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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 24 April 2026: कर्क राशि वालों को विदेशी क्लाइंट्स से मिलेगा बड़ा लाभ, बौद्धिक विकास के साथ चमकेगा करियर

Aaj ka Kark Rashifal 24 April 2026: कर्क राशि वालों को विदेशी क्लाइंट्स से मिलेगा बड़ा लाभ, बौद्धिक विकास के साथ चमकेगा करियर

Cancer Horoscope: कर्क राशिफल 24 अप्रैल 2026 आज आपकी राशि में चंद्रमा होने से होगा बौद्धिक विकास. विदेशी कंपनियों से टायअप और बिजनेस में बड़े मुनाफे के योग. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Apr 2026 01:23 AM (IST)
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  • आज कर्क राशि में चंद्रमा, व्यक्तित्व-बुद्धि में निखार लाएगा।
  • व्यापार में बड़ी छलांग, विदेशी कंपनियों संग नए टायअप संभव।
  • नौकरीपेशा और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए शुभ दिन।
  • पारिवारिक जीवन खुशहाल, छात्रों को मिलेगी मेहनत का फल।

Aaj ka Kark Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का आगमन होगा. आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके व्यक्तित्व और बौद्धिक क्षमता में निखार लाएंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो विशेष मुहूर्त हैं: सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होगी.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के नजरिए से आज का दिन आत्म-देखभाल का है. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से मानसिक शांति बनी रहेगी. शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आज से तांबे के पात्र (Copper Vessel) में रखा पानी पीना शुरू करें, यह आपके रक्त संचार (Blood Circulation) को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित होगा.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापार के क्षेत्र में आज कर्क राशि वाले बड़ी छलांग लगा सकते हैं. विदेशी कंपनियों (Foreign Companies) के साथ नए टायअप होने के प्रबल योग हैं, जिससे आपके रेवेन्यू मॉडल को नई मजबूती मिलेगी. यदि आप पुश्तैनी बिजनेस (Ancestral Business) संभाल रहे हैं, तो आज किसी अनुभवी सलाहकार की नियुक्ति करना आपके व्यवसाय की दिशा और दशा को अचानक बदल देगा. फ्रीलांसरों के लिए भी आज का दिन जैकपॉट जैसा है; किसी विदेशी क्लाइंट से लंबे समय का प्रोजेक्ट मिल सकता है.

 नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सफलता की नई इबारत लिखेगा. यदि आप नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त (08:15-10:15 AM या 01:15-02:15 PM) का पालन करना आपकी सफलता की गारंटी बनेगा. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन अच्छा है; आपकी न्यायसंगत और तार्किक बातें जनता के एक बड़े वर्ग को आपकी ओर आकर्षित करेंगी.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा. आज आपको ससुराल पक्ष से किसी मांगलिक कार्य या उत्सव का निमंत्रण मिल सकता है, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन उनकी मेहनत का फल मिलने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. आपकी एकाग्रता और बौद्धिक विकास आपको कठिन विषयों को समझने में मदद करेगा.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 4

आज के उपाय 
शुक्रवार के दिन चीनी या चावल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.

 FAQs 

1. कर्क राशि वालों के लिए आज इंटरव्यू पर जाने का सबसे सही समय क्या है?
आज सफलता के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे या दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के बीच इंटरव्यू के लिए निकलना सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

2. बिजनेस में उन्नति के लिए आज क्या विशेष बदलाव करना चाहिए?
पुश्तैनी बिजनेस में किसी अनुभवी सलाहकार को शामिल करना आज आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.

3. सेहत को बेहतर रखने के लिए आज का विशेष सुझाव क्या है?
आज से तांबे के बर्तन में पानी पीना शुरू करें, यह आपके ब्लड सर्कुलेशन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Apr 2026 01:23 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए आज इंटरव्यू पर जाने का सबसे सही समय क्या है?

आज सफलता के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे या दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के बीच इंटरव्यू के लिए निकलना सबसे श्रेष्ठ रहेगा।

बिजनेस में उन्नति के लिए आज क्या विशेष बदलाव करना चाहिए?

पुश्तैनी बिजनेस में किसी अनुभवी सलाहकार को शामिल करना आज आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।

सेहत को बेहतर रखने के लिए आज का विशेष सुझाव क्या है?

आज से तांबे के बर्तन में पानी पीना शुरू करें, यह आपके ब्लड सर्कुलेशन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।

कर्क राशि के जातकों के लिए आज यात्रा की दिशा कौन सी मंगलकारी रहेगी?

पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होगी, जिससे यात्रा फलदायी रहेगी।

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