Aaj ka Vrishabh Rashifal 26 July 2026: धन मामलों में रहें सतर्क, कारोबार में सोच-समझकर लें फैसले
Taurus Horoscope: क्या 26 जुलाई 2026 को वृषभ राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.
ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 बजे तक रहेगा, फिर मूला नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:35 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
बिजनेस राशिफल
वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए रविवार का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. दिन के पहले हिस्से में काम सामान्य गति से चलते नजर आएंगे, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं. किसी बड़े निवेश, साझेदारी या नए सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें.
यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, तो केवल पूंजी लगाने के बजाय मार्केटिंग और विज्ञापन पर भी ध्यान दें. अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों का प्रचार करने से नए ग्राहकों तक पहुंच बढ़ेगी और आने वाले समय में बिक्री में सुधार हो सकता है. छोटी-सी लापरवाही भी नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए हर आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर पूरी सक्रियता दिखानी होगी. काम में सुस्ती या देरी वरिष्ठ अधिकारियों को नाराज कर सकती है. समय का सही प्रबंधन करें और सभी जिम्मेदारियां समय पर पूरी करने का प्रयास करें.
ऑफिस में ईर्ष्यालु सहकर्मियों की गतिविधियों पर भी नजर रखें. अपनी योजनाओं और महत्वपूर्ण जानकारी को अनावश्यक रूप से किसी के साथ साझा करने से बचें. धैर्य और प्रोफेशनल व्यवहार आपको मुश्किल परिस्थितियों से सुरक्षित बाहर निकाल सकता है.
फाइनेंस राशिफल
आज धन संबंधी मामलों में विशेष सतर्कता जरूरी है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बड़े आर्थिक फैसले जल्दबाजी में न लें. यदि किसी भुगतान या निवेश से जुड़ा निर्णय लेना हो, तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें.
लव और फैमिली राशिफल
घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें. परिवार के किसी करीबी व्यक्ति से मनमुटाव या विश्वास टूटने जैसी स्थिति बन सकती है. ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगा.
हेल्थ राशिफल
मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है. पर्याप्त आराम करें, संतुलित भोजन लें और सकारात्मक सोच बनाए रखें. तनाव कम करने के लिए ध्यान या प्राणायाम करना लाभदायक रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए यह समय कड़ी मेहनत का है. पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही भविष्य में नुकसान पहुंचा सकती है. नियमित अभ्यास और लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ब्लैक (काला)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 3
उपाय
आज भगवान शिव को काले तिल मिले जल से अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या छाता दान करें. यह उपाय आर्थिक बाधाओं को कम करने, नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करने और कार्यों में स्थिरता व सफलता दिलाने में शुभ माना जाता है.
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