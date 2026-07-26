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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 26 July 2026: अटका धन मिलेगा, भाग्य के साथ करियर में आएगी सफलता

Aaj ka Mesh Rashifal 26 July 2026: अटका धन मिलेगा, भाग्य के साथ करियर में आएगी सफलता

Aries Horoscope: क्या 26 जुलाई 2026 को मेष राशि वालों को अटका हुआ धन मिलेगा? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, प्रेम, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी. 

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 बजे तक रहेगा, फिर मूला नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:35 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि के व्यापारियों के लिए रविवार नई संभावनाएं लेकर आया है. यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप पूरी योजना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कारोबार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से अटका हुआ धन मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.

आज व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आत्मविश्वास के साथ लें, लेकिन जल्दबाजी से बचें. यदि किसी पुराने भुगतान, डील या निवेश का पैसा रुका हुआ था, तो उसके मिलने के संकेत हैं. यह समय नए अवसरों का लाभ उठाने और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने के लिए अनुकूल रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अनुशासन और धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी. कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन भाग्य का साथ मिलने से आप उनका समाधान निकालने में सफल रहेंगे. जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें और हर काम सोच-समझकर करें.

ऑफिस में लंबे समय से आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के बल पर आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से करियर में आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहने की संभावना है. रुका हुआ धन वापस मिलने से राहत मिलेगी. यदि अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, तो उसे सोच-समझकर बचत या निवेश में लगाना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में हल्के उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन समझदारी और धैर्य से स्थिति सामान्य बनी रहेगी. किसी छोटी बात को बड़ा विवाद न बनने दें. परिवार के साथ धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने से मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में भी मधुरता आएगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से तनाव कम होगा और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन पढ़ाई और शोध कार्यों के लिए अनुकूल है. गहन अध्ययन से भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ का दान करें. यह उपाय भाग्य को मजबूत करने, रुके हुए कार्यों में सफलता दिलाने और करियर व कारोबार में उन्नति के लिए शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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