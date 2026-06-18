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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 18 June 2026: कर्क राशि व्याघात योग से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को मिलेगी बड़ी व महत्वपूर्ण सूचना

Aaj ka Kark Rashifal 18 June 2026: कर्क राशि व्याघात योग से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को मिलेगी बड़ी व महत्वपूर्ण सूचना

Cancer Horoscope 18 June 2026:सुनफा योग से कर्क राशि वाले कमाएंगे बंपर मुनाफा, क्या गुरुवार को सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को मिलेगी कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सूचना? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 18 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 18 June 2026: आज शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि फिर पंचमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र फिर आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, व्याघात योग का साथ मिलेगा. वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-मृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
सुनफा योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में आपकी पॉजिटिव थिंकिंग (सकारात्मक सोच) और आधुनिक टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कोआर्डिनेशन आज आपको बाजार से बहुत अच्छा-खासा बंपर प्रॉफिट (मुनाफा) कमा कर देगा. बिजनेसमैन के लिए आज बदलते समय की मांग के अनुसार 'इनोवेशन' (नवाचार) करने का सबसे बेस्ट दिन है; अपने काम करने के पुराने ढर्रे को बदलें और नई टेक्नोलॉजी या आधुनिक ए.आई. टूल्स (AI Tools) का यूज स्टार्ट करें. सोशल मीडिया पर आज आपके रुतबे और स्टेटस की खूब चर्चा होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन दफ्तर में अपनी साख मजबूत करने और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का साबित होगा. कार्यस्थल पर आपका कड़ा 'डिसिप्लिन' (अनुशासन) और लगन ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित रहेगा; दफ्तर में सौंपे गए कड़े काम को ऑफिशियल डेडलाइन से काफी पहले पूरा करने से मैनेजमेंट के सामने आपकी साख बहुत मजबूत होगी. 

एंप्लॉयड पर्सन वर्कप्लेस पर अपने काम को और ज्यादा प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए नए, रोचक और इनोवेटिव विचारों को अपनाएं. हालांकि, अचानक काम का वर्कलोड बढ़ने से शाम को थोड़ी चिंता बढ़ सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला और बड़ी खुशखबरी लाने वाला साबित होगा. राशि का चंद्रमा बुद्धि का प्रखर विकास करेगा. व्याघात और व्याघात  योग बनने से, जो प्रतियोगी छात्र लंबे समय से 'सरकारी नौकरी की तैयारी' (Government Job Prep) में जुटे हैं, आज उन्हें विभाग या मैनेजमेंट की तरफ से करियर से जुड़ी कोई बहुत ही बड़ी व 'महत्वपूर्ण सूचना' अचानक प्राप्त हो सकती है, जिससे आपके करियर में स्थिरता आएगी; धैर्य बनाए रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और आपसी सहयोग बढ़ाने वाला साबित होगा. आज कामकाजी महिलाओं (Working Women) को घर के काम में बहुत बड़ी राहत और सुकून मिलेगा, क्योंकि आज आपके लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) आपके घरेलू कार्यों में खुद आगे बढ़कर बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपसी प्रेम बढ़ेगा; प्रतियोगी छात्रों के लिए दिन बहुत बेहतर रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, शानदार और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. राशि का चंद्रमा आपके चेहरे पर गजब का ओज और नया निखार देगा. सरकारी नौकरी की महत्वपूर्ण सूचना मिलने और जीवनसाथी का सहयोग मिलने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: कर्क राशि के जातक आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और व्याघात  व व्याघात योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी व माता दुर्गा की संयुक्त वंदना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाएं और लक्ष्मी सूक्त का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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