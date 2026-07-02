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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 2 July 2026: अचानक मुनाफे से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति, विरोधियों के बीच जमेगी धाक, तरक्की के खुलेंगे मार्ग

Kanya Rashifal 2 July 2026: अचानक मुनाफे से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति, विरोधियों के बीच जमेगी धाक, तरक्की के खुलेंगे मार्ग

Virgo Horoscope: आज संतान से सुख मिलेगा. व्यापार में अचानक धन लाभ होने के योग हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलना होगा. जानिए कन्या राशि के लिए 2 जुलाई का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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Kanya Rashifal 2 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 2 जुलाई, गुरुवार को सुबह 09:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग का सुंदर संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों का यह गोचर आपके बौद्धिक कौशल, निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन मकर राशि यानी आपके 5वें भाव (बुद्धि व संतान भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या आवश्यक मीटिंग के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन सूझबूझ और नीतिगत फैसलों से बड़ा लाभ कमाने का रहेगा. बाजार में अपनी साख मजबूत होगी. आज बिजनेस के सिलसिले में किसी भी सरकारी विभाग के काम के दौरान आपको गवर्नमेंट ऑफिसर (सरकारी अधिकारियों) के साथ बेहद सम्मान पूर्वक पेश आना चाहिए. उनके साथ बेहतर संबंध बनाने के माध्यम से आपकी बहुत सी पुरानी व्यावसायिक समस्याओं का समाधान आसानी से निकल सकता है. नए व्यापारिक समझौतों को लेकर गंभीरता बनाए रखें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आकस्मिक लाभ दर्शा रहा है. ग्रहों के शुभ संयोग से आज बिजनेस में सडनली प्रॉफिट (अचानक धन लाभ) हो सकता है. हालांकि, उस प्रॉफिट को सही और सुरक्षित जगह पर कैसे यूज करना है, यह आपको बहुत सोच-समझकर डिसाइड करना होगा. जल्दबाजी में किसी गलत जगह निवेश करने से बचें. इसके अलावा सरकारी अटके हुए कार्यों में गति आने से भी धन लाभ के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
वर्कस्पेस पर आज आपके द्वारा दिए गए इनोवेटिव आइडिया आपके फ्यूचर को सेफ करेंगे. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के विरोधी भी आज उनकी कार्यकुशलता को देखकर तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने काम को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहें. वहीं जो लोग न्यू एंप्लॉयड पर्सन (नवनियुक्त कर्मचारी) हैं, उनके मन में करियर को लेकर कोई बात या संशय है, तो वे ऑफिस में सीनियर या किसी खास को-वॉरकर से शेयर कर सकते हैं, उनका पूरा सहयोग आज आपको प्राप्त होगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपने आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करने का है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने ईक्यू (इमोशनल कोशिएंट) और आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए अपने भीतर के कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) को और ज्यादा मजबूत करें. खुद पर भरोसा रखकर किया गया अध्ययन आपको बड़ी प्रतियोगिताओं में सफलता दिलाएगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और नई आत्मीयता से भरा रहेगा. चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से आज आपको अपनी संतान की ओर से कोई बड़ा सुख या शुभ समाचार मिलेगा जिससे मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा. आज फैमिली के साथ किसी करीबी रिलेटिव (रिश्तेदार) के यहां किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाने की सुंदर प्लानिंग बन सकती है. वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग (आपसी समझ) बहुत अच्छी रहेगी, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सकारात्मक रहने वाला है. संतान से मिलने वाला सुख और लाइफ पार्टनर के साथ बेहतरीन तालमेल आपके मानसिक स्वास्थ्य को शानदार बनाए रखेगा. विरोधियों पर आपकी विजय होने से मानसिक बोझ पूरी तरह हल्का होगा, जिससे शरीर में एक नई स्फूर्ति महसूस होगी. भीतरी ऊर्जा और शारीरिक फिटनेस को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लें और नियमित रूप से योग-प्राणायाम करते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और  उपाय
भाग्यशाली रंग: Orange (नारंगी)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 5
आज का उपाय: गुरुवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाकर नारायण कवच का श्रवण करें और मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, इससे सरकारी कार्यों की बाधाएं दूर होंगी और करियर सुरक्षित रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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