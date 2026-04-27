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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 27 April 2026: कर्क राशि रियल एस्टेट में निवेश से होगा बड़ा लाभ, विदेशी यूनिवर्सिटी से मिलेगा फेलोशिप का ऑफर

Aaj ka Kark Rashifal 27 April 2026: कर्क राशि रियल एस्टेट में निवेश से होगा बड़ा लाभ, विदेशी यूनिवर्सिटी से मिलेगा फेलोशिप का ऑफर

Cancer Horoscope 27 April 2026: कर्क राशि वालों को मोहिनी एकादशी पर रियल एस्टेट से लाभ और विदेशी यूनिवर्सिटी से फेलोशिप मिल सकती है. R&D टीम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Apr 2026 02:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी तिथि है. कर्क राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा दूसरे भाव (धन और वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष होने के बावजूद, ध्रुव और सुनफा योग आपकी आर्थिक स्थिति और संवाद शैली को मजबूती प्रदान करेंगे. आज का दिन विशेष रूप से वित्तीय नियोजन और भविष्य की नींव रखने के लिए उत्तम है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "शानदार निवेश" का है. चन्द्रमा के धन भाव में होने से आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा दिलाएगा, विशेषकर रियल एस्टेट में निवेश के लिए समय बहुत अनुकूल है. बिजनेसमैन की रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) टीम आज किसी ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट को तैयार करने में सफल होगी, जो बाजार में आते ही धमाका कर देगा. डिजिटल क्रांति और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर आज उठाया गया आपका हर कदम भविष्य में बड़े आर्थिक लाभ का आधार बनेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क की जीत होगी. सहकर्मियों और जूनियर्स का आप पर अटूट विश्वास आपको कार्यस्थल पर अपराजेय बनाएगा, जिससे आप किसी भी कठिन टारगेट को समय सीमा से पहले पूरा कर लेंगे. कूटनीति और सूझबूझ से आप ऑफिस की जटिलताओं को सुलझाने में सफल रहेंगे. आपकी डिजिटल स्किल्स और भविष्योन्मुखी सोच आपको मैनेजमेंट की नजरों में एक महत्वपूर्ण संपत्ति (Asset) के रूप में स्थापित करेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए आज का दिन "अंतरराष्ट्रीय सफलता" का है. वैश्विक स्तर पर चल रही उथल-पुथल के बावजूद, आपको किसी प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटी से फेलोशिप या स्कॉलरशिप का प्रस्ताव मिल सकता है. यह अवसर आपके शैक्षणिक करियर को एक नई और ऊँची दिशा प्रदान करेगा. जो छात्र तकनीकी विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज "भावनात्मक जुड़ाव" और मधुरता बढ़ेगी. लाइफ पार्टनर के साथ आपका संवाद आज बहुत ही प्रभावशाली रहेगा. आप अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त कर पाएंगे, जिससे पुरानी सारी गलतफहमियाँ जड़ से खत्म होंगी. रिश्तों में पारदर्शिता और प्रेम की नई ऊर्जा का संचार होगा. परिवार के सदस्यों के साथ भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर चर्चा करना सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन "रिकवरी" का है. यदि आप किसी पुरानी चोट या दर्द से परेशान थे, तो आज उसमें बड़ी राहत मिलेगी. पुरानी चोटों का दर्द कम होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप फिर से अपनी सक्रिय जीवनशैली में लौटने के लिए तैयार रहेंगे. ग्रहण दोष के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और रात्रि में हल्का भोजन करें.

  • भाग्यशाली रंग: नीला (शांति और स्थिरता का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को मिश्री और माखन का भोग लगाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें.

(FAQs)

1. क्या आज रियल एस्टेट में निवेश करना सुरक्षित है?
    हाँ, कर्क राशि वालों के लिए आज धन भाव का चंद्रमा रियल एस्टेट और दीर्घकालिक निवेश के लिए बहुत ही शुभ योग बना रहा है.

2. विदेशी फेलोशिप के प्रस्ताव पर कब निर्णय लें?
   आज प्रस्ताव पर विचार करें, लेकिन भद्रा (शाम 06:16 तक) और ग्रहण दोष को देखते हुए अंतिम कागजी कार्यवाही कल करना बेहतर होगा.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?
   पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Apr 2026 02:15 AM (IST)
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