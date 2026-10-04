Kark Rashifal Today: 4 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि (मातृ नवमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन पुनर्वसु नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, परिध योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज शाम 06:32 तक मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, प्रतिबंध, सतर्कता, बाहरी यात्रा, व्यावसायिक बारीकियां व मानसिक चिंतन स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे आपकी ही राशि (कर्क राशि/प्रथम भाव) में प्रवेश करेंगे. 12वें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण दिन के पूर्वार्ध में आपको कुछ प्रशासनिक, सामाजिक या परिस्थितिजन्य प्रतिबंधों (Restrictions) और सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए नियमों का पालन करें और अत्यधिक सतर्कता बरतें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए नया काम टालने, व्यावसायिक यात्रा और बेवजह के मानसिक तनाव से बचने का रहेगा.

नया कार्य शुरू न करें: व्यापार से जुड़े किसी भी नए प्रोजेक्ट, नई फर्म या बड़े विस्तार को प्रारंभ करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. वर्तमान समय में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को सामान्य और रूटीन ही रखें; दूसरों के मामलों या विवादों में उलझने के बजाय केवल अपने मूल व्यापार पर ध्यान केंद्रित करें.

व्यावसायिक यात्रा व बारीकियों को समझना: किसी जरूरी काम से जुड़ी व्यावसायिक यात्रा (Business Trip) का कार्यक्रम बन सकता है. इसके अलावा बाजार की बदलती परिस्थितियों और बिजनेस की तकनीकी बारीकियों को गहराई से समझने के लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ सकता है.

न्यू बिजनेसमैन अनावश्यक चिंता से बचें: नए कारोबारियों (New Businessmen) को व्यर्थ का मानसिक चिंतन करने से बचना होगा, अन्यथा सेहत में नरमी या कमजोरी आ सकती है; केवल उन्हीं प्राथमिक मुद्दों पर विचार करें जो व्यवसाय के लिए बेहद आवश्यक हों.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वर्कलोड से निपटने, आर्थिक तनाव और कार्यस्थल पर व्यवहार में लचीलापन लाने का रहेगा.

वर्कलोड व आर्थिक तनाव: वर्कप्लेस पर आज आधिकारिक काम का बोझ (Workload) सामान्य से काफी ज्यादा रहेगा; इसके साथ ही वित्तीय जिम्मेदारियों या बजट के चलते मन में आर्थिक तनाव भी बना रह सकता है.

व्यवहार में परिवर्तन लाना जरूरी: कार्यस्थल पर समय की नजाकत और परिस्थितियों की धारा को समझते हुए आपको अपने बातचीत के तरीके और पेशेवर व्यवहार में आवश्यक बदलाव लाना होगा; जिद्दी रुख अपनाने से बचें.

अपने काम से रखें सरोकार: ऑफिस में सहकर्मियों की आपसी राजनीति या बाहरी मुद्दों से दूरी बनाए रखें, ताकि आपकी एकाग्रता बनी रहे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 12वें चंद्रमा का प्रभाव जीवनसाथी को संबल देने और घरेलू शांति बनाए रखने की मांग कर रहा है.

जीवनसाथी को नकारात्मक सोच से बचाएं: अपने जीवनसाथी को हर बात में नकारात्मक सोचने से बचने की सलाह दें; उनके साथ फुर्सत के कुछ शांत पल गुजारें और किसी भी संवेदनशील बात को प्यार व धैर्य से समझाएं.

पारिवारिक वातावरण: घरेलू वातावरण में थोड़ी अशांति या खिंचाव रह सकता है, जिसे समझदारी से संभालना होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन एकाग्रता बचाने और चिड़चिड़ेपन से दूर रहने का है. घरेलू माहौल की उलझनों के कारण प्रतियोगी व सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास (Confidence) कुछ कमजोर हो सकता है. छात्र चिड़चिड़ेपन के शिकार हो सकते हैं, जिसका सीधा प्रतिकूल असर उनकी सेहत पर पड़ेगा; शांत रहकर अध्ययन करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12वें भाव के चंद्रमा और मानसिक तनाव के कारण सिर में भारीपन, अनिद्रा, आंखों में जलन या पाचन में सुस्ती रह सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सुपाच्य भोजन लें और योग-ध्यान का सहारा लें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: रविवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी (मातृ नवमी) के पावन अवसर पर भगवान श्री सूर्यनारायण को तांबे के लोटे से जल में रोली व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. मातृ नवमी के उपलक्ष्य में दिवंगत माताओं व पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध महिला या निर्धन व्यक्ति को भोजन, फल अथवा पीले वस्त्र/अन्न का दान करें; इससे 12वें चंद्रमा के प्रतिबंध और मानसिक तनाव शांत होंगे, परिध व मालव्य योग से आर्थिक संतुलन बनेगा और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी.

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