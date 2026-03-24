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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 24 March 2026: मेष राशि नए शोरूम और ब्रांच खोलने के लिए शुभ समय, बड़ी कंपनी से नौकरी का बुलावा आने के प्रबल योग

Aaj Ka Mesh Rashifal 24 March 2026: मेष राशि नए शोरूम और ब्रांच खोलने के लिए शुभ समय, बड़ी कंपनी से नौकरी का बुलावा आने के प्रबल योग

Aries Horoscope 24 March 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Mar 2026 01:30 AM (IST)
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Mesh Rashifal 24 March 2026 in Hindi: मेष राशि आज चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक मामलों पर विशेष प्रभाव रहेगा. दिन कुल मिलाकर प्रगति देने वाला है, लेकिन समझदारी से फैसले लेना बेहद जरूरी होगा.

करियर राशिफल (Job & Career)
आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. पुरानी फाइलें और पेंडिंग काम पूरे हो सकते हैं, जिससे बॉस आपसे खुश रहेंगे. आपको कोई नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो भविष्य में प्रमोशन का रास्ता खोल सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज इंटरव्यू में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. ऑफिस का माहौल सहयोगात्मक रहेगा और टीमवर्क से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है. नए टैरिफ या मार्केट नियमों से लाभ मिल सकता है और कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है. यदि आप नया शोरूम या ब्रांच खोलने की सोच रहे हैं तो दोपहर 12:15 से 2:00 बजे का समय बहुत अनुकूल रहेगा. निवेश करते समय थोड़ी सावधानी बरतें, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें. आपकी ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी और आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि खान-पान पर नियंत्रण रखें और अधिक तला-भुना खाने से बचें. योग और हल्की एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर में किसी धार्मिक आयोजन या पूजा की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. प्रेम जीवन में आज रोमांस बढ़ेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, आप दोनों कहीं डिनर या आउटिंग पर जा सकते हैं. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन प्रगति देने वाला है. कठिन विषयों में शिक्षकों का सहयोग मिलेगा और आपकी समझ बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं. स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को मेडल या ट्रॉफी मिलने की संभावना है.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 2
लकी रंग: ऑरेंज
अनलकी नंबर: 8

उपाय (Remedy)
आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि वालों के लिए नौकरी में सफलता मिलेगी?
हाँ, आज नौकरीपेशा लोगों के लिए सफलता और नई जिम्मेदारियों के योग हैं.

Q2. क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?
निवेश कर सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर और विशेषज्ञ सलाह लेकर ही करें.

Q3. क्या प्रेम जीवन में सुधार होगा?
हाँ, आज प्रेम संबंधों में मिठास और रोमांस बढ़ेगा, पार्टनर के साथ अच्छा समय बितेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Mar 2026 01:30 AM (IST)
Tags :
Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
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