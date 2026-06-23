Aaj ka Kark Rashifal 23 June 2026: आज दोपहर 04:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि फिर दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, वरियान योग का साथ मिलेगा. वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मध्य रात्रि 12:53 के बाद तुला राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर अपना परचम लहराने और तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में वरियान योग का महाशुभ निर्माण होने से, आपके 'पुश्तैनी बिजनेस' (खानदानी व्यापार) में आपको अपने पूरे घर-परिवार का शत-प्रतिशत पूर्ण सहयोग व भावुक संबल प्राप्त होगा.

देश-विदेश से रिलेटेड (वैश्विक व्यापार) का काम करने वाले बिजनेसमैन को आज बाजार से गजब का बंपर लाभ होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, जिससे आप इकोनॉमिक लेवल (आर्थिक स्तर) पर पहले से कहीं ज्यादा सक्षम और सुदृढ़ बनेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से बैंकिंग व अकाउंट्स फील्ड से जुड़े लोगों के लिए मंगलवार का दिन काम के बोझ से बड़ी राहत और नए रास्ते खोलने वाला साबित होगा. जो जातक 'अकाउंट्स और फाइनेंस' (Accounts Job) से संबंधित जॉब में कार्यरत हैं, आज उनके लिए दिन बेहद शुभ है; कार्यस्थल पर अचानक काम का बोझ और कार्यभार कम होने से, आज आप अपनी आय बढ़ाने के लिए कोई नई 'पार्ट-टाइम जॉब' (Part-time Job) करने के बारे में विजनरी विचार बना सकते हैं.

मार्केटिंग और टारगेट बेस्ड कर्मचारियों को आज अपने ऑफिशियल टारगेट्स को समय पर पूरा करने के लिए फील्ड में थोड़ी अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है; लंबित कार्य समय पर कंप्लीट होंगे. हालांकि, दोपहर के बाद वर्कस्पेस पर अप्स-डाउन (हल्के उतार-चढ़ाव) की स्थिति बनी रह सकती है, मुस्तैद रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता की नई कहानी लिखने का साबित होगा. तीसरा चंद्रमा साहस को चरम पर ले जाएगा. 'कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स' (प्रतियोगी छात्र) आज अपनी कड़ी मेहनत और पढ़ाई में गजब की 'निरंतरता' (Consistency) के बल पर करियर की रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, जिससे आगामी परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बटोरने का साबित होगा. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. आज घरेलू मोर्चे पर धार्मिक और मांगलिक कार्यों से सक्रिय रूप से जुड़ने पर, आप स्वयं के भीतर एक अद्भुत 'सकारात्मक ऊर्जा' (Positive Energy) का दिव्य संचार महसूस करेंगे; इसलिए आज के दिन का कुछ कीमती समय ईश्वर की पूजा-पाठ और सात्विक कार्यों में खर्च जरूर करें, जिससे घर का माहौल शांत रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज तीसरे भाव का चंद्रमा आज आपको शारीरिक रूप से बेहद चुस्त-दुरुस्त, एक्टिव और फिट बनाए रखेगा. खानदानी व्यापार में बंपर मुनाफा होने और धार्मिक कार्यों में मन लगने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: कर्क राशि के जातक आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और वरियान योग की महाशुभता के लिए भगवान हनुमान की विशेष आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम हनुमान जी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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