Virgo Horoscope 29 March 2026: कन्या राशि वालों के लिए लाभ और सम्मान का दिन, जानिए कैसा रहेगा रविवार. आज चन्द्रमा आपके एकादश भाव में स्थित है, जिससे आय, लाभ और नेटवर्किंग के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. दिन आपके लिए नए अवसर, प्रॉफिट और सामाजिक पहचान बढ़ाने वाला रहेगा. आपके प्रयासों का अच्छा फल मिलने के संकेत हैं.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा. आपकी प्रेजेंटेशन और काम करने का तरीका इतना प्रभावशाली होगा कि क्लाइंट्स तुरंत आप पर भरोसा जताएंगे. ऑफिस में सीनियर्स और एचआर का पूरा सहयोग मिलेगा. आपकी किसी पुरानी समस्या या शिकायत का समाधान भी हो सकता है. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. आपकी छवि एक समझदार और दूरदर्शी व्यापारी के रूप में उभरेगी, जिससे नए निवेशक आपसे जुड़ना चाहेंगे. एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को टैक्स या ड्यूटी में राहत मिलने से अच्छा मुनाफा होगा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की योजना बनाने के लिए आज का दिन अच्छा है, खासकर सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 2:00 से 3:00 के बीच.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहतर रहेगा. पाचन तंत्र में सुधार होगा और आप हल्का व ऊर्जावान महसूस करेंगे. सुबह की सैर या हल्का व्यायाम आपको पूरे दिन तरोताजा बनाए रखेगा. नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या किसी खास योजना पर चर्चा हो सकती है. लव लाइफ में भी सकारात्मकता रहेगी और आप अपने पार्टनर को परिवार से मिलाने का विचार कर सकते हैं. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों और आर्टिस्ट्स के लिए आज का दिन खास रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे. आर्ट और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग अपने काम के जरिए समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफलता के संकेत हैं.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 3

लकी रंग: नारंगी

अनलकी नंबर: 6

उपाय (Remedy)

आज भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी की पूजा करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें. इससे धन लाभ और समृद्धि के योग मजबूत होंगे.

FAQs

Q1. क्या आज कन्या राशि वालों को धन लाभ होगा?

हाँ, आज आय और मुनाफे में बढ़ोतरी के अच्छे संकेत हैं.

Q2. क्या करियर में सफलता मिलेगी?

जी हाँ, आपकी मेहनत और प्रेजेंटेशन से आपको सराहना और अवसर मिलेंगे.

Q3. लव लाइफ कैसी रहेगी?

आज लव लाइफ में खुशहाली रहेगी और रिश्ते मजबूत होंगे.

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