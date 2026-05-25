Aaj ka Kark Rashifal 25 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वज्र योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज गंगा दशहरा का पावन दिन आपके लिए बड़ी आर्थिक उपलब्धियां और बाजार में मान-सम्मान लेकर आया है. आज सरकार की नई निर्यात नीति (न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी) का सीधा और बहुत बड़ा आर्थिक फायदा बिजनेसमैन को मिल सकता है, जो आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. बाजार में आपका वर्चस्व पूरी तरह कायम रहेगा और मार्केट की हर व्यावसायिक पार्टी आपकी दूरदर्शी प्लानिंग का दिल से समर्थन करेगी, जिससे आपसी तालमेल बढ़ेगा और दोनों पक्षों को भारी प्रॉफिट (मुनाफा) प्राप्त होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन कुछ पुरानी रुकी हुई अड़चनों के दूर होने और वित्तीय स्थिरता पाने का है. नौकरीपेशा जातकों की काफी दिनों से हेड ऑफिस में अटकी पड़ी टी.ए. (ट्रैवलिंग अलाउंस) और डी.ए. (डियरनेस अलाउंस) की महत्वपूर्ण फाइल आज सीनियर अधिकारियों की मदद से आगे बढ़ सकती है, जिससे आपके करियर में स्थिरता और वित्तीय मजबूती आने के स्पष्ट संकेत हैं. जो एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) काफी समय से अपने प्रमोशन (पदोन्नति) के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं, उन्हें अभी इसके लिए कुछ समय तक और इंतजार करना होगा, धैर्य बनाए रखें. इसके साथ ही, एंप्लॉयड पर्सन आज अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या (डेली रूटीन) में कोई बड़ा और सकारात्मक बदलाव भी कर सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी कला और कौशल को और अधिक निखारने का है. विशेष रूप से स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) के लिए आज का समय बहुत अनुकूल है; वे अपनी प्रैक्टिस (खेल के अभ्यास) में आज ज्यादा से ज्यादा समय दे पाएंगे, जिससे उनकी परफॉर्मेंस में गजब का सुधार आएगा. सामान्य छात्रों को आज अपनी पढ़ाई की रूपरेखा में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों की कड़वाहट या दूरियों को मिटाकर आपसी मेलजोल बढ़ाने का है. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, बस उनकी संगति का थोड़ा ध्यान रखें. आज एक सामाजिक प्राणी के नाते आपको अपने पड़ोसियों के प्रति भी जुड़ाव दिखाना होगा; आपने बहुत दिनों से अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा समय नहीं बिताया है, इसलिए आज शाम का कुछ समय उनके साथ बैठिए, उनका हालचाल लीजिए और हंसी-मजाक कीजिए, इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके भीतर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति भरने वाला रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद मजबूत बनाए रखेगा. पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, बस दिनचर्या को अनुशासित रखें.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: आज गंगा दशहरा के पावन पर्व और तीसरे भाव के चंद्रमा की शुभता पाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगाजल, अक्षत और मिश्री मिलाकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें.

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