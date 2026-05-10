Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष से कर्क राशि के लिए चुनौतीपूर्ण दिन.

व्यापार में भारी घाटा, निवेश व बड़े खर्चों से बचें.

कार्यक्षेत्र में एकाग्रता की कमी, नौकरी तलाश में निराशा.

पारिवारिक तनाव, यात्रा योजना रद्द, रिश्तों में कड़वाहट.

विद्यार्थियों को मेहनत के बावजूद असफलता का सामना.

मानसिक तनाव से पाचन तंत्र पर असर, स्वास्थ्य चिंताजनक.

Aaj ka Kark Rashifal 10 May 2026: कर्क राशि के लोगों के लिए काफी संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज चन्द्रमा के आठवें भाव में होने और दोपहर 12:13 के बाद चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनने से स्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी.

आज आपको अपनी वाणी और निर्णयों पर संयम रखना होगा, अन्यथा छोटी सी गलती बड़े विवाद का रूप ले सकती है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम भरा रह सकता है. सामान्य व्यापारियों को बाजार की मंदी और जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसलों के कारण भारी घाटा सहना पड़ सकता है. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज बड़े बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज करना आपके लिए आर्थिक रूप से आत्मघाती साबित हो सकता है. संचित पूंजी (Savings) में कमी आने के स्पष्ट संकेत हैं, इसलिए निवेश या बड़े खर्चों से आज पूरी तरह दूरी बना लें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज एकाग्रता की भारी कमी महसूस होगी. घर की याद और पारिवारिक आयोजनों में न पहुंच पाने का दुख आपके काम करने की क्षमता को शून्य कर देगा. यदि आप नौकरी बदलने या किसी नए अवसर की तलाश में हैं, तो आज का दिन केवल निराशा और रिजेक्शन ही लेकर आ सकता है. खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखें और आज किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण फैमिली के साथ बाहर घूमने की योजना ऐन वक्त पर रद्द हो सकती है, जिससे घर में भारी विवाद होने की संभावना है. ननिहाल पक्ष में भी किसी से तीखी बहस हो सकती है. रिश्तों में कड़वाहट से बचने के लिए आज मौन रहना और धैर्य बनाए रखना ही सबसे उत्तम उपाय होगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी कठिन रह सकता है. कड़ी मेहनत के बावजूद ऐन मौके पर उत्तर भूल जाने या ओएमआर शीट भरने में गलती होने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफलता का मुख देखना पड़ सकता है. मानसिक स्पष्टता के लिए आप 'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः' मंत्र का नियमित जाप करें. एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना आज आपके लिए बहुत जरूरी है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन चिंताजनक रह सकता है. मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह का सीधा असर आपके शरीर पर पड़ेगा. अत्यधिक तनाव के कारण पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, जिससे पेट से जुड़ी बीमारियां होने की पूरी संभावना है. पर्याप्त आराम करें और मन को शांत रखने के लिए हल्का संगीत सुनें या प्रकृति के साथ समय बिताएं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन शिव चालीसा का पाठ करें और दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने के लिए जरूरतमंदों को सफेद वस्तु का दान करें.

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