Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज कर्क राशि में चंद्रमा, व्यक्तित्व-बुद्धि में निखार लाएगा।

व्यापार में बड़ी छलांग, विदेशी कंपनियों संग नए टायअप संभव।

नौकरीपेशा और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए शुभ दिन।

पारिवारिक जीवन खुशहाल, छात्रों को मिलेगी मेहनत का फल।

Aaj ka Kark Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का आगमन होगा. आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके व्यक्तित्व और बौद्धिक क्षमता में निखार लाएंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो विशेष मुहूर्त हैं: सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के नजरिए से आज का दिन आत्म-देखभाल का है. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से मानसिक शांति बनी रहेगी. शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आज से तांबे के पात्र (Copper Vessel) में रखा पानी पीना शुरू करें, यह आपके रक्त संचार (Blood Circulation) को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापार के क्षेत्र में आज कर्क राशि वाले बड़ी छलांग लगा सकते हैं. विदेशी कंपनियों (Foreign Companies) के साथ नए टायअप होने के प्रबल योग हैं, जिससे आपके रेवेन्यू मॉडल को नई मजबूती मिलेगी. यदि आप पुश्तैनी बिजनेस (Ancestral Business) संभाल रहे हैं, तो आज किसी अनुभवी सलाहकार की नियुक्ति करना आपके व्यवसाय की दिशा और दशा को अचानक बदल देगा. फ्रीलांसरों के लिए भी आज का दिन जैकपॉट जैसा है; किसी विदेशी क्लाइंट से लंबे समय का प्रोजेक्ट मिल सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सफलता की नई इबारत लिखेगा. यदि आप नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त (08:15-10:15 AM या 01:15-02:15 PM) का पालन करना आपकी सफलता की गारंटी बनेगा. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन अच्छा है; आपकी न्यायसंगत और तार्किक बातें जनता के एक बड़े वर्ग को आपकी ओर आकर्षित करेंगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा. आज आपको ससुराल पक्ष से किसी मांगलिक कार्य या उत्सव का निमंत्रण मिल सकता है, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन उनकी मेहनत का फल मिलने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. आपकी एकाग्रता और बौद्धिक विकास आपको कठिन विषयों को समझने में मदद करेगा.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज के उपाय

शुक्रवार के दिन चीनी या चावल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.

FAQs

1. कर्क राशि वालों के लिए आज इंटरव्यू पर जाने का सबसे सही समय क्या है?

आज सफलता के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे या दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के बीच इंटरव्यू के लिए निकलना सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

2. बिजनेस में उन्नति के लिए आज क्या विशेष बदलाव करना चाहिए?

पुश्तैनी बिजनेस में किसी अनुभवी सलाहकार को शामिल करना आज आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.

3. सेहत को बेहतर रखने के लिए आज का विशेष सुझाव क्या है?

आज से तांबे के बर्तन में पानी पीना शुरू करें, यह आपके ब्लड सर्कुलेशन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.