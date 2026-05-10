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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 10 May 2026: कर्क राशि व्यापार में मंदी और पारिवारिक विवाद की आशंका, सावधानी और धैर्य से बिताएं

Aaj Ka Kark Rashifal 10 May 2026: कर्क राशि व्यापार में मंदी और पारिवारिक विवाद की आशंका, सावधानी और धैर्य से बिताएं

Cancer Horoscope 10 May 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक घाटे और मानसिक तनाव का है.क्या ग्रहण दोष बिगाड़ेगा आपके घर का माहौल? जानिए कर्क राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 May 2026 03:15 AM (IST)
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  • चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष से कर्क राशि के लिए चुनौतीपूर्ण दिन.
  • व्यापार में भारी घाटा, निवेश व बड़े खर्चों से बचें.
  • कार्यक्षेत्र में एकाग्रता की कमी, नौकरी तलाश में निराशा.
  • पारिवारिक तनाव, यात्रा योजना रद्द, रिश्तों में कड़वाहट.
  • विद्यार्थियों को मेहनत के बावजूद असफलता का सामना.
  • मानसिक तनाव से पाचन तंत्र पर असर, स्वास्थ्य चिंताजनक.

Aaj ka Kark Rashifal 10 May 2026: कर्क राशि के लोगों के लिए काफी संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज चन्द्रमा के आठवें भाव में होने और दोपहर 12:13 के बाद चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनने से स्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी.

आज आपको अपनी वाणी और निर्णयों पर संयम रखना होगा, अन्यथा छोटी सी गलती बड़े विवाद का रूप ले सकती है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम भरा रह सकता है. सामान्य व्यापारियों को बाजार की मंदी और जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसलों के कारण भारी घाटा सहना पड़ सकता है. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज बड़े बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज करना आपके लिए आर्थिक रूप से आत्मघाती साबित हो सकता है. संचित पूंजी (Savings) में कमी आने के स्पष्ट संकेत हैं, इसलिए निवेश या बड़े खर्चों से आज पूरी तरह दूरी बना लें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज एकाग्रता की भारी कमी महसूस होगी. घर की याद और पारिवारिक आयोजनों में न पहुंच पाने का दुख आपके काम करने की क्षमता को शून्य कर देगा. यदि आप नौकरी बदलने या किसी नए अवसर की तलाश में हैं, तो आज का दिन केवल निराशा और रिजेक्शन ही लेकर आ सकता है. खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखें और आज किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण फैमिली के साथ बाहर घूमने की योजना ऐन वक्त पर रद्द हो सकती है, जिससे घर में भारी विवाद होने की संभावना है. ननिहाल पक्ष में भी किसी से तीखी बहस हो सकती है. रिश्तों में कड़वाहट से बचने के लिए आज मौन रहना और धैर्य बनाए रखना ही सबसे उत्तम उपाय होगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी कठिन रह सकता है. कड़ी मेहनत के बावजूद ऐन मौके पर उत्तर भूल जाने या ओएमआर शीट भरने में गलती होने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफलता का मुख देखना पड़ सकता है. मानसिक स्पष्टता के लिए आप 'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः' मंत्र का नियमित जाप करें. एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना आज आपके लिए बहुत जरूरी है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन चिंताजनक रह सकता है. मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह का सीधा असर आपके शरीर पर पड़ेगा. अत्यधिक तनाव के कारण पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, जिससे पेट से जुड़ी बीमारियां होने की पूरी संभावना है. पर्याप्त आराम करें और मन को शांत रखने के लिए हल्का संगीत सुनें या प्रकृति के साथ समय बिताएं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन शिव चालीसा का पाठ करें और दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने के लिए जरूरतमंदों को सफेद वस्तु का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 May 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

कर्क राशि के लोगों के लिए 10 मई 2026 को स्थितियां कैसी रहेंगी?

10 मई 2026 को कर्क राशि के लोगों के लिए स्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी. चंद्रमा के आठवें भाव में होने और ग्रहण दोष बनने से संभलकर चलने का संकेत है.

व्यापार और धन के मामले में आज क्या सलाह दी गई है?

व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन जोखिम भरा हो सकता है. जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसलों से भारी घाटा हो सकता है, इसलिए निवेश या बड़े खर्चों से बचें.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में आज क्या उम्मीद है?

कार्यक्षेत्र में एकाग्रता की कमी रहेगी और नौकरी बदलने के प्रयास निराशाजनक हो सकते हैं. किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत आज न करें.

प्रेम और परिवार के संबंध में आज क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

पारिवारिक जीवन में तनाव बन सकता है और बाहर घूमने की योजना रद्द हो सकती है. रिश्तों में कड़वाहट से बचने के लिए मौन और धैर्य बनाए रखना उत्तम है.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या उपाय सुझाए गए हैं?

विद्यार्थियों के लिए दिन कठिन रह सकता है, कड़ी मेहनत के बावजूद असफलता मिल सकती है. 'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः' मंत्र का जाप और योग-ध्यान एकाग्रता में मदद करेगा.

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