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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 21 June 2026: कर्क राशि जीएसटी व टैक्स रिटर्न के कार्य आज ही करें सेट, अनदेखी करने पर लग सकती है बड़ी पेनाल्टी

Aaj ka Kark Rashifal 21 June 2026: कर्क राशि जीएसटी व टैक्स रिटर्न के कार्य आज ही करें सेट, अनदेखी करने पर लग सकती है बड़ी पेनाल्टी

Cancer Horoscope 21 June 2026: क्या आज कर्क राशि वालों को धन लाभ, करियर ग्रोथ और पारिवारिक सहयोग का विशेष लाभ मिलेगा? जानिए कैसे शुभ योग आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकते हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा. 

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

आज आर्थिक मामलों में आपके लिए कई सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं. यदि आप लंबे समय से किसी निवेश, वित्तीय योजना या व्यापार विस्तार की रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है. धन से जुड़े मामलों में आपकी समझदारी और दूरदर्शिता भविष्य में लाभ दिलाने का काम करेगी. 

व्यापारियों को टैक्स, जीएसटी, बैंकिंग और दस्तावेजों से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरे करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बाद में परेशानी का कारण बन सकती है. वित्तीय प्रबंधन मजबूत रहने से व्यापार में नई उपलब्धियां हासिल करने के अवसर मिलेंगे. पुराने अटके हुए कार्यों में गति आएगी और रुका हुआ धन मिलने की संभावना भी बन सकती है. कारोबार में नए संपर्क और नए अवसर भविष्य के लिए लाभदायक साबित होंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव आपके करियर को नई दिशा देने का कार्य करेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत और कार्यकुशलता का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं. 

सहकर्मियों की सहायता करने से आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे. लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या या कार्य संबंधी बाधा का समाधान मिलने के योग हैं. नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ-साथ करियर में आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं. जो लोग नई नौकरी या बेहतर अवसर की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

विदेश में पढ़ाई करने या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है. उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान प्रयास भविष्य में सफलता का मजबूत आधार बनेंगे. शिक्षकों और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और नई चीजें सीखने की इच्छा भी बढ़ेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं होगा और उनकी सलाह महत्वपूर्ण निर्णयों में मददगार साबित हो सकती है. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा. घर का वातावरण प्रेम, सहयोग और सामंजस्य से भरा रहेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के किसी सदस्य की सफलता या शुभ समाचार से घर में खुशी का माहौल बन सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे. सकारात्मक सोच और उत्साह पूरे दिन आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. कार्यों में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और मानसिक तनाव कम होगा. हालांकि व्यस्तता के बीच खानपान में लापरवाही न करें. संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और पर्याप्त आराम आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेंगे. नियमित योग, ध्यान और हल्का व्यायाम करने से ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 8
अभाग्यशाली अंक: 2

उपाय: मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और श्रीसूक्त का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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