सोच-विचार, प्रोजेक्ट पर विवाद से बचने और सहकर्मियों के सहयोग से मनोबल बढ़ने का रहेगा.

सोच-समझकर करें नौकरी में परिवर्तन: करियर में कार्य या पद परिवर्तन की प्रबल संभावना दिख रही है; यदि आप चालू नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में कदम उठाने के बजाय हर पहलू पर अच्छी तरह सोच-विचार करके ही निर्णय लें.

प्रोजेक्ट को लेकर विवाद से बचें: ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तौर-तरीकों या श्रेय को लेकर किसी सहयोगी के साथ मतभेद या विवाद की स्थिति बन सकती है; अपनी वाणी पर संयम रखें और कूटनीति से काम लें.

को-वर्कर्स का सहयोग बनाएगा मनोबल: वर्कस्पेस पर कुछ सहकर्मियों (Co-workers) का आत्मीय सहयोग आपके मनोबल और आत्मविश्वास को पूरी तरह ऊंचा बनाए रखेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तृतीय चंद्रमा जीवनसाथी से गहरा भावनात्मक जुड़ाव और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आया है.

लाइफ पार्टनर से गहरा भावनात्मक लगाव: दांपत्य जीवन में सुख और आत्मीयता रहेगी; जीवनसाथी के साथ आपका भावनात्मक लगाव (Emotional Bonding) और अधिक मजबूत होगा, जिससे दोनों एक-दूसरे के करीब आएंगे.

प्रेम जीवन रहेगा बेहतरीन: लव लाइफ बिता रहे जातकों के लिए दिन बेहद सुखद और रोमांटिक रहेगा; आपसी संवाद में मधुरता रहेगी और एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा को लक्ष्य की ओर मोड़ने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपनी ऊर्जा और उत्साह के स्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी महसूस करेंगे; अब जरूरत इस बात की है कि आप इस सकारात्मक ऊर्जा को भटकाव से बचाकर पूरी तरह सफलता और अपने मुख्य लक्ष्य की दिशा में लगाएं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तीसरे भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य काफी चुस्त-दुरुस्त रहेगा. हालांकि, दिनभर की व्यस्तता और बातचीत से शाम को कंधों या गले में हल्का खिंचाव हो सकता है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) व वॉक के लिए जरूर निकालें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर जगतजननी मां महालक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, शहद और श्वेत चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. इसके साथ ही माता लक्ष्मी को मखाने की खीर या बताशे का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

चतुर्दशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को खीर, फल अथवा श्वेत वस्त्र का दान करें; इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से पराक्रम और मनोबल में वृद्धि होगी, मालव्य व ब्रह्म योग से अटका हुआ धन प्राप्त होगा, कार्यक्षेत्र में विवाद शांत होंगे और दांपत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Oct 2026 02:25 AM (IST)
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