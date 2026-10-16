Kark Rashifal: 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि (शारदीय नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 06:48 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मूल (मूला) नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शोभन योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 06:48 बजे के बाद धनु राशि में संचरण करेंगे (आपकी राशि से छठे भाव यानी षष्ठ भाव रोग, ऋण, शत्रु, स्वभावगत कठोरता, कार्यशैली में बदलाव, सरकारी टारगेट व भाई-बहनों से सीख स्थान पर विशेष प्रभाव रहेगा). छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपका स्वभाव थोड़ा कठोर हो सकता है और काम में सुस्ती या आलस्य हावी रह सकता है; इसलिए खुद को सक्रिय रखें और अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए वर्क स्टाइल में बदलाव की प्लानिंग करने, वर्तमान स्थिति में धैर्य रखने और नए बिजनेस से पहले रिसर्च करने का रहेगा.

लाइफस्टाइल और वर्क स्टाइल को नया रूप: बिजनेस में आप अपनी दैनिक जीवनशैली (Lifestyle) और काम करने के तौर-तरीकों (Work Style) को एक नया, आधुनिक और प्रभावी रूप देने के लिए कुछ बेहतरीन और दूरगामी प्लानिंग बनाएंगे.

व्यापारिक गतिविधियां यथावत, रखें धैर्य व संयम: व्यावसायिक गतिविधियां अभी सामान्य रूप से यथावत ही चलती रहेंगी; वर्तमान बाजार की स्थिति को देखते हुए किसी हड़बड़ी के बजाय धैर्य और संयम रखना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होगा. इस समय आपकी कोई बड़ी कारोबारी योजना कुछ समय के लिए लंबित (Pending) हो सकती है.

पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ही शुरू करें न्यू बिजनेस: जो कारोबारी किसी नए प्रोजेक्ट या न्यू बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं, वे उस क्षेत्र, बाजार की मांग और वित्तीय पहलुओं के बारे में पूरी जानकारी (Complete Information) एकत्र करने के बाद ही कदम आगे बढ़ाएं.

नौकरीपेशा जातकों, सरकारी कर्मचारियों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन पेंडिंग काम पूरे होने, सरकारी टारगेट हासिल करने और दोपहर बाद सतर्क रहने का रहेगा.

वर्कस्पेस पर लंबित कार्य होंगे पूरे: कार्यक्षेत्र में आपका काम में अच्छा मन लगेगा; पिछले काफी समय से रुके या लंबित पड़े जरूरी प्रोजेक्ट्स और आधिकारिक कार्य आज सुगमता से संपन्न होंगे.

सरकारी सेवारत लोग पूरे करेंगे अपने टारगेट: सरकारी सेवा (Government Service) में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी आज अपने निर्धारित लक्ष्यों और विभागीय टारगेट्स को समय पर पूरा करने में पूरी तरह समर्थ रहेंगे; आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी.

दोपहर बाद आ सकती हैं कुछ समस्याएं: नौकरीपेशा लोगों को दोपहर के बाद कार्यक्षेत्र में कुछ अचानक पैदा होने वाली समस्याओं, तकनीकी अड़चनों या उच्चाधिकारियों के दबाव का सामना करना पड़ सकता है; शांत रहकर स्थिति को संभालें.

मार्केटिंग में नए दोस्त बनाते समय बरतें विवेक: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों के बाजार में आज कुछ नए संपर्क और नए दोस्त बनेंगे; हालांकि, सही और गलत व्यक्ति का चयन करना पूरी तरह आप पर निर्भर करेगा, इसलिए किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा भाई-बहनों के साथ संबंधों को सुधारने और उनसे जीवन के नए अनुभव सीखने का अवसर दे रहा है.

भाई-बहनों के साथ रिश्तों में सुधार: आप और आपके भाई-बहनों के बीच संबंधों को और अधिक बेहतर व मजबूत बनाने के निरंतर प्रयास सफल रहेंगे; घरेलू बातचीत के दौरान आपको उनसे कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिलेगा.

पारिवारिक वातावरण रहेगा सामान्य: घर में नवरात्र के पावन अवसर पर शांति और आस्था का माहौल रहेगा; परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अपने कठोर स्वभाव को दूर रखें.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन सामान्य और औसत (Average) रहने वाला है. किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद करने के बजाय नियमित अध्ययन, निरंतर रियाज और खेल अभ्यास पर टिके रहें; आज का नियमित प्रयास ही आगे चलकर गति पकड़ेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 6th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से काम में आलस्य, सुस्ती और पेट या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. अपने स्वभाव की चिड़चिड़ाहट से बचें. संतुलित व सुपाच्य सात्विक आहार लें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कात्यायनी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: शुक्रवार और शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प और शुद्ध शहद अथवा शहद से युक्त मीठे पान का भोग लगाएं तथा 'ॐ ह्रीं नमः कात्यायन्यै' अथवा 'चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना.

कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शुक्रवार होने के कारण मां महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को फल या मिश्री भेंट करें; इससे छठे भाव के चंद्रमा से होने वाला आलस्य और स्वभाव की कठोरता दूर होगी, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, व्यापारिक योजनाएं सुगम होंगी और पारिवारिक संबंध मधुर बनेंगे.

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