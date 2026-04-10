Aaj Ka Kark Rashifal 10 April 2026: कर्क राशिफल 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार के दिन ग्रहों की स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए विजय और प्रगति के नए द्वार खोल रही है. आज वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि 11:16 तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी. सुबह 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो कार्यसिद्धि में सहायक है.

आज के दिन वाशि, सुनफा और विशेष रूप से शिव योग का संगम हो रहा है, जो आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा. चंद्रमा शाम 06:04 तक आपके छठे भाव में रहकर शारीरिक तनाव को दूर करेंगे, जिसके बाद वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे. यदि आप आज कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय सर्वश्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से भाग्यशाली और सुखद रहने वाली है.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

मार्केट में आज आपकी नवाचार (Innovation) की क्षमता रंग लाएगी. सस्टेनेबल पैकेजिंग और ईको-फ्रेंडली आइडियाज के जरिए आप एक नया और प्रीमियम कस्टमर बेस बनाने में सफल रहेंगे.शिव योग के प्रभाव से आज आपको बड़े इन्वेस्टर्स का साथ मिल सकता है. आपका कोई यूनिक बिजनेस आईडिया मार्केट में वायरल हो सकता है, जिससे ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ेगी. क्विक सर्विस और ग्राहकों की संतुष्टि आपके बिजनेस को टॉप रैंकिंग में ले आएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

ऑफिस में तकनीक का सही इस्तेमाल आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. न्यू सॉफ्टवेयर और एआई टूल्स पर आपकी महारत आपको सहकर्मियों से काफी आगे रखेगी. जॉब सिक्योरिटी को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो तनाव आप महसूस कर रहे थे, वह आज पूरी तरह समाप्त होगा. प्रशासनिक कार्यों में आपकी जवाबदेही की मिसाल दी जाएगी. सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपकी पसंद की जगह पर ट्रांसफर-पोस्टिंग के प्रबल योग बन रहे हैं. कोवर्कर के साथ पुराने मतभेद सुलझेंगे और ऑफिस का माहौल खुशनुमा रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)

छठे भाव का चंद्रमा संबंधों में परिपक्वता लाता है. आज किसी पुराने पारिवारिक मित्र के घर आने से पुरानी यादें ताजा होंगी और घर का वातावरण उत्सव जैसा रहेगा. पार्टनर के साथ आज आप सतही बातों के बजाय जीवन के गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे, जिससे वैचारिक गहराई बढ़ेगी. आपसी विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)

स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव फील्ड के छात्रों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज पदक जीतने या किसी बड़े टूर्नामेंट में चयन होने की प्रबल संभावना है. कोच द्वारा सिखाई गई तकनीकी बारीकियां आज आपके प्रदर्शन में चार चांद लगा देंगी. आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health Rashifal)

हालांकि मानसिक तनाव दूर होगा, लेकिन खान-पान को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है. आज आपको ठंडी तासीर वाली चीजों और तली-भुनी डाइट से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए. गले या पेट में संक्रमण की हल्की समस्या हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार ही लें.

ज्योतिषीय विश्लेषण: सामाजिक और न्यायप्रिय प्रभाव

कर्क राशि के जातक स्वभाव से संवेदनशील होते हैं. आज समाज के वंचित वर्ग के लिए आपके द्वारा की गई पुरानी कोशिशें सफल होंगी. आपकी न्यायप्रियता और निस्वार्थ सेवा की चर्चा आज सामाजिक हलकों में होगी, जिससे आपका सार्वजनिक कद बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange) - यह आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा.

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7 (इस नंबर से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतें)

विशेष उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी सफाई कर्मचारी को भोजन कराना आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा.

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