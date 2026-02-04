हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Rashifal 5 February 2026: कर्क राशि कल खुलेंगे सफलता के द्वार! जानें स्वास्थ्य, धन, करियर और प्रेम का भविष्यफल?

Kark Rashifal 5 February 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 04 Feb 2026 04:00 PM (IST)
Kark Rashifal 5 February 2026 in Hindi: कल चंद्रमा के तृतीय भाव में होने से कर्क राशि वालों के लिए संपर्क, संवाद और छोटे भाई-बहनों से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. किसी करीबी की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा. दिन आपको मौके देगा, लेकिन लापरवाही सीधे नुकसान में बदल सकती है.

स्वास्थ्य (Health)
गैस और एसिडिटी की समस्या दिनचर्या बिगाड़ सकती है. भारी, तला-भुना और अनियमित खाना कल सीधा नुकसान करेगा. योग और हल्का व्यायाम शामिल करना मजबूरी है, विकल्प नहीं.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)
लग्जरी आइटम, मेडिकल और फार्मा सेक्टर से जुड़े व्यापारियों के लिए मुनाफे के मजबूत संकेत हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में आपको और आपके पार्टनर दोनों को एक्टिव होना पड़ेगा, वरना ग्रोथ रुक जाएगी. प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में सफलता के योग हैं और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपको बड़ा फायदा दिला सकती है. अचानक कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career)
ऑफिशियल ट्रैवलिंग के दौरान सीनियर और अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसान होगा. हालांकि ऑफिस की राजनीति आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है, इसलिए विवादों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)
मैरिड लाइफ में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंध भी रोमांटिक रहेंगे. विवाह योग्य लोगों के लिए बेहतरीन रिश्ता आने की संभावना है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)
स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी डेली रूटीन में योग और व्यायाम जरूर शामिल करना चाहिए, वरना फोकस और एनर्जी दोनों गिरेंगे.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 1
कल का उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं और “ॐ सोमाय नमः” का 11 बार जाप करें, इससे मानसिक और पारिवारिक संतुलन बनेगा.

(FAQs)

1. क्या कल प्रॉपर्टी से जुड़ा काम सफल हो सकता है?
हाँ, खरीद-फरोख्त और डील फाइनल होने के योग बन रहे हैं.

2. नौकरीपेशा लोगों को किस बात से सावधान रहना चाहिए?
ऑफिस की राजनीति से दूरी रखें, नहीं तो बेवजह तनाव बढ़ेगा.

3. सेहत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रहेगी?
गैस और एसिडिटी, जो खान-पान की गड़बड़ी से बढ़ सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Feb 2026 04:00 PM (IST)
