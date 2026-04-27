Aaj ka Kark Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी तिथि है. कर्क राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा दूसरे भाव (धन और वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष होने के बावजूद, ध्रुव और सुनफा योग आपकी आर्थिक स्थिति और संवाद शैली को मजबूती प्रदान करेंगे. आज का दिन विशेष रूप से वित्तीय नियोजन और भविष्य की नींव रखने के लिए उत्तम है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "शानदार निवेश" का है. चन्द्रमा के धन भाव में होने से आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा दिलाएगा, विशेषकर रियल एस्टेट में निवेश के लिए समय बहुत अनुकूल है. बिजनेसमैन की रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) टीम आज किसी ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट को तैयार करने में सफल होगी, जो बाजार में आते ही धमाका कर देगा. डिजिटल क्रांति और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर आज उठाया गया आपका हर कदम भविष्य में बड़े आर्थिक लाभ का आधार बनेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क की जीत होगी. सहकर्मियों और जूनियर्स का आप पर अटूट विश्वास आपको कार्यस्थल पर अपराजेय बनाएगा, जिससे आप किसी भी कठिन टारगेट को समय सीमा से पहले पूरा कर लेंगे. कूटनीति और सूझबूझ से आप ऑफिस की जटिलताओं को सुलझाने में सफल रहेंगे. आपकी डिजिटल स्किल्स और भविष्योन्मुखी सोच आपको मैनेजमेंट की नजरों में एक महत्वपूर्ण संपत्ति (Asset) के रूप में स्थापित करेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए आज का दिन "अंतरराष्ट्रीय सफलता" का है. वैश्विक स्तर पर चल रही उथल-पुथल के बावजूद, आपको किसी प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटी से फेलोशिप या स्कॉलरशिप का प्रस्ताव मिल सकता है. यह अवसर आपके शैक्षणिक करियर को एक नई और ऊँची दिशा प्रदान करेगा. जो छात्र तकनीकी विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज "भावनात्मक जुड़ाव" और मधुरता बढ़ेगी. लाइफ पार्टनर के साथ आपका संवाद आज बहुत ही प्रभावशाली रहेगा. आप अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त कर पाएंगे, जिससे पुरानी सारी गलतफहमियाँ जड़ से खत्म होंगी. रिश्तों में पारदर्शिता और प्रेम की नई ऊर्जा का संचार होगा. परिवार के सदस्यों के साथ भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर चर्चा करना सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन "रिकवरी" का है. यदि आप किसी पुरानी चोट या दर्द से परेशान थे, तो आज उसमें बड़ी राहत मिलेगी. पुरानी चोटों का दर्द कम होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप फिर से अपनी सक्रिय जीवनशैली में लौटने के लिए तैयार रहेंगे. ग्रहण दोष के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और रात्रि में हल्का भोजन करें.

भाग्यशाली रंग: नीला (शांति और स्थिरता का प्रतीक)

नीला (शांति और स्थिरता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को मिश्री और माखन का भोग लगाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें.

(FAQs)

1. क्या आज रियल एस्टेट में निवेश करना सुरक्षित है?

हाँ, कर्क राशि वालों के लिए आज धन भाव का चंद्रमा रियल एस्टेट और दीर्घकालिक निवेश के लिए बहुत ही शुभ योग बना रहा है.

2. विदेशी फेलोशिप के प्रस्ताव पर कब निर्णय लें?

आज प्रस्ताव पर विचार करें, लेकिन भद्रा (शाम 06:16 तक) और ग्रहण दोष को देखते हुए अंतिम कागजी कार्यवाही कल करना बेहतर होगा.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?

पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा.

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