हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCancer Rashifal 13 January 2026: कर्क राशि पर पारिवारिक और मानसिक दबाव, सेहत और रिश्ते दोनों संकट में

Cancer Rashifal 13 January 2026: कर्क राशि पर पारिवारिक और मानसिक दबाव, सेहत और रिश्ते दोनों संकट में

Cancer Horoscope 13 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Jan 2026 11:07 PM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 13 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके चौथे भाव में होने से घरेलू मामलों में थोड़ी अशांति और मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. परिवार, करियर और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना आज आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा. धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो दिन को बेहतर बना पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी. हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से ग्रस्त लोगों को अपनी दवाइयों और खानपान में लापरवाही नहीं करनी चाहिए. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ी देर मेडिटेशन, गहरी सांस और पर्याप्त नींद पर ध्यान दें. बाहर का तला-भुना खाने से बचें.

बिजनेस राशिफल

व्यापार में आज वरिष्ठों की सलाह आपके लिए बहुत काम की रहेगी. कोई भी बड़ा फैसला खुद से न लें, अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन जरूर लें. होटल, मोटल और रेस्टोरेंट से जुड़े कारोबारियों को इस समय मंदी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. धैर्य से काम लें, हालात धीरे-धीरे सुधरेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल

सिविल सर्विस या सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अपने सीनियर्स से तालमेल बनाकर चलना चाहिए. उनकी बातों को नजरअंदाज करना परेशानी खड़ी कर सकता है. कामकाजी महिलाओं पर ऑफिस और घर दोनों का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए समय का सही मैनेजमेंट जरूरी है. करियर में स्थिरता बनाए रखने के लिए आज संयम और समझदारी से आगे बढ़ें.

फाइनेंस राशिफल

आज खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं, खासकर परिवार या स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में. फिलहाल बड़े निवेश से बचें और बजट पर टिके रहें. पुराने लेन-देन को सुलझाने का अच्छा समय है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. किसी पुरानी बात को लेकर दोस्तों या रिश्तेदारों का मूड भी खराब हो सकता है, इसलिए बातचीत में सावधानी रखें. जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे आपको मानसिक राहत मिलेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. पढ़ाई में मन भटक सकता है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. धैर्य रखें और छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें.

भाग्यशाली रंग और अंक

आज आपका शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 1 है.

उपाय

आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 21 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, आज बड़े निवेश से बचें और केवल जरूरी खर्च ही करें.

2. क्या करियर में बदलाव के योग हैं?
आज बदलाव नहीं बल्कि स्थिरता बनाए रखना ज्यादा जरूरी है.

3. तनाव कम करने के लिए क्या करें?
मेडिटेशन करें, गहरी सांस लें और परिवार के साथ कुछ समय बिताएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 12 Jan 2026 11:07 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Cancer Horoscope Kark Rashifal Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका या रूस... दुनिया के जिन देशों के पास सबसे ज्यादा कच्चा तेल, वो किसकी ओर? देखें लिस्ट
अमेरिका या रूस... दुनिया के जिन देशों के पास सबसे ज्यादा कच्चा तेल, वो किसकी ओर? देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
क्रिकेट
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस है क्योंकि...
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस, क्योंकि...
Advertisement

वीडियोज

India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained | Auto Live #matter
Janhit With Chitra Tripathi: राम, सीता पर टिप्पणी..क्या है सपा का चुनावी प्लान? | Virendra Singh
Mahindra XUV 7XO vs XUV700: अब कौन ज़्यादा बेहतर? | Auto Live
Sandeep Chaudhary: भगवान राम भाजपाई या सपाई? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण
UP Politics: राम, वनवास और PDA की राजनीति चुनाव दांव? | Virendra Singh | BJP | SP | Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका या रूस... दुनिया के जिन देशों के पास सबसे ज्यादा कच्चा तेल, वो किसकी ओर? देखें लिस्ट
अमेरिका या रूस... दुनिया के जिन देशों के पास सबसे ज्यादा कच्चा तेल, वो किसकी ओर? देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
क्रिकेट
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस है क्योंकि...
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस, क्योंकि...
बॉलीवुड
'पारो' के नाम बड़ा खिताब, ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल हुई 'हीरामंडी' एक्टर की फिल्म
'पारो' के नाम बड़ा खिताब, ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल हुई ताहा शाह की फिल्म
विश्व
किसी के नाक से खून निकला तो किसी को खून की उल्टियां... अमेरिका ने वेनेजुएला में किया था 'मिस्ट्री वेपन' का इस्तेमाल
किसी के नाक से खून निकला तो किसी को खून की उल्टियां... अमेरिका ने वेनेजुएला में किया था 'मिस्ट्री वेपन' का इस्तेमाल
नौकरी
​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू
​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू
जनरल नॉलेज
दुनिया में कहां दौड़ती हैं सबसे ज्यादा दोपहिया? जानिए टॉप देशों की पूरी लिस्ट
दुनिया में कहां दौड़ती हैं सबसे ज्यादा दोपहिया? जानिए टॉप देशों की पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget