Kark Rashifal 18 January 2026: कर्क राशि नौकरी और कर्ज से जुड़े मामलों में राहत, पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी

Kark Rashifal 18 January 2026: कर्क राशि नौकरी और कर्ज से जुड़े मामलों में राहत, पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी

Cancer Horoscope 18 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Jan 2026 10:03 PM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 18 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित है, जिससे कर्क राशि वालों को सोच-समझकर फैसले लेने की आवश्यकता रहेगी. कर्ज, स्वास्थ्य और जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में सजगता ही सफलता की कुंजी बनेगी. हर्षण और सर्वार्थसिद्धि योग आपके लिए सकारात्मक अवसर लेकर आ रहे हैं.

सेहत राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर आज विशेष सावधानी बरतनी होगी. डायबिटीज से पीड़ित जातक नियमित दवा, खानपान और दिनचर्या में लापरवाही न करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान लाभकारी रहेगा. पर्याप्त नींद लें और खुद को ओवरवर्क से बचाएं.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल है. कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने से बिजनेस की ग्रोथ में इजाफा होगा. यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो हर छोटी-बड़ी बात पर पार्टनर से खुलकर चर्चा करें, इससे गलतफहमी से बचेंगे और भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी. नया कर्ज लेने से पहले उसकी वापसी की स्पष्ट योजना जरूर बनाएं.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सहयोगात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर को-वर्कर्स की मदद से रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, इसलिए अकेले सब कुछ करने की जिद न रखें. बैंकिंग फील्ड से जुड़े कर्मचारियों की अचानक ट्रैवलिंग हो सकती है. बेरोजगार लोगों की जॉब सर्चिंग पूरी होने के प्रबल योग हैं, मनचाहा अवसर मिल सकता है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. कानूनी मामलों के निपटारे से धन लाभ संभव है. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. वाणी और व्यवहार में संतुलन रखने से आर्थिक नुकसान से बच पाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप अच्छे से निभाएंगे. घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह भविष्य में आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी. दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा, संवाद बनाए रखें. युवाओं के लिए वाणी आज सबसे बड़ा हथियार बनेगी, जिससे कई काम आसानी से बनेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों के लिए दिन मेहनत का है. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें. मैनेजमेंट, बैंकिंग या कॉमर्स से जुड़े छात्रों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आत्मविश्वास बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 5

उपाय
आज माता का आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद को नीली वस्तु दान करें. वाणी पर संयम रखें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज नया कर्ज लेना शुभ रहेगा?
उत्तर: कर्ज लेने से पहले उसकी चुकाने की पूरी योजना बनाएं, तभी आगे बढ़ें.

प्रश्न 2: बेरोजगारों के लिए दिन कैसा है?
उत्तर: आज नौकरी मिलने के अच्छे योग हैं.

प्रश्न 3: स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज्यादा किसे सतर्क रहना चाहिए?
उत्तर: डायबिटीज से पीड़ित जातकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 17 Jan 2026 10:03 PM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Kark Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
और पढ़ें
