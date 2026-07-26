Aaj ka Mesh Rashifal 26 July 2026: अटका धन मिलेगा, भाग्य के साथ करियर में आएगी सफलता

Aaj Ka Mesh Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 बजे तक रहेगा, फिर मूला नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:35 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि के व्यापारियों के लिए रविवार नई संभावनाएं लेकर आया है. यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप पूरी योजना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कारोबार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से अटका हुआ धन मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.

आज व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आत्मविश्वास के साथ लें, लेकिन जल्दबाजी से बचें. यदि किसी पुराने भुगतान, डील या निवेश का पैसा रुका हुआ था, तो उसके मिलने के संकेत हैं. यह समय नए अवसरों का लाभ उठाने और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने के लिए अनुकूल रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अनुशासन और धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी. कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन भाग्य का साथ मिलने से आप उनका समाधान निकालने में सफल रहेंगे. जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें और हर काम सोच-समझकर करें.

ऑफिस में लंबे समय से आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के बल पर आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से करियर में आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहने की संभावना है. रुका हुआ धन वापस मिलने से राहत मिलेगी. यदि अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, तो उसे सोच-समझकर बचत या निवेश में लगाना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में हल्के उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन समझदारी और धैर्य से स्थिति सामान्य बनी रहेगी. किसी छोटी बात को बड़ा विवाद न बनने दें. परिवार के साथ धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने से मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में भी मधुरता आएगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से तनाव कम होगा और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन पढ़ाई और शोध कार्यों के लिए अनुकूल है. गहन अध्ययन से भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ का दान करें. यह उपाय भाग्य को मजबूत करने, रुके हुए कार्यों में सफलता दिलाने और करियर व कारोबार में उन्नति के लिए शुभ माना जाता है.

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