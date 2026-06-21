Aaj ka Kark Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा.

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

आज आर्थिक मामलों में आपके लिए कई सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं. यदि आप लंबे समय से किसी निवेश, वित्तीय योजना या व्यापार विस्तार की रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है. धन से जुड़े मामलों में आपकी समझदारी और दूरदर्शिता भविष्य में लाभ दिलाने का काम करेगी.

व्यापारियों को टैक्स, जीएसटी, बैंकिंग और दस्तावेजों से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरे करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बाद में परेशानी का कारण बन सकती है. वित्तीय प्रबंधन मजबूत रहने से व्यापार में नई उपलब्धियां हासिल करने के अवसर मिलेंगे. पुराने अटके हुए कार्यों में गति आएगी और रुका हुआ धन मिलने की संभावना भी बन सकती है. कारोबार में नए संपर्क और नए अवसर भविष्य के लिए लाभदायक साबित होंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव आपके करियर को नई दिशा देने का कार्य करेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत और कार्यकुशलता का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं.

सहकर्मियों की सहायता करने से आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे. लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या या कार्य संबंधी बाधा का समाधान मिलने के योग हैं. नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ-साथ करियर में आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं. जो लोग नई नौकरी या बेहतर अवसर की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

विदेश में पढ़ाई करने या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है. उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान प्रयास भविष्य में सफलता का मजबूत आधार बनेंगे. शिक्षकों और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और नई चीजें सीखने की इच्छा भी बढ़ेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं होगा और उनकी सलाह महत्वपूर्ण निर्णयों में मददगार साबित हो सकती है. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा. घर का वातावरण प्रेम, सहयोग और सामंजस्य से भरा रहेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के किसी सदस्य की सफलता या शुभ समाचार से घर में खुशी का माहौल बन सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे. सकारात्मक सोच और उत्साह पूरे दिन आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. कार्यों में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और मानसिक तनाव कम होगा. हालांकि व्यस्तता के बीच खानपान में लापरवाही न करें. संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और पर्याप्त आराम आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेंगे. नियमित योग, ध्यान और हल्का व्यायाम करने से ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 8

अभाग्यशाली अंक: 2

उपाय: मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और श्रीसूक्त का पाठ करें.

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