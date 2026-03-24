Mithun Rashifal 24 March 2026 in Hindi: मिथुन राशि आज चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में स्थित हैं, जो खर्च, विदेश, मानसिक स्थिति और एकांत से जुड़ा होता है. इस कारण आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आपको हर निर्णय सोच-समझकर लेना होगा, खासकर आर्थिक और प्रोफेशनल मामलों में.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन दबाव भरा रह सकता है. वर्क प्रेशर और ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण आप अपने काम समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. कोवर्कर्स के साथ तालमेल बिगड़ने की भी संभावना है, जिससे टीम प्रोजेक्ट्स प्रभावित होंगे. जो लोग नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हें तैयारी में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा रहेगा. मार्केट में बढ़ते कॉम्पिटिशन के कारण पुराने क्लाइंट्स दूर जा सकते हैं. नए टैक्स और इंपोर्ट नियमों से लागत बढ़ेगी, जिससे मुनाफा कम हो सकता है. पार्टनरशिप में पारदर्शिता की कमी विवाद को जन्म दे सकती है, इसलिए हर निर्णय स्पष्टता के साथ लें. आज बड़े निवेश या नई डील करने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. गलत खान-पान से पेट संबंधी समस्या हो सकती है. खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव या चोट लगने का खतरा है, इसलिए सावधानी रखें. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए मेडिटेशन और पर्याप्त आराम लेना जरूरी होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में थोड़ी अस्थिरता रह सकती है. बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपनी बात शांतिपूर्वक रखें. प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों को बड़ा मुद्दा न बनने दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन ध्यान भटकने की संभावना है. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जिससे प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को ज्यादा मेहनत करनी होगी. समय का सही प्रबंधन सफलता दिला सकता है.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 5

लकी रंग: डार्क ग्रीन

अनलकी नंबर: 3

उपाय (Remedy)

आज भगवान गणेश की पूजा करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मिथुन राशि वालों को आर्थिक नुकसान हो सकता है?

हाँ, खर्च बढ़ने और गलत निवेश के कारण नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है.

Q2. क्या नौकरी में परेशानी आएगी?

आज वर्क प्रेशर और ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण चुनौतियां आ सकती हैं.

Q3. क्या सेहत का ध्यान रखना जरूरी है?

हाँ, खान-पान और फिटनेस में लापरवाही करने से समस्या बढ़ सकती है.

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