Aaj ka Kark Rashifal 16 June 2026: सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शूल योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा. वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन विदेशी संपर्कों से बंपर तेजी लाने का है. विदेशी लेन-देन या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के काम में आज गजब की तेजी आएगी, बिजनेसमैन अपने सभी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखें. जो बिजनसमैन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, वे आज थोड़ा ठहर जाएं और पूरी सावधानी बरतें. बाजार में कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी से आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन करियर में बड़ा उछाल और पदोन्नति के योग लेकर आया है. वृद्धि योग बनने से आज ऑफिस में सीनियर्स और उच्च अधिकारियों के साथ आपकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है, जिसमें आपके काम की समीक्षा के साथ-साथ आपकी सैलरी दोनों को बढ़ाए जाने की बात सकारात्मक रूप से की जा सकती है. दफ्तर में सहकर्मियों संग आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और इस दौरान आपको अचानक अच्छा धन लाभ भी हो सकता है; कार्यों को कल पर टालने और काम में पेंडेंसी लाने की आदत से पूरी तरह बचें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े अनुशासन में रहकर अपनी प्रतिभा को निखारने का संदेश दे रहा है. बारहवां चंद्रमा मन को चंचल रख सकता है. स्टूडेंट्स आज कॉलेज या दोस्तों के बीच किसी भी प्रकार के व्यर्थ के भटकाव और मिसलीडिंग लोगों से पूरी तरह कोसों दूर रहें; अपनी परीक्षाओं की तैयारियों पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और बड़ों का विशेष संबल दिलाने वाला साबित होगा. घर में छोटे भाई-बहनों से बेहतरीन तालमेल बनाकर चलें, और उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो उसे अपनी ओर से पूरा करने की कोशिश करें. सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर आज आपको पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठकर स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों का आनंद उठाने का शानदार मौका मिलेगा, जिससे घर में शांति रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज बारहवें चंद्रमा के कारण सुबह काम की व्यस्तता से थोड़ा मानसिक भारीपन या आंखों में थकान रह सकती है. हालांकि, सैलरी बढ़ने के पॉजिटिव संकेत और पारिवारिक सुख मिलने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: कर्क राशि के जातक आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर और बारहवें चंद्रमा के कुप्रभावों को शांत करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज के दिन शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल और काले तिल अर्पित करें तथा शिव चालीसा का पाठ करें. पूर्व दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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