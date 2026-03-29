हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 29 March 2026: कन्या राशि इनकम बढ़ने के संकेत हैं, नए अवसर मिलेंगे और समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा

Aaj ka Kanya Rashifal 29 March 2026: कन्या राशि इनकम बढ़ने के संकेत हैं, नए अवसर मिलेंगे और समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा

Virgo Horoscope 29 March 2026: आज कन्या राशि वालों के लिए लाभ का दिन है. करियर में सफलता, बिजनेस में मुनाफा और नए अवसर मिलेंगे, परिवार में खुशी रहेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Mar 2026 01:38 AM (IST)
Preferred Sources

Virgo Horoscope 29 March 2026: कन्या राशि वालों के लिए लाभ और सम्मान का दिन, जानिए कैसा रहेगा रविवार. आज चन्द्रमा आपके एकादश भाव में स्थित है, जिससे आय, लाभ और नेटवर्किंग के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. दिन आपके लिए नए अवसर, प्रॉफिट और सामाजिक पहचान बढ़ाने वाला रहेगा. आपके प्रयासों का अच्छा फल मिलने के संकेत हैं.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा. आपकी प्रेजेंटेशन और काम करने का तरीका इतना प्रभावशाली होगा कि क्लाइंट्स तुरंत आप पर भरोसा जताएंगे. ऑफिस में सीनियर्स और एचआर का पूरा सहयोग मिलेगा. आपकी किसी पुरानी समस्या या शिकायत का समाधान भी हो सकता है. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. आपकी छवि एक समझदार और दूरदर्शी व्यापारी के रूप में उभरेगी, जिससे नए निवेशक आपसे जुड़ना चाहेंगे. एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को टैक्स या ड्यूटी में राहत मिलने से अच्छा मुनाफा होगा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की योजना बनाने के लिए आज का दिन अच्छा है, खासकर सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 2:00 से 3:00 के बीच.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहतर रहेगा. पाचन तंत्र में सुधार होगा और आप हल्का व ऊर्जावान महसूस करेंगे. सुबह की सैर या हल्का व्यायाम आपको पूरे दिन तरोताजा बनाए रखेगा. नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या किसी खास योजना पर चर्चा हो सकती है. लव लाइफ में भी सकारात्मकता रहेगी और आप अपने पार्टनर को परिवार से मिलाने का विचार कर सकते हैं. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों और आर्टिस्ट्स के लिए आज का दिन खास रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे. आर्ट और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग अपने काम के जरिए समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफलता के संकेत हैं.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 3
लकी रंग: नारंगी
अनलकी नंबर: 6

उपाय (Remedy)
आज भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी की पूजा करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें. इससे धन लाभ और समृद्धि के योग मजबूत होंगे.

FAQs

Q1. क्या आज कन्या राशि वालों को धन लाभ होगा?
हाँ, आज आय और मुनाफे में बढ़ोतरी के अच्छे संकेत हैं.

Q2. क्या करियर में सफलता मिलेगी?
जी हाँ, आपकी मेहनत और प्रेजेंटेशन से आपको सराहना और अवसर मिलेंगे.

Q3. लव लाइफ कैसी रहेगी?
आज लव लाइफ में खुशहाली रहेगी और रिश्ते मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 29 Mar 2026 01:38 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 29 March 2026: कन्या राशि इनकम बढ़ने के संकेत हैं, नए अवसर मिलेंगे और समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा
कन्या राशि इनकम बढ़ने के संकेत हैं, नए अवसर मिलेंगे और समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा
राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 29 March 2026 : सिंह राशि खर्च बढ़ सकते हैं और काम में रुकावट आएगी, रिश्तों में गलतफहमी से बचना जरूरी रहेगा
सिंह राशि खर्च बढ़ सकते हैं और काम में रुकावट आएगी, रिश्तों में गलतफहमी से बचना जरूरी रहेगा
राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 29 March 2026: कर्क राशि करियर और व्यापार में बड़ा फायदा हो सकता है, आत्मविश्वास के दम पर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे
कर्क राशि करियर और व्यापार में बड़ा फायदा हो सकता है, आत्मविश्वास के दम पर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे
राशिफल
Aaj Mithun Rashifal 29 March 2026: मिथुन राशि अटके हुए काम पूरे होंगे, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और ऑफिस में आपकी सराहना होगी.
मिथुन राशि अटके हुए काम पूरे होंगे, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और ऑफिस में आपकी सराहना होगी.
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'हूती की इंट्री' से इजरायल में खलबली ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Gujrat News: धमाके से सिहर उठा पूरा इलाका, सिलेंडर फटने से हड़कंप! | Fire News | Rajkot News
Chitra Tripathi: लगातार हमले, फिर भी नहीं झुका ईरान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trump
Sandeep Charudhary: 29वें दिन भी जारी है जंग, दुनिया पर संकट भारी! | Seedha Sawal | World War 3
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के मिग-29 फाइटर जेट अब होंगे ASRAAM मिसाइलों से लैस, पाकिस्तान और चीन के JF-17 कहां टिकेंगे?
भारत के मिग-29 फाइटर जेट अब होंगे ASRAAM मिसाइलों से लैस, पाकिस्तान और चीन के JF-17 कहां टिकेंगे?
बिहार
नीतीश कुमार के बाद अब कौन हो बिहार का CM? पूर्व सांसद आनंद मोहन ने इन दो नेताओं का लिया नाम
नीतीश कुमार के बाद अब कौन हो बिहार का CM? पूर्व सांसद आनंद मोहन ने इन दो नेताओं का लिया नाम
विश्व
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
बॉलीवुड
'रणवीर के अंदर हमेशा से ही आग थी', भूषण कुमार चाहते हैं रणवीर और आदित्य को मिले नेशनल अवॉर्ड
'रणवीर के अंदर हमेशा से ही आग थी', भूषण कुमार चाहते हैं रणवीर और आदित्य को मिले नेशनल अवॉर्ड
आईपीएल 2026
RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
न्यूज़
क्या ट्रंप-मोदी की बातचीत में एलन मस्क भी थे शामिल? सवाल पर विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
क्या ट्रंप-मोदी की बातचीत में एलन मस्क भी थे शामिल? सवाल पर विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
ट्रेंडिंग
Video: वर्दी मिलने पर छोटे भाई ने किया बड़े भाई को सलाम, पासिंग आउट परेड का इमोशनल वीडियो वायरल
वर्दी मिलने पर छोटे भाई ने किया बड़े भाई को सलाम, पासिंग आउट परेड का इमोशनल वीडियो वायरल
शिक्षा
UGC fake university list 2026: फर्जी विश्वविद्यालय से सावधान, यूजीसी की सख्त चेतावनी, इस संस्थान में दाखिला न लें
फर्जी विश्वविद्यालय से सावधान, यूजीसी की सख्त चेतावनी, इस संस्थान में दाखिला न लें
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget