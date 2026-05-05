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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 5 May 2026: कन्या राशि जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, कानूनी और आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Aaj ka Kanya Rashifal 5 May 2026: कन्या राशि जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, कानूनी और आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Virgo Horoscope: कन्या राशि 5 मई 2026 बिजनेस में कानूनी विवादों से बचें और कैश फ्लो पर ध्यान दें. नई टेक्नोलॉजी सीखना है जरूरी. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 May 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो मानसिक शांति और पारिवारिक सुख-सुविधाओं में कुछ कमी का संकेत दे रहे हैं. ग्रहों की वर्तमान स्थिति कन्या राशि के जातकों को हर कदम फूंक-फूंक कर रखने की सलाह दे रही है. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपको संभावित चुनौतियों के प्रति सचेत करने और दिन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए तैयार किया गया है.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
बिजनेस के नजरिए से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. यदि आपके राजनीतिक संबंध (Political Contacts) हैं, तो उनका उपयोग केवल जनहित या नीतिगत लाभ के लिए ही करें. इन संबंधों का गलत इस्तेमाल आपको कानूनी विवादों में फंसा सकता है. वित्त के मामले में, आज अनावश्यक कर्ज लेने से बचें और अपने कैश फ्लो (Cash Flow) को संतुलित रखने पर ध्यान दें. निवेश के मामलों में फिलहाल "इंतजार करो और देखो" की नीति अपनाना ही समझदारी होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
वर्कप्लेस पर आज का दिन कठिन परीक्षाओं वाला हो सकता है. मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों को टारगेट पूरा करने में भयंकर बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. तकनीकी समस्याएं जैसे सर्वर डाउन होना या सिस्टम में खराबी आपके काम में देरी का कारण बन सकती हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नई टेक्नोलॉजी न सीखना आज आपके लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है. आपकी पुरानी कार्यपद्धति विकास में रुकावट बन रही है, इसलिए खुद को अपडेट करना शुरू करें.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल (Education & Student)
विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. खिलाड़ियों द्वारा की गई कड़ी प्रैक्टिस आज शायद अपेक्षित परिणाम न दे पाए, क्योंकि किसी विकट परिस्थिति के चलते आपकी महत्वपूर्ण यात्रा कैंसिल होने की संभावना है. हार न मानें और इस समय का उपयोग अपनी रणनीतियों को सुधारने में करें. छात्रों को अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक मोर्चे पर आज सुख-सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हो सकती है. सामाजिक गतिविधियों और घर की जिम्मेदारियों का बढ़ता प्रेशर आपके मानसिक सुकून को प्रभावित कर सकता है. प्रियजनों के साथ बातचीत करते समय लहजे में नरमी रखें, अन्यथा छोटी सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है. रिश्तों में धैर्य बनाए रखना ही आज की सबसे बड़ी जरूरत है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
तनाव का सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. अत्यधिक कार्यभार और मानसिक दबाव के कारण आप थकान महसूस करेंगे. जितना हो सके खुद को शांत रखने का प्रयास करें और मेडिटेशन का सहारा लें, वरना बीपी या सिरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: नीला (Blue)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें. इससे आपके मार्ग की बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 May 2026 03:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

आज ग्रहों की स्थिति के अनुसार, कन्या राशि वालों को हर कदम फूंक-फूंक कर रखने की सलाह दी जाती है. यह दिन कुछ चुनौतियों भरा रह सकता है.

व्यापार और फाइनेंस के मामले में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

राजनीतिक संबंधों का जनहित में ही उपयोग करें, नहीं तो कानूनी विवाद हो सकता है. अनावश्यक कर्ज से बचें और कैश फ्लो संतुलित रखें.

नौकरी और करियर के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

वर्कप्लेस पर दिन कठिन परीक्षाओं वाला हो सकता है, खास तौर पर मार्केटिंग फील्ड के लिए. नई टेक्नोलॉजी सीखना महत्वपूर्ण होगा.

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज क्या सलाह है?

खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का नतीजा तुरंत न मिले, और यात्रा कैंसिल हो सकती है. छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी.

स्वास्थ्य के प्रति क्या ध्यान रखना चाहिए?

तनाव और कार्यभार से थकान महसूस हो सकती है. खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें, वरना बीपी या सिरदर्द की समस्या हो सकती है.

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