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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 10 April 2026: सप्तम चंद्रमा से व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता, करियर में उत्पादकता बढ़ाने का सुनहरा मौका

Aaj ka Kark Rashifal 10 April 2026: सप्तम चंद्रमा से व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता, करियर में उत्पादकता बढ़ाने का सुनहरा मौका

Cancer Horoscope Today in hindi: कर्क राशिफल 10 अप्रैल 2026 छठे चंद्रमा से शत्रु होंगे परास्त. करियर में मनचाहा ट्रांसफर और जॉब सिक्योरिटी के प्रबल योग. जानें सटीक पंचांग, शुभ रंग-अंक और विशेष उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Apr 2026 02:15 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 10 April 2026: कर्क राशिफल 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार के दिन ग्रहों की स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए विजय और प्रगति के नए द्वार खोल रही है. आज वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि 11:16 तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी. सुबह 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो कार्यसिद्धि में सहायक है.

आज के दिन वाशि, सुनफा और विशेष रूप से शिव योग का संगम हो रहा है, जो आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा. चंद्रमा शाम 06:04 तक आपके छठे भाव में रहकर शारीरिक तनाव को दूर करेंगे, जिसके बाद वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे. यदि आप आज कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय सर्वश्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से भाग्यशाली और सुखद रहने वाली है.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
मार्केट में आज आपकी नवाचार (Innovation) की क्षमता रंग लाएगी. सस्टेनेबल पैकेजिंग और ईको-फ्रेंडली आइडियाज के जरिए आप एक नया और प्रीमियम कस्टमर बेस बनाने में सफल रहेंगे.शिव योग के प्रभाव से आज आपको बड़े इन्वेस्टर्स का साथ मिल सकता है. आपका कोई यूनिक बिजनेस आईडिया मार्केट में वायरल हो सकता है, जिससे ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ेगी. क्विक सर्विस और ग्राहकों की संतुष्टि आपके बिजनेस को टॉप रैंकिंग में ले आएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
ऑफिस में तकनीक का सही इस्तेमाल आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. न्यू सॉफ्टवेयर और एआई टूल्स पर आपकी महारत आपको सहकर्मियों से काफी आगे रखेगी. जॉब सिक्योरिटी को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो तनाव आप महसूस कर रहे थे, वह आज पूरी तरह समाप्त होगा. प्रशासनिक कार्यों में आपकी जवाबदेही की मिसाल दी जाएगी. सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपकी पसंद की जगह पर ट्रांसफर-पोस्टिंग के प्रबल योग बन रहे हैं. कोवर्कर के साथ पुराने मतभेद सुलझेंगे और ऑफिस का माहौल खुशनुमा रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)
छठे भाव का चंद्रमा संबंधों में परिपक्वता लाता है. आज किसी पुराने पारिवारिक मित्र के घर आने से पुरानी यादें ताजा होंगी और घर का वातावरण उत्सव जैसा रहेगा. पार्टनर के साथ आज आप सतही बातों के बजाय जीवन के गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे, जिससे वैचारिक गहराई बढ़ेगी. आपसी विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)
स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव फील्ड के छात्रों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज पदक जीतने या किसी बड़े टूर्नामेंट में चयन होने की प्रबल संभावना है. कोच द्वारा सिखाई गई तकनीकी बारीकियां आज आपके प्रदर्शन में चार चांद लगा देंगी. आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health Rashifal)
हालांकि मानसिक तनाव दूर होगा, लेकिन खान-पान को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है. आज आपको ठंडी तासीर वाली चीजों और तली-भुनी डाइट से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए. गले या पेट में संक्रमण की हल्की समस्या हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार ही लें.

ज्योतिषीय विश्लेषण: सामाजिक और न्यायप्रिय प्रभाव
कर्क राशि के जातक स्वभाव से संवेदनशील होते हैं. आज समाज के वंचित वर्ग के लिए आपके द्वारा की गई पुरानी कोशिशें सफल होंगी. आपकी न्यायप्रियता और निस्वार्थ सेवा की चर्चा आज सामाजिक हलकों में होगी, जिससे आपका सार्वजनिक कद बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange) - यह आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा.
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 7 (इस नंबर से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतें)
विशेष उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी सफाई कर्मचारी को भोजन कराना आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Apr 2026 02:15 AM (IST)
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