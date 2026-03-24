करियर राशिफल (Job & Career)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. पुरानी फाइलें और पेंडिंग काम पूरे हो सकते हैं, जिससे बॉस आपसे खुश रहेंगे. आपको कोई नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो भविष्य में प्रमोशन का रास्ता खोल सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज इंटरव्यू में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. ऑफिस का माहौल सहयोगात्मक रहेगा और टीमवर्क से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है. नए टैरिफ या मार्केट नियमों से लाभ मिल सकता है और कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है. यदि आप नया शोरूम या ब्रांच खोलने की सोच रहे हैं तो दोपहर 12:15 से 2:00 बजे का समय बहुत अनुकूल रहेगा. निवेश करते समय थोड़ी सावधानी बरतें, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें. आपकी ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी और आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि खान-पान पर नियंत्रण रखें और अधिक तला-भुना खाने से बचें. योग और हल्की एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर में किसी धार्मिक आयोजन या पूजा की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. प्रेम जीवन में आज रोमांस बढ़ेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, आप दोनों कहीं डिनर या आउटिंग पर जा सकते हैं. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन प्रगति देने वाला है. कठिन विषयों में शिक्षकों का सहयोग मिलेगा और आपकी समझ बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं. स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को मेडल या ट्रॉफी मिलने की संभावना है.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 2

लकी रंग: ऑरेंज

अनलकी नंबर: 8

उपाय (Remedy)

आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि वालों के लिए नौकरी में सफलता मिलेगी?

हाँ, आज नौकरीपेशा लोगों के लिए सफलता और नई जिम्मेदारियों के योग हैं.

Q2. क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?

निवेश कर सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर और विशेषज्ञ सलाह लेकर ही करें.

Q3. क्या प्रेम जीवन में सुधार होगा?

हाँ, आज प्रेम संबंधों में मिठास और रोमांस बढ़ेगा, पार्टनर के साथ अच्छा समय बितेगा.