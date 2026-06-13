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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 13 June 2026: कर्क राशि सुकर्मा योग से कर्मचारियों को मिलेगी बड़े प्रोजेक्ट की कमान, बोर्ड मीटिंग में होगी मैनेजमेंट की चर्चा

Aaj ka Kark Rashifal 13 June 2026: कर्क राशि सुकर्मा योग से कर्मचारियों को मिलेगी बड़े प्रोजेक्ट की कमान, बोर्ड मीटिंग में होगी मैनेजमेंट की चर्चा

Cancer Horoscope 13 June 2026: सुकर्मा योग से बड़े प्रोजेक्ट्स का बोर्ड मीटिंग में मनेगा लोहा, क्या शनिवार को नई मशीनों-सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से प्रोडक्शन होगा 2 गुना? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 13 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तकनीकी अपग्रेडेशन (सुधार) करने और तिजोरी को दीर्घकालिक लाभ से भरने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में सुकर्मा और सर्वाअमृत योग बनने से बाजार की पुरानी आ रही सभी रुकावटें और मंदी पूरी तरह दूर हो जाएंगी, जिससे बिजनेस में गजब की तरक्की होगी और परिवार का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा. 

काफी दिनों के बाद आज आपको बाजार से कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है; लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट (दीर्घकालिक निवेश) के लिए आज का दिन सबसे बेस्ट है, आपके द्वारा लिया गया यह निर्णय भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित कर देगा. बिजनेस में आज नई मशीनों या आधुनिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आपके प्रोडक्शन (उत्पादन) को 2 गुना बढ़ा देगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग लागत में भारी कमी आएगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन करियर में बड़ा रुतबा और एक प्रतिष्ठित लीडर की भूमिका दिलाने वाला महाशुभ दिन साबित होगा. आज ऑफिस में मैनेजमेंट की तरफ से आपको किसी बहुत बड़े और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट का 'लीडर' (मुख्य संचालक) बनाया जा सकता है; आपकी गजब की मैनेजमेंट स्किल्स (प्रबंधन क्षमता) की खुली चर्चा आज कंपनी की मुख्य 'बोर्ड मीटिंग' में होगी जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा. 

आप कुछ खास और उत्कृष्ट करने के लिए दफ्तर में बड़ी लोकप्रियता हासिल करेंगे. वर्कप्लेस पर आज एंप्लॉयड पर्सन को अपने प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करने के लिए पूरी टीम के साथ एक मजबूत 'टीमअप' (सामंजस्य) बनाकर रखना होगा. हालांकि, अधिकारियों के सामने बातचीत करते समय अपने गुस्से के प्रकोप और अपमानजनक भाषण (कड़वी भाषा) को पूरी तरह नियंत्रित रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन गजब की एकाग्रता लेकर आया है. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. अपकमिंग मुख्य एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज अपना पूरा ध्यान अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) पर ही मजबूती से केंद्रित करेंगे, जिससे मुश्किल टॉपिक्स को भी वे आसानी से समझ पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और अपनों के बीच गहरा सामंजस्य बढ़ाने वाला रहेगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज बड़े भाई से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी का शुभ समाचार मिलेगा. आज पूरे परिवार के साथ बैठकर चाय-नाश्ता करने और बातचीत करने से आपसी समझ मजबूत होगी. हालांकि, ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज अपने जीवनसाथी (लाइफ पार्टनर) के साथ बातचीत करते समय अहंकार का त्याग कर पूरी तरह विनम्रता से बात करें, रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, शानदार और ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. बड़े प्रोजेक्ट की कमान मिलने और पुराना स्टॉक बिकने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सुकर्मा व सर्वाअमृत योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी व माता दुर्गा की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाएं और लक्ष्मी सूक्त का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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