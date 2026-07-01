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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 1 July 2026: व्यापार के खुलेंगे नए रास्ते, अनएम्प्लॉयड युवाओं को मिलेगी नौकरी, जीवनसाथी से बढ़ सकती है अनबन

Kark Rashifal 1 July 2026: व्यापार के खुलेंगे नए रास्ते, अनएम्प्लॉयड युवाओं को मिलेगी नौकरी, जीवनसाथी से बढ़ सकती है अनबन

Cancer Horoscope: जुलाई की शुरुआत व्यापार में नए अवसर लेकर आएगी. नए काम और वाहन खरीदारी के लिए दिन उत्तम है, लेकिन जीवनसाथी के साथ अनबन से बचना होगा. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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Kark Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का सुंदर संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह चाल आपके करियर को एक नई दिशा देने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपके 7वें भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या वाहन खरीदारी के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रगति और नए विस्तार का रहेगा. ग्रहों के शुभ प्रभाव से आज बिजनेस से रिलेटेड बिजनेसमैन के लिए तरक्की के कई सारे रास्ते खुलेंगे. यदि आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी और मार्केट रिसर्च एकत्र करने के बाद ही इस ओर आगे बढ़ें. जो बिजनेसमैन अपने काम को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल या पर्सनल वाहन की खरीदारी की प्लानिंग बना रहे हैं, उनके लिए शुभ चौघड़िया के अनुसार सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक या फिर शाम 05:15 से 06:15 बजे के मध्य का समय सबसे बेहतर रहेगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश और संपत्ति बढ़ाने के लिए अनुकूल है. व्यापार में नए रास्ते खुलने से धन की आवक सुगम होगी. वाहन या किसी अन्य व्यावसायिक उपकरण पर किया गया खर्च भविष्य में आपके काम को गति देगा और लाभ कमा कर देगा. हालांकि, किसी भी नए प्रोजेक्ट में बड़ा पैसा लगाने से पहले बजट का आकलन अवश्य कर लें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन को अगर बड़ी सफलता पानी है, तो केवल मेहनत के मंत्र को ही अपनाना होगा, क्योंकि दफ्तर में आपके परिश्रम और कार्य निष्ठा का लगातार आंकलन हो रहा है. आज आपको अपनी छिपी हुई प्रतिभा को दबाकर नहीं रखना है, बल्कि अधिकारियों के सामने उसका बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा. अनएंप्लॉयड पर्सन (बेरोजगार लोग) आज जॉब सर्चिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल की हेल्प लें, आपको अपनी योग्यता के अनुसार निश्चित रूप से अच्छी नौकरी मिल जाएगी.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन शॉर्टकट छोड़कर कड़े अभ्यास में जुटने का है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स को आज केवल और केवल हार्ड वर्क से ही सफलता हासिल होगी, इसलिए पढ़ाई से मन न भटकाएं. खेल और कला से जुड़े जातकों को भी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए सीनियर्स की मदद लेनी पड़ सकती है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आया है. दोपहर बाद चंद्रमा के सातवें भाव में आने से वैवाहिक जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, जिसके चलते जीवनसाथी से अनबन होने की संभावना है. हालांकि, समझदारी से बात करके आप लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने में सफल रहेंगे. सामाजिक स्तर पर आप अपने सगे-संबंधियों और रिलेटिव के साथ चल रहे पुराने मतभेदों को भी दूर करने में पूरी तरह कामयाब होंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. जीवनसाथी के साथ होने वाली अनबन के कारण मानसिक तनाव या सिरदर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें. अत्यधिक भागदौड़ और काम के दबाव से बचने के लिए समय पर भोजन करें. भीतरी ऊर्जा और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Cream (क्रीम)
भाग्यशाली अंक: 2
अशभ अंक: 1
आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें. इसके साथ ही गणेश चालीसा का पाठ करें और गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे वैवाहिक जीवन के तनाव दूर होंगे और करियर में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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