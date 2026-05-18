Aaj ka Kark Rashifal 18 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि फिर तृतीया रहेगी. आज सुबह 11:32 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा रात्रि 10:05 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक सुदृढ़ता लेकर आया है. चंद्रमा के 11th हाउस में होने से आज आपको अपनी इनकम को और अधिक बढ़ाने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी. आज आप किसी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च करेंगे, जो भविष्य में आपके लिए बड़े आर्थिक लाभ के द्वार खोल देगा. बिजेनसमैन को आज किसी महिला संगठन या सरकारी संस्था से बड़ा ऑर्डर या बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है. कॉर्पोरेट मीटिंग में आपकी सूक्ष्म दृष्टि आज किसी बड़ी व्यापारिक गड़बड़ी को होने से पहले ही रोक लेगी, जिससे बिजनेस सिंडिकेट में आपकी इमेज और साख बहुत ज्यादा बढ़ेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने सीनियर का विशेष स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा. आपके सीनियर आज आपके किसी पुराने और महत्वपूर्ण सुझाव को ऑफिस में लागू करने का निर्णय ले सकते हैं, जिससे आपको मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा सम्मान मिलेगा. इसके अलावा, विदेशी कंपनी में कार्यरत या अपने घर से दूर किसी अन्य शहर में रह रहे लोगों को आज कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिससे उनकी घर वापसी का मार्ग प्रशस्त होगा या फिर परिवार के लोग खुद उनसे मिलने आ सकते हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए सोमवार का दिन मील का पत्थर साबित होगा. ग्रहों की विशेष कृपा से आपकी तार्किक शक्ति और कौशल में अद्भुत वृद्धि होगी, जो आपको हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाएगी. पढ़ाई लिखाई हो या कोई क्रिएटिव फील्ड, आज आप अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर सफलता के नए झंडे गाड़ेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में मिठास घोलने वाला है. आज अपने पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाना आपको मानसिक सुकून और एक-दूसरे के प्रति अटूट विश्वास देगा. घर-परिवार में आज किसी तीर्थ यात्रा या किसी सुखद पर्यटन के सुंदर योग बन रहे हैं. इस यात्रा के दौरान रिश्तेदारों (रिलेटिव) के साथ आपके संबंधों में जबरदस्त सुधार होगा और पुराने सारे मनमुटाव हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन उत्तम रहेगा. मानसिक शांति मिलने से आप खुद को शारीरिक रूप से भी बेहद एक्टिव और ऊर्जावान महसूस करेंगे. पारिवारिक यात्राओं के दौरान खानपान का थोड़ा ध्यान रखें ताकि सेहत का यह सकारात्मक स्तर लगातार बना रहे.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर अक्षत (साबुत चावल) और दूध अर्पित करें. आज अपनी माता या किसी वरिष्ठ महिला का आशीर्वाद लेकर ही महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करें.

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