Kark Rashifal 20 January 2026: कर्क राशि बिजनेस विस्तार का मौका, रिश्तों में रखें संतुलन

Cancer Horoscope 20 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Jan 2026 10:31 PM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 20 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित है. जिसके कारण निजी और प्रोफेशनल दोनों जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं. धैर्य और समझदारी से दिन को बेहतर बनाया जा सकता है.

सेहत राशिफल

स्वास्थ्य में आज उतार चढ़ाव बना रह सकता है. कभी ऊर्जा महसूस होगी तो कभी थकावट हावी हो सकती है. मौसम बदलने के कारण सर्दी जुकाम या पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. नियमित दिनचर्या अपनाएं और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं. ऑफिस या यात्रा के कारण थकान बढ़ सकती है इसलिए समय पर आराम जरूरी है.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. यदि कोई पुराना प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका हुआ था तो आज उस पर दोबारा काम शुरू करने की योजना बन सकती है. दोपहर 12.15 से 2.00 के बीच योजना बनाना आपके लिए शुभ रहेगा. बिजनेस एक्सपेंशन के लिए निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है. सही रणनीति और प्लानिंग से व्यापार में गति आएगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर ऊर्जावान होकर काम करना होगा. आपकी मेहनत और समर्पण के अच्छे परिणाम सामने आएंगे. सीनियर आपके कार्य से प्रभावित हो सकते हैं और भविष्य में नई जिम्मेदारियां या अवसर मिल सकते हैं. वर्कस्पेस पर आपके काम की पकड़ मजबूत रहेगी लेकिन फिर भी सतर्क रहना जरूरी है. छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है. निवेश से जुड़े फैसले सोच समझकर लें. अचानक खर्च भी सामने आ सकते हैं लेकिन आय के स्रोत बने रहेंगे. बजट बनाकर चलना आज लाभकारी रहेगा. फालतू खर्च से बचें.

लव और फैमिली राशिफल

दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद की स्थिति बन सकती है लेकिन संवाद के जरिए रिश्ते को संभाला जा सकता है. दिन के दूसरे हिस्से में जीवनसाथी के साथ खुशी के कुछ पल बिताने का अवसर मिलेगा. पारिवारिक मामलों में माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा जिससे मानसिक शांति मिलेगी. घर का माहौल सहयोगात्मक रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

छात्र आज किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे. ध्यान और एकाग्रता बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. न्यू जनरेशन जिस लक्ष्य को लेकर लगातार मेहनत कर रही है उन्हें उससे जुड़ी सफलता की सूचना मिल सकती है जो आत्मविश्वास बढ़ाएगी.

भाग्यशाली अंक. रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग. वाइट
भाग्यशाली अंक. 1
अनलकी अंक. 6
उपाय. आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और मन ही मन शिव मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और पारिवारिक संतुलन बना रहेगा.

FAQs

Q1. क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा.
हाँ. बिजनेस एक्सपेंशन के लिए किया गया निवेश लाभ दे सकता है.

Q2. दाम्पत्य जीवन में तनाव कैसे कम होगा.
शांत संवाद और धैर्य रखने से स्थिति सुधर सकती है.

Q3. छात्रों के लिए दिन कैसा है.
दिन व्यस्त रहेगा लेकिन मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Jan 2026 10:31 PM (IST)
Cancer Horoscope Kark Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
