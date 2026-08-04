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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 4 August 2026: नए क्लाइंट्स से बढ़ेगा कारोबार, प्रमोशन के बनेंगे प्रबल योग

Aaj Ka Kanya Rashifal 4 August 2026: नए क्लाइंट्स से बढ़ेगा कारोबार, प्रमोशन के बनेंगे प्रबल योग

Virgo Horoscope Today: क्या 4 अगस्त 2026 को कन्या राशि वालों को निवेश, नौकरी और करियर में सफलता मिलेगी? जानें बिजनेस, धन, परिवार, शिक्षा और लव लाइफ का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 04 Aug 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, धृति योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा रात्रि 9:54 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा सप्तम भाव में होने से साझेदारी और व्यावसायिक संबंधों में सतर्कता रखने की जरूरत होगी. आपके पुराने अनुभव और रणनीति बनाने की क्षमता आज सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. व्यापार की नई योजनाएं और पब्लिसिटी अभियान सफल हो सकते हैं.

धृति और सर्व अमृत योग के प्रभाव से बाजार में आपकी अच्छी साख का लाभ मिलेगा. नए क्लाइंट्स खुद आपके संपर्क में आ सकते हैं, जिससे कारोबार का दायरा बढ़ेगा. निवेश के लिहाज से भी दिन अनुकूल है, लेकिन हर फैसला सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं. कार्यस्थल पर समय पर काम पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी कार्यशैली और अनुशासन सीनियर्स को प्रभावित करेगा. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी बन सकती है.

टेक्निकल फील्ड से जुड़े कर्मचारी पूरी लगन और ईमानदारी से अपने काम को पूरा करेंगे. हालांकि करियर को लेकर मन में थोड़ी दुविधा या असमंजस रह सकता है. जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय सही अवसर का इंतजार करें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. निवेश से जुड़े फैसलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. यदि किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें और छोटी-छोटी बातों को तूल न दें. परिवार के साथ शॉपिंग या बाहर समय बिताने की योजना बन सकती है, जिससे रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी.

हेल्थ राशिफल

आज खाली समय में मोबाइल और लैपटॉप पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने से बचें. आंखों और मानसिक थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें और परिवार के साथ समय बिताएं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और करियर की तैयारी कर रहे युवाओं के मन में भविष्य को लेकर कुछ उलझन रह सकती है. किसी अनुभवी शिक्षक या मेंटर की सलाह लेने से सही दिशा मिल सकती है.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4

उपाय

भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे करियर की बाधाएं दूर होंगी, व्यापार में सफलता मिलेगी और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Aug 2026 03:25 AM (IST)
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