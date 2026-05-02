Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज कर्क राशि के जातकों को सुखों में कमी महसूस हो सकती है।

आर्थिक रूप से आज का दिन सतर्कता भरा, निवेश में जल्दबाजी न करें।

कार्यक्षेत्र में मेहनत का श्रेय और साथियों से मतभेद संभव।

प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य में तनाव, वाणी पर संयम आवश्यक।

Aaj ka Kark Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. कर्क राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 4थे भाव (सुख, माता और संपत्ति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज ग्रहों से बनने वाले शुभ योगों के बावजूद, चतुर्थ चंद्रमा आपके सुखों में कुछ कमी और मानसिक व्याकुलता ला सकता है. आज का दिन धैर्य और विवेक से काम लेने का है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "सतर्कता" का है. इस वीकेंड गलत निर्णय लेने की प्रबल संभावना है, जिसका सीधा असर आपके भविष्य की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है. बिजनेसमैन के लिए सलाह है कि किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें. कागजी कार्यवाही और मार्केट रिसर्च के बिना कोई भी कदम उठाना जोखिम भरा साबित होगा. निवेश के लिए यदि बहुत जरूरी हो, तो दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) का उपयोग करें, परंतु विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाने की कोशिश कर सकता है, जिससे आपका मन खिन्न रहेगा. सीनियर्स के साथ मतभेद होने की भी आशंका है, जिसके कारण आपके महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में देरी (Delay) हो सकती है. आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान दें. मानसिक रूप से खुद को शांत रखना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी.

शिक्षा, खेल और कला राशिफल (Education, Sports & Art Rashifal)

खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला हो सकता है. आप अपने फील्ड में पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, जिससे मन में चिंता बढ़ेगी. छात्रों के लिए भी पढ़ाई में मन लगाना कठिन होगा. आज किसी बड़ी प्रतियोगिता या प्रदर्शन के बजाय अभ्यास और आत्म-चिंतन पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज परिस्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती हैं. रिश्तों में आपसी तालमेल की कमी के कारण दूरी महसूस हो सकती है. लव लाइफ में छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां बढ़ने के संकेत हैं. संतान पक्ष की ओर से भी कोई चिंता सता सकती है. वाणी पर संयम रखें और विवादों को टालने का प्रयास करें ताकि घर की शांति बनी रहे.

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन सुस्ती और तनाव भरा हो सकता है. नींद की कमी और मानसिक चिंता आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. आज सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. अपने रूटीन को संतुलित रखें और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें. ध्यान और प्राणायाम आपके लिए आज सुरक्षा कवच का काम करेंगे.

भाग्यशाली रंग: नीला (शांति और गंभीरता का प्रतीक)

नीला (शांति और गंभीरता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें. पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना शुभ रहेगा.

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